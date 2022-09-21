Filho de Bob Marley é atração do Festival Brasil Jamaica, em Vitória

Julian Marley Crédito: Instagram/@julianrmarley

Vitória será palco de um show internacional que vai trazer de volta um programa nostálgico para os fãs do reggae. Julian Marley, um dos filhos do rei do reggae, Bob Marley, é uma das atrações para comemorar os 26 anos do Festival Brasil Jamaica. O evento acontece neste sábado (24), no Ilha Shows, na Praia do Canto. Além de Julian, as bandas Adão Negro e Cidade Verde completam a programação.

Julian está em turnê pelo país desde o dia 16. O show em Vitória será o penúltimo, finalizando com a última apresentação em Belo Horizonte (MG) no domingo (25).

"Esta já é a terceira vinda dele ao estado. Sempre fazemos questão de tê-lo aqui quando excursiona pelo Brasil. Afinal, o sobrenome Marley o precede e fazemos muita questão dessa conexão Brasil-Jamaica", explica Léo Kbong sobre a escolha para trazer o festival e o programa que originou o evento de volta.

O PROGRAMA DE RÁDIO

Junto com Rodrigo Rosa, Léo foi um dos fundadores do Brasil Jamaica, maior programa de reggae capixaba. Ele começou na Rádio Universitária e sempre encontrou espaço nas FM’s capixabas, com passagens pelas rádios Cidade, Vila e Jovem Pan. Já são quase quatro anos fora do ar.

O Brasil Jamaica ajudou a alavancar a carreira de diversos artistas locais como Casaca, Rastaclone, Herança Negra, Java Roots, entre outros, pois, além de tocá-los nas rádios, promoveu diversos shows com eles. Trouxe também vários artistas nacionais, como Natiruts, Cidade Negra, Tribo de Jah, Edson Gomes, e internacionais, entre eles SOJA, Steel Pulse, Pato Banton, The Wailers e Groundation. Agora, a meta é trazer de volta o ritmo e o programa aos holofotes.

"Ficamos um tempo fora do ar. Esse festival, com atração internacional de peso, já é o primeiro passo nesse sentido, para ajudar a reaquecer a cena", completa Léo, afirmando que a reformulação digital promete trazer muita coisa boas.

Atualmente, o programa Brasil Jamaica se encontra nas redes sociais (Instagram, Facebook e Spotify), destacando as novidades para quem quer ficar antenado com o mundo do reggae.

Sobre a festa, eles contam que era preciso escalar um time de primeira. Por isso, além de Julian, os nomes de Adão Negro e Cidade Verde não poderiam faltar.

"O Adão Negro traz o show do seu mais novo álbum 'Alma Leve'. O Cidade Verde Sounds, grupo da nova geração, vem fazendo barulho no circuito do Reggae / Rap Brasileiro", destaca Leo, fazendo o convite para os fãs do ritmo comparecerem ao evento.

*Com informações da assessoria

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