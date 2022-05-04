Festa do Cafona está de volta e colatinenses relembram momentos marcantes

Festa do Cafona Crédito: Reprodução/Facebook/Festa do Cafona

Está na hora de colocar a sua roupa mais brega e curtir o melhor dos velhos tempos. No próximo sábado (07), a tradicional “Festa do Cafona”, em Colatina, retorna após dois anos parada por conta da pandemia. Chegando a sua 29º edição, a festa promete muitas novidades em 2022 com concursos e atrações nacionais. Os ingressos vão de R$ 50 (VIP, lote 2, meia entrada) a R$ 400 (mesa, lote 1).

Segundo o responsável pelo evento, Leonardo Caetano, da Léo Produções, a grande novidade da “Festa do Cafona” neste ano é a "mudança" de décadas no repertório. Ao invés de relembrar as décadas 1960 e 1970, como de costume, o evento chega com uma nova proposta e será voltado aos anos 1980 e 1990.

“Estamos adequando a festa para a nova geração. Saímos da década 1960 e 1970 para focar nas de 1980 e 1990. Fizemos isso para poder ter uma renovação no público. A escolha dessas décadas foi justamente porque elas foram marcadas por uma vasta gama de bandas de pop rock nacional. Foi uma virada de chave no mercado musical”, disse Léo.

Festa do Cafona de Colatina em 2004 Crédito: Arquivo/A Gazeta

A principal atração da noite será a famosa banda de rock nacional “RPM”, sucesso nos anos 1980. Além do grupo, a programação também conta com um tributo da banda Queen e shows da banda Eclipse e DJ Rogério Rezende. O evento está marcado para começar às 21h, na Arena North Star. O organizador atenta que é fundamental ir vestido à caráter, tanto pela diversão quanto pelo concurso de rei e rainha da festa.

“A essência é a mesma. É uma festa que pode ser frequentada por pais e filhos ao mesmo tempo. Há um clima de nostalgia quando se fala na Festa do Cafona em Colatina. Temos que lembrar que não é uma festa a fantasia, é usar uma roupa que já foi sucesso em outra época. É ser brega para os conceitos atuais, mas o auge do cafona é usar o que já foi ápice para outra geração. Por exemplo, tivemos uma época em que a pochete era um ícone da festa, mas agora que voltou à moda não é mais considerada cafona. E detalhe, os melhores serão coroados como rainha e rei da festa”, revela.

A última edição da Festa aconteceu em 2019, com a presença da banda Biquíni Cavadão. Segundo o organizador, o evento deste ano será em menor escala, mas garantiu que o público pode esperar a maior edição de todos os tempos em 2023.

“Hoje a festa é montada em um lugar fechado. Não será mais tão grande, estamos resgatando a cultura. Mas no próximo ano, que completamos 30º edições, há uma promessa de trazer o artista mais pedido, que ainda é segredo. Vai ser a maior da historia", afirmou Léo.

NA MEMÓRIA DOS FREQUENTADORES

Nomes como Perla, Gretchen, Sidney Magal, Odair José, Reginaldo Rossi e Falcão já marcaram presença na festa, que já chegou a atrair mais de 10 mil pessoas numa única edição. Além disso, turistas de todo Brasil colocavam o evento capixaba no calendário a ponto da festa ganhar reportagens nacionais em programas como o "Fantástico" e o extinto "Pânico na TV".

Para a comunicadora Larissa Pretti, que é frequentadora assídua e entrevistou vários artistas na época, foram tantas memórias que fica até difícil escolher apenas uma.

A comunicadora Larissa Pretti entrevistou vários artistas na "Festa do Cafona" em 2007 Crédito: Larissa Pretti

“Eu tenho as melhores lembranças. Desde a arrumação (geralmente uma turma junta, na casa de alguém), até a festa em si, que sempre teve alegria e descontração do início ao fim. Eu tive a oportunidade de entrevistar artistas incríveis em vários anos, mas a festa de 2007 me marcou mais. O evento reuniu diversos cantores, dentre eles, alguns dos meus ídolos de infância: Luciano Nassyn (Trem da Alegria), Afonso Nigro (Dominó) e algumas Paquitas. Bater um papo ali, ao vivo, com artistas tão marcantes pra mim foi realmente especial”, conta Larissa.

A comunicadora ainda contou sobre a primeira vez que foi ao evento. “Lembro da euforia de quando fui pela primeira vez e vi tudo de pertinho. Me recordo da alegria do nosso grupo de amigas para produção do look. Andávamos dias atrás de bazares e até mexíamos no baú das mães e tias atrás de preciosidades cafonas (risos)", disse Pretti.

Foto de Larissa Pretti com o marido na "Festa do Cafona", em Colatina, em 2007 Crédito: Larissa Pretti

O supervisor de marketing Ryan Araújo também trouxe alguns relatos pessoais de edições passadas. Ele conta que festa já aconteceu no mesmo dia de alguns casamentos de sua família. Segundo ele, o conflito de eventos não foi um empecilho e a solução foi levar uma roupa brega para conciliar todos os compromissos.

Ryan Araújo e amigas preparados para a "Festa do Cafona" de 2012 Crédito: Ryan Araújo

"A festa, por muitos anos, foi o ponto de encontro anual da turma. Era a festa que você ia sabendo que iria encontrar com todo mundo, principalmente as pessoas que moravam fora da cidade (a festa sempre foi no sábado que antecede o Dia das Mães). Lembro que teve uns dois ou três anos que a festa coincidiu com casamentos na minha família. E com nós gostávamos muito do evento, levamos as roupas para se trocar no casamento. Tudo para não perder a festa (risos)", contou Ryan.

RELEMBRE MOMENTOS MARCANTES

Outros momentos marcantes da festa mais brega do Espírito Santo podem ser vistos nas redes sociais do evento. As edições de 2008 e 2009, por exemplo, foram marcadas pelos shows de Reginaldo Rossi, The Originals, Silvinho Blau Blau, As Paquitas, Banda Eclipse, Bandas Locais, Discoteca Cafona. Confira abaixo algumas galerias feitas pela organização no Facebook.