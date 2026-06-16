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Expansão

Serra ganha posto para emissão de Carteira de Identidade Nacional

A unidade começou a funcionar na última terça-feira (9) e vai ofertar 600 vagas por mês. Veja como fazer o agendamento

Publicado em 16 de Junho de 2026 às 15:59

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

16 jun 2026 às 15:59
Novo modelo da Carteira de Identidade Nacional (CIN)

Em meio à dificuldade para conseguir vagas para emitir a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) no Espírito Santo, a Polícia Científica inaugurou um novo posto de cadastramento na Câmara Municipal da Serra, na Grande Vitória. A unidade começou a funcionar na última terça-feira (9) e vai ofertar 600 vagas por mês.


O chefe da Seção de Controle de Postos de Identificação Civil, Eric Santa Clara, explicou que a nova unidade faz parte da estratégia de ampliar o acesso dos capixabas ao documento. Desde o início dos agendamentos, em 2022, cerca de 870 mil pessoas emitiram a nova identidade no Estado, o equivalente a 21% da população.


"Apesar de a unidade funcionar na Serra, moradores de qualquer município do Espírito Santo podem utilizar o serviço, já que o agendamento permanece centralizado na plataforma do Governo do Estado", destacou o perito oficial em entrevista à Rádio CBN Vitória.


A nova Carteira de Identidade Nacional será obrigatória para todos os brasileiros a partir de 2032.

Como fazer o agendamento

O agendamento para emissão da nova identidade é feito exclusivamente pelo site Agenda ES. As vagas são disponibilizadas uma vez por semana, sempre às 8 horas das sextas-feiras. 

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O que é preciso para emitir a CIN 

  • CPF: cópia e original de documento que contenha o CPF ou informar o número durante o atendimento; se não possuir o documento, o cadastro será realizado no local.

  • Certidão: cópia e original, em bom estado, legível e conforme o estado civil atual: solteiro (Certidão de Nascimento); casado (Certidão de Casamento); separado, divorciado ou viúvo (averbada).

  • Comprovante de Residência: cópia e original de boleto de conta de água, ou da energia elétrica, ou de telefone, ou de internet.

  • Menores de 16 anos: além dos documentos do requerente, é necessário apresentar cópia e original do documento com foto e CPF do responsável.

Em quanto tempo o documento fica pronto?

De acordo com o perito oficial, oito em cada dez documentos ficam prontos em até 15 dias. Os demais casos podem demorar mais devido à análise de impressões digitais ou à necessidade de atualização de dados na base da Receita Federal em situações de divergência de informações.

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