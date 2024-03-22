Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Susto

Fogo atinge tenda de apoio do Lollapalooza em Interlagos

Três viaturas foram enviadas para conter as chamas que acertaram no local. A organização diz ter sido um acidente isolado
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 22 de Março de 2024 às 08:36

Fogo atinge tenda de apoio do Lollapalooza em Interlagos
Fogo atinge tenda de apoio do Lollapalooza em Interlagos Crédito: Reprodução/X
Poucas horas do início oficial do festival Lollapalooza, um princípio de incêndio atingiu as estruturas já montadas no Autódromo de Interlagos na noite desta quinta-feira, 21.
Bombeiros foram acionados, no entanto, não houve vítimas e o fogo foi rapidamente extinto pela equipe. Segundo a corporação, três viaturas foram enviadas para conter as chamas que acertaram uma tenda de apoio dentro do local. A organização do Festival afirmou ter sido um acidente isolado.
"Nenhuma outra área ou estrutura do evento foi afetada. O cronograma para abertura de portas do primeiro dia de evento, nesta sexta-feira, segue mantido conforme previsto", afirmou a organização, em nota.

Veja Também

Vai ao Lollapalooza pela primeira vez? Veja dicas práticas para curtir o festival

Lollapalooza 2024 terá transporte público 24h durante os três dias de festival

Veja horários do Lollapalooza 2024, com Sam Smith, Blink-182 e Kings of Leon

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Incêndio São Paulo Lollapalooza Show
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 21/04/2026
Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados