Lollapalooza 2024 terá transporte público 24h durante os três dias de festival

Pela primeira vez desde que chegou ao Brasil, o Lollapalooza contará com transporte 24h durante os três dias de evento. Em parceria com a ViaMobilidade, a CPTM e o Metrô, o festival de música irá disponibilizar o embarque e desembarque na estação Autódromo, da Linha 9, e o desembarque nas demais estações da cidade.

O Lolla Express, serviço de ônibus comum, terá quatro pontos de embarque na cidade e levará o público até o Portão A do Autódromo, na Rua José Carlos Pace. Já o Lolla Transfer, serviço de ônibus executivo oficial do evento, deixará os fãs dentro do Autódromo e contará com três pontos de embarque, com partidas entre às 10h e às 16h45 e opções de horário de retorno.