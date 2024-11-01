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Cultura

Festival vai levar espetáculos de jazz para a Praça do Papa, em Vitória

De 7 a 9 de novembro, Jazz Vitória Festival contará com shows e homenagens a nomes do jazz local e nacional
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 01 de Novembro de 2024 às 18:05

Grupo Alexandre Borges Quinteto vai comandar a 2ª edição do Jazz Vitória Festival
Grupo Alexandre Borges Quinteto vai comandar a 2ª edição do Jazz Vitória Festival Crédito: Leonardo Barbosa/Divulgação
Festival vai levar espetáculos de jazz para a Praça do Papa, em Vitória
Um evento imperdível para os amantes da música instrumental. A partir da próxima quinta-feira (7),  a Praça do Papa recebe a 2ª edição do Jazz Vitória Festival, que promete uma verdadeira celebração a grandes nomes do jazz local, além de destacar a trajetória de músicos que consolidaram o ES no cenário do jazz nacional. Ingressos custam a partir de R$ 30.
Na quinta (7), a abertura do festival fica com a banda Big Band Pop & Jazz, que convida o trompetista Joabe Reis para dar início à programação musical. Logo em seguida, a cantora Luana Mallet sobe ao palco com canções autorais e releituras de jazz. Para encerrar a primeira noite, a Estrelas do Jazz capixaba se reúne a Alexandre Borges Quinteto para uma apresentação.
Praça do Papa será palco da segunda edição do Jazz Vitória Festival
Praça do Papa será palco da segunda edição do Jazz Vitória Festival Crédito: Fabrício Saiter
Já no segundo dia (8), Joabe Reis dá início ao line-up, seguido do pianista Amaro Freitas e do guitarrista argentino Victor Biglione. E para fechar a noite, ainda teremos nomes como a cantora Taryn Szpilman e Dudu Lima. Já o último dia do festival (09), contará com a Vix Big Band & Convidados, a cantora, pianista e compositora Délia Fischer, e em seguida, o trombonista Josiel Konrad e a cantora, Tamy.

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No fim da noite, o cantor, harmonicista e compositor americano Omar Coleman sobe ao palco com o guitarrista e vocalista, Igor Prado, para encerrar o Jazz Vitória Festival em grande estilo. Entre os homenageados do evento, destaque para o Quarteto JB, que traz Almir Paulo no saxofone e o Grupo Nota Jazz, ícone do jazz brasileiro. Outros nomes como Elias Borges, Liana de Castro, Salsa Brezinski, Zé Moreira e Jovaldo Guimarães, também sobem ao palco. Confira a programação completa abaixo:

PROGRAMAÇÃO

  • Dia 07/11 – Quinta Feira
  • 18:00h – Abertura Dos Portões 
  • 19:00h – Big Band Pop&Jazz Convida Joabe Reis
  • 20:30h – Luana Mallet (Bra)
  • 22:00h – Estrelas Do Jazz Capixaba & Alexandre Borges Quinteto 
  • 23:00h - Encerramento

  • Dia 08/11 – Sexta
  • 18:00h – Abertura Dos Portões 
  • 19:00h – Joabe Reis (Bra)
  • 2o:30h – Amaro Freitas (Bra)
  • 22:00h – Victor Bilione, Tary Spilman, Dudu Lima (Bra)
  • 23:00h - Encerramento

  • Dia 09/11 – Sábado
  • 16:00h – Abertura Dos Portões 
  • 17:30h – Vix Big Band & Convidados
  • 19:00h – Délia Fischer
  • 20:30h – Josiel Konrad E Tammy
  • 22:00h – Omar Coleman & Igor Prado (Usa)
  • 23:00h - Encerramento

SERVIÇO

Jazz Vitória Festival 2024
Com Alexandre Borges Quinteto & Estrelas do Jazz Capixaba
  • Data: de 7 até 9 de novembro
  • Horário: a partir das 17h30 na quinta e sexta e às 17h no sábado
  • Local: Praça do Papa, Vitória
  • Ingressos: A partir de R$ 30, à venda no site da Lebillet

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