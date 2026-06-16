Festival em Santa Teresa celebra a cultura italiana com Serata Trentina e show com The Fever

A cidade de Santa Teresa, na Região Serrana do Espírito Santo, se prepara para receber milhares de visitantes durante a 35ª edição da Festa do Imigrante Italiano. Considerado um dos eventos mais tradicionais do calendário cultural capixaba, o festival celebra a herança deixada pelos imigrantes italianos que ajudaram a construir a história do município, reconhecido como a primeira cidade de colonização italiana do Brasil.
A programação será realizada entre os dias 20 e 28 de junho, com atividades que reúnem música, gastronomia, manifestações culturais e homenagens às tradições mantidas pelas famílias descendentes dos imigrantes.
Entre os destaques estão a tradicional Serata Trentina, marcada para o dia 20, e a Corrida Dell'Imigrante, que acontece no dia 21, reunindo atletas e moradores em um percurso pelas ruas da cidade. No mesmo dia, será celebrada a Missa do Imigrante Italiano na Igreja Matriz.
A programação segue nos finais de semana seguintes com eventos institucionais e culturais, culminando na abertura da Praça de Alimentação do Parque de Exposições Frei Estêvão Corteletti, no dia 26. A noite contará ainda com um bolo em homenagem ao aniversário da imigração italiana e show da banda Ferrari & Banda.
Confira a programação completa
20 de junho (sábado)
9h – Confraternização do Comércio
19h – Serata Trentina
21 de junho (domingo
8h às 15h – Corrida Dell'Imigrante
9h – Corridinha Dei Bambin
10h – Missa do Imigrante Italiano
25 de junho (quinta-feira)
10h – Confraternização dos Bancos
18h – Sessão Solene da Câmara Municipal
26 de junho (sexta-feira)
18h – Abertura da Praça de Alimentação
19h – Bolo em homenagem ao Aniversário da Imigração Italiana
20h – Show com Ferrari & Banda
22h – Show nacional com The Fevers
27 de junho (sábado)
11h – Carrettella del Vin com a Banda Brasitália
13h – Show com a Banda Ângulo Vertical
15h – Show com Gioco di Morra
19h – Show com Aço Doce
21h30 – Show nacional com A Bela e os Tenores
23h30 – Show com Rony & Ricy
28 de junho (domingo)
11h – Ressaca da Carrettella
10h – Abertura da Praça de Alimentação
12h – Il Giro Delle Tagliatelle
12h – Show com a Banda Soul Pop
13h30 – Apresentações Culturais
15h – Show com a Banda Brasitália
Serviço
XXXV Festa do Imigrante Italiano de Santa Teresa
Quando: de 20 a 28 de junho
Onde: Centro de Santa Teresa e Parque de Exposições Frei Estêvão Corteletti
Entrada: gratuita
Shows nacionais: The Fevers (26/06) e A Bela e os Tenores (27/06)