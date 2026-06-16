Serra ganha posto para emissão de Carteira de Identidade Nacional

Em meio à dificuldade para conseguir vagas para emitir a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) no Espírito Santo, a Polícia Científica inaugurou um novo posto de cadastramento na Câmara Municipal da Serra, na Grande Vitória. A unidade começou a funcionar na última terça-feira (9) e vai ofertar 600 vagas por mês.





O chefe da Seção de Controle de Postos de Identificação Civil, Eric Santa Clara, explicou que a nova unidade faz parte da estratégia de ampliar o acesso dos capixabas ao documento. Desde o início dos agendamentos, em 2022, cerca de 870 mil pessoas emitiram a nova identidade no Estado, o equivalente a 21% da população.





"Apesar de a unidade funcionar na Serra, moradores de qualquer município do Espírito Santo podem utilizar o serviço, já que o agendamento permanece centralizado na plataforma do Governo do Estado", destacou o perito oficial em entrevista à Rádio CBN Vitória.





A nova Carteira de Identidade Nacional será obrigatória para todos os brasileiros a partir de 2032.