Lollapalooza 2024 terá transporte público 24h durante os três dias de festival

Pela primeira vez desde que chegou ao Brasil, o Lollapalooza contará com transporte 24h durante os três dias de evento. Em parceria com a ViaMobilidade, a CPTM e o Metrô, o festival de música irá disponibilizar o embarque e desembarque na estação Autódromo, da Linha 9, e o desembarque nas demais estações da cidade.
A 11ª edição do Lollapalooza acontece nos dias 22, 23 e 24 de março no Autódromo de Interlagos, zona sul de São Paulo e as ruas no entorno do local estarão bloqueadas para a passagem de carro. Além dos novos horários dos trens e metrôs, o festival também conta com duas opções de ônibus especiais para transportar os fãs.
O Lolla Express, serviço de ônibus comum, terá quatro pontos de embarque na cidade e levará o público até o Portão A do Autódromo, na Rua José Carlos Pace. Já o Lolla Transfer, serviço de ônibus executivo oficial do evento, deixará os fãs dentro do Autódromo e contará com três pontos de embarque, com partidas entre às 10h e às 16h45 e opções de horário de retorno.
Confira as opções de mobilidade urbana para o Lollapalooza 2024
- ViaMobilidade: a estação Autódromo da Linha 9 - Esmeralda, funcionará 24h com serviços de embarque e desembarque de passageiros;
Demais estações das Linhas 4, 5, 8 e 9 ficarão abertas normalmente entre 4h40 e 00h e, entre 00h e 4h40, funcionarão para desembarque e integrações
- Trem Expresso: o embarque será feito na Estação Pinheiros da Linha 9 - Esmeralda
Na sexta-feira, 22, contará com uma partida a cada hora entre às 10h30 e às 16h
No sábado, 23, e domingo, 24, contará com uma partida a cada meia hora entre às 10h30 e às 16h
- Retorno FastPass: das 00h às 02h, com um trem a cada cinco minutos intercalando entre as estações Osasco e Pinheiros
Pode ser adquirido no site oficial por R$ 30 (ida e volta)
- Metrô e CPTM
Operação normal em todas as linhas entre às 4h40 e meia-noite
Entre meia-noite e 4h40, todas as estações estarão abertas para desembarque de passageiros
- Lolla Express
Saídas a cada 20 minutos entre às 9h e às 16h
Pode ser adquirido no site oficial por R$ 30 ou R$ 35, dependendo do ponto de embarque
Pontos de embarque:
Barra Funda (Rua Aloysio Biondi s/nº - Barra Funda) - Tempo de percurso: 60 minutos;
Al. Casa Branca x Pça. Alexandre de Gusmão (próximo à Av. Paulista) - Tempo de percurso: 40 minutos;
Méqui Panamby (Av. Major Sylvio de Magalhães Padilha, 16741 - Jardim Fonte do Morumbi) - Tempo de percurso: 30 minutos;
Conceição (Avenida Engº. Armando de Arruda Pereira, 919) - Tempo de percurso: 40 minutos.
- Lolla Transfer
Saídas a cada meia hora entre às 10h e às 16h45
Pode ser adquirido no site oficial por R$ 130 (ida e volta)
Pontos de embarque:
Hotel Hilton São Paulo Morumbi
Hotel Transamérica Higienópolis
Hotel E-Suites Congonhas