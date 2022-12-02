Filmes premiados viram coreografias em espetáculo de dança em Vitória

Alguns dos alunos da escola Pimenta Dance que vão se apresentar no show Crédito: Divulgação/Pimenta Dance

Atualização O espetáculo, que estava marcado para este sábado (3) e domingo (4), teve que ser adiado por conta das chuvas. A previsão dada pela assessoria é de que ele aconteça nos dias 17 e 18 deste mês. A nota completa pode ser conferida na matéria que foi atualizada.

O cinema representado na dança. Este é o propósito do espetáculo "Premiação do Oscar", que será apresentado no Parque Cultural Reserva Vitória, na Enseada do Suá, na Capital capixaba. O musical estava marcado para ser encenado neste sábado (3) e domingo (4), em duas sessões diárias, porém teve que ser adiado por conta das chuvas que caem na Grande Vitória.

"A escola de dança Pimenta Dance informa que, devido às fortes chuvas no Espírito Santo, prezando pela segurança de todos, adiou as apresentações do espetáculo "Premiação do Oscar", que aconteceria neste sábado (3) e domingo (4), no Parque Cultural Reserva Vitória. As novas datas prováveis serão nos dias 17 e 18/12. Mais informações sobre ingressos e adiamento podem ser obtidas pelo telefone: 27 99893-5006", diz o comunicado da assessoria do evento.

As novas datas prováveis serão nos dias 17 e 18/12. Mais informações sobre ingressos e adiamento pelo telefone: 27 99893-5006

No palco, 200 bailarinos se revezam para apresentar coreografias que remontam histórias de longas que marcaram a maior premiação do cinema ou a indústria da Sétima Arte, sejam dramas, comédias, musicais e até animações. Entre os filmes escolhidos para serem representados no espetáculo estão “Orgulho e preconceito”, “Cidade de Deus”, "Central do Brasil”, “La La Land”, “Frozen”, “Os Miseráveis”, “Viva! A Vida é Uma Festa”, “Quem Quer Ser um Milionário?”, “Titanic”, “Bohemian Rhapsody”, “A vida é bela” totalizando 36 coreografias.

Serão duas sessões diárias, às 15h e às 18h30, com espetáculos e coreografias diferentes. Ou seja, cada uma contará com 18 filmes sendo representados que não se repetirão na apresentação seguinte.

As coreografias são da equipe de professores da Pimenta Dance: Karol Mara, Jack Lima, Leticia Sabino, Alana Moreira, Lucciano Coelho, Leo Rapman, Victor Hugo, Poti Ara Bolzan, Josiane Monteiro, Pablo Sheko, Gislene Tschaen sob a coordenação da premiada bailarina Liviane Pimenta.

“A magia do cinema encanta a todos e traduzir filmes emblemáticos em coreografias foi desafiador, mas gratificante. Tenho certeza que o público vai se emocionar com o que levaremos para o palco. Será uma reverência à sétima arte”, afirma Liviane.

SERVIÇO:

ESPETÁCULO DE DANÇA PREMIAÇÃO DO OSCAR

Quando: Evento adiado para uma data a ser confirmada



Evento adiado para uma data a ser confirmada Onde: Parque Cultural Reserva Vitória, na Enseada do Suá - atrás do Shopping Vitória



Parque Cultural Reserva Vitória, na Enseada do Suá - atrás do Shopping Vitória Ingressos: no site Even3



PROGRAMAÇÃO

COREOGRAFIAS DA 1ª SESSÃO - 15h





Orgulho e Preconceito



La La Land



O Parasita



Duna



Frozen



Gato de Botas



Cruella



Maria Antonieta



Mad Max



Os Miseráveis



História de Um Casamento



Viva! A Vida é Uma Festa



Cidade de Deus



Cisne Negro



Central do Brasil



Alice no País das Maravilhas



Divertidamente



Rocky Balboa

