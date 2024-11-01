Grupo Alexandre Borges Quinteto vai comandar a 2ª edição do Jazz Vitória Festival Crédito: Leonardo Barbosa/Divulgação

Your browser does not support the audio element. Festival vai levar espetáculos de jazz para a Praça do Papa, em Vitória

Um evento imperdível para os amantes da música instrumental. A partir da próxima quinta-feira (7), a Praça do Papa recebe a 2ª edição do Jazz Vitória Festival, que promete uma verdadeira celebração a grandes nomes do jazz local, além de destacar a trajetória de músicos que consolidaram o ES no cenário do jazz nacional. Ingressos custam a partir de R$ 30.

Na quinta (7), a abertura do festival fica com a banda Big Band Pop & Jazz, que convida o trompetista Joabe Reis para dar início à programação musical. Logo em seguida, a cantora Luana Mallet sobe ao palco com canções autorais e releituras de jazz. Para encerrar a primeira noite, a Estrelas do Jazz capixaba se reúne a Alexandre Borges Quinteto para uma apresentação.

Praça do Papa será palco da segunda edição do Jazz Vitória Festival Crédito: Fabrício Saiter

Já no segundo dia (8), Joabe Reis dá início ao line-up, seguido do pianista Amaro Freitas e do guitarrista argentino Victor Biglione. E para fechar a noite, ainda teremos nomes como a cantora Taryn Szpilman e Dudu Lima. Já o último dia do festival (09), contará com a Vix Big Band & Convidados, a cantora, pianista e compositora Délia Fischer, e em seguida, o trombonista Josiel Konrad e a cantora, Tamy.

No fim da noite, o cantor, harmonicista e compositor americano Omar Coleman sobe ao palco com o guitarrista e vocalista, Igor Prado, para encerrar o Jazz Vitória Festival em grande estilo. Entre os homenageados do evento, destaque para o Quarteto JB, que traz Almir Paulo no saxofone e o Grupo Nota Jazz, ícone do jazz brasileiro. Outros nomes como Elias Borges, Liana de Castro, Salsa Brezinski, Zé Moreira e Jovaldo Guimarães, também sobem ao palco. Confira a programação completa abaixo:

PROGRAMAÇÃO

Dia 07/11 – Quinta Feira

18:00h – Abertura Dos Portões

19:00h – Big Band Pop&Jazz Convida Joabe Reis

20:30h – Luana Mallet (Bra)

22:00h – Estrelas Do Jazz Capixaba & Alexandre Borges Quinteto

23:00h - Encerramento





Dia 08/11 – Sexta

18:00h – Abertura Dos Portões

19:00h – Joabe Reis (Bra)

2o:30h – Amaro Freitas (Bra)

22:00h – Victor Bilione, Tary Spilman, Dudu Lima (Bra)

23:00h - Encerramento





Dia 09/11 – Sábado

16:00h – Abertura Dos Portões

17:30h – Vix Big Band & Convidados

19:00h – Délia Fischer

20:30h – Josiel Konrad E Tammy

22:00h – Omar Coleman & Igor Prado (Usa)

23:00h - Encerramento

SERVIÇO