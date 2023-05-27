  • Festa de São José de Anchieta anima litoral Sul do ES; veja a programação
Cultura & fé

Festa de São José de Anchieta anima litoral Sul do ES; veja a programação

Festividades começam neste sábado (27) e seguem até dia 11 de junho, com missas, shows e apresentações culturais em toda cidade
Redação de A Gazeta

Publicado em 27 de Maio de 2023 às 08:00

Santuário de São José de Anchieta é reaberto ao público após três anos em reforma
Santuário de São José de Anchieta é reaberto ao público após três anos em reforma Crédito: Vitor Jubini
A cidade de Anchieta, no litoral Sul do Espírito Santo, estará em festa entre os dias 27 de maio e 11 de junho para celebrar o santo padroeiro do município, São José de Anchieta. Na programação, que inclui atividades religiosas, culturais e artísticas, estão previstos shows das bandas Oju Obá, Sambolada e de Rodrigo Balla e Márcio Pedrazi.
As festividades começam com a tradicional Romaria Luminosa de Ubu até o Santuário de Anchieta, no sábado (27), às 18h. A partir de segunda (29), os fiéis poderão participar da novena em honra ao santo e se deliciar com as quermesses. Nas celebrações, estarão envolvidas comunidades paroquiais de Iconha, Alfredo Chaves e Guarapari.
Nos dias 9 e 10 de junho, a cidade contará com programação musical para todos os públicos, incluindo shows católicos de Álvaro e Daniel, programação infantil e apresentações teatrais. Todas as atrações são gratuitas, em performances no Santuário de Anchieta e na Praia Central. (Confira abaixo)
A programação se encerra no domingo (11/06) com missas no Santuário Nacional para receber os peregrinos da Caminhada Passos de Anchieta.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

  • SÁBADO (27/05)
  • 18h - Romaria Luminosa – Saída da Praia de Ubu
  • DOMINGO (28/05)
  • 19h - Solenidade de Pentecoste
  • SEGUNDA (29/05)
  • 19h - 1º dia da Novena Dom Anderson e Paróquia Nossa Senhora da Assunção Liturgia
  • TERÇA (30/05)
  • 19h - 2º dia da Novena Paróquia São Francisco Xavier
  • QUARTA (31/05)
  • 19h - 3º dia da Novena Paróquia Santo Antônio de Pádua (Iconha)
  • QUINTA (1º/06)
  • 19h - 4º dia da Novena Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Alfredo Chaves)
  • SEXTA (2/06)
  • 19h - 5º dia da Novena Paróquias São Pedro e São José (Guarapari)
  • SÁBADO (3/06)
  • 19h - 6º dia da Novena Padre Ponciano e EJC 19h
  • DOMINGO (4/06)
  • Missa Dominical 19h
  • SEGUNDA (5/06)
  • 19h - 7º dia da Novena Paróquia São Thiago Maior (Guarapari)
  • TERÇA (6/06)
  • 19h - 8º dia da Novena Paróquia Bem Aventurado Padre Eustáquio (Guarapari)
  • QUARTA (7/06)
  • 19h - 9º dia da Novena Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Guarapari)
  • QUINTA (8/06)
  • 16h - Solenidade Corpus Christi (procissão e missa)
  • SEXTA (9/06) - Dia Nacional de São José de Anchieta
  • 17h - Missa Solene (Santuário)
  • 18h30 - Show católico com a dupla Álvaro e Daniel (Santuário)
  • 22h - Show Márcio Pedrazi e Banda (Praia Central)
  • 00h - Banda Oju Obá (Praia Central)
  • SÁBADO (10/06)
  • 16h30 - Programação Infantil: recreações, mágica e música com Papaléguas Show
  • 19h - Grupo de dança tradicional "Os Brandarinos" (Praia Central)
  • 20h - Apresentação do grupo de teatro "Gota, Pó e Poeira" (Praia Central)
  • 21h - Grupo musical "Trem das Onze" (Praia Central)
  • 22h - Show com a Banda Sambolada (Praia Central)
  • 00h - Rodrigo Balla e Banda (Praia Central)
  • DOMINGO (11/06)
  • 07h - Chegada da Caminhada Passos de Anchieta
  • Missas: 07h, 09h, 11h e 13h

