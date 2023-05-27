Festa de São José de Anchieta anima litoral Sul do ES; veja a programação
A cidade de Anchieta, no litoral Sul do Espírito Santo, estará em festa entre os dias 27 de maio e 11 de junho para celebrar o santo padroeiro do município, São José de Anchieta. Na programação, que inclui atividades religiosas, culturais e artísticas, estão previstos shows das bandas Oju Obá, Sambolada e de Rodrigo Balla e Márcio Pedrazi.
As festividades começam com a tradicional Romaria Luminosa de Ubu até o Santuário de Anchieta, no sábado (27), às 18h. A partir de segunda (29), os fiéis poderão participar da novena em honra ao santo e se deliciar com as quermesses. Nas celebrações, estarão envolvidas comunidades paroquiais de Iconha, Alfredo Chaves e Guarapari.
Nos dias 9 e 10 de junho, a cidade contará com programação musical para todos os públicos, incluindo shows católicos de Álvaro e Daniel, programação infantil e apresentações teatrais. Todas as atrações são gratuitas, em performances no Santuário de Anchieta e na Praia Central. (Confira abaixo)
A programação se encerra no domingo (11/06) com missas no Santuário Nacional para receber os peregrinos da Caminhada Passos de Anchieta.
PROGRAMAÇÃO COMPLETA
- SÁBADO (27/05)
- 18h - Romaria Luminosa – Saída da Praia de Ubu
- DOMINGO (28/05)
- 19h - Solenidade de Pentecoste
- SEGUNDA (29/05)
- 19h - 1º dia da Novena Dom Anderson e Paróquia Nossa Senhora da Assunção Liturgia
- TERÇA (30/05)
- 19h - 2º dia da Novena Paróquia São Francisco Xavier
- QUARTA (31/05)
- 19h - 3º dia da Novena Paróquia Santo Antônio de Pádua (Iconha)
- QUINTA (1º/06)
- 19h - 4º dia da Novena Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Alfredo Chaves)
- SEXTA (2/06)
- 19h - 5º dia da Novena Paróquias São Pedro e São José (Guarapari)
- SÁBADO (3/06)
- 19h - 6º dia da Novena Padre Ponciano e EJC 19h
- DOMINGO (4/06)
- Missa Dominical 19h
- SEGUNDA (5/06)
- 19h - 7º dia da Novena Paróquia São Thiago Maior (Guarapari)
- TERÇA (6/06)
- 19h - 8º dia da Novena Paróquia Bem Aventurado Padre Eustáquio (Guarapari)
- QUARTA (7/06)
- 19h - 9º dia da Novena Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Guarapari)
- QUINTA (8/06)
- 16h - Solenidade Corpus Christi (procissão e missa)
- SEXTA (9/06) - Dia Nacional de São José de Anchieta
- 17h - Missa Solene (Santuário)
- 18h30 - Show católico com a dupla Álvaro e Daniel (Santuário)
- 22h - Show Márcio Pedrazi e Banda (Praia Central)
- 00h - Banda Oju Obá (Praia Central)
- SÁBADO (10/06)
- 16h30 - Programação Infantil: recreações, mágica e música com Papaléguas Show
- 19h - Grupo de dança tradicional "Os Brandarinos" (Praia Central)
- 20h - Apresentação do grupo de teatro "Gota, Pó e Poeira" (Praia Central)
- 21h - Grupo musical "Trem das Onze" (Praia Central)
- 22h - Show com a Banda Sambolada (Praia Central)
- 00h - Rodrigo Balla e Banda (Praia Central)
- DOMINGO (11/06)
- 07h - Chegada da Caminhada Passos de Anchieta
- Missas: 07h, 09h, 11h e 13h