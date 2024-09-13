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Carnaval

Feijoada da Boa Vista traz rainha de bateria da Mangueira neste sábado (14)

A 17ª edição do evento promete comida, música e agitação com a presença especial de Evelyn Bastos. Ingressos custam a partir de R$ 70
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 13 de Setembro de 2024 às 12:10

Evelyn Bastos, rainha de bateria da Mangueira
Evelyn Bastos, rainha de bateria da Mangueira Crédito: Reprodução/Instagram/@mangueira
A tradicional Feijoada da Boa Vista chega à sua 17ª edição, neste sábado (14), trazendo muita música e samba para a Matrix Music Hall, em Cariacica. O evento, que começa a partir das 12h, promete uma tarde recheada de atrações locais e nacionais, com destaque para a presença especial de Evelyn Bastos, a rainha de bateria da Estação Primeira de Mangueira (RJ).
Com mais de 10 atrações, como o Grupo de Bem com a Vida, Pele Morena e Pedro e Lucas com participação especial de Matheus, o público poderá curtir uma mistura de ritmos que vai do samba raiz ao pagode, passando por grandes sucessos que embalam as festas brasileiras. A programação ainda conta com Roda de Samba e Andréa Nery.
Além da música, os participantes poderão desfrutar de uma feijoada completa. Neste ano, a expectativa é que 3 mil pessoas compareçam ao evento. Os ingressos custam entre R$ 70 e R$ 140, disponíveis no site Brasil Ticket.
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Festa na quadra da Boa Vista Crédito: Divulgação / Andriel Tolentino

SERVIÇO

  • FEIJOADA DA BOSTA VISTA
  • Data: sábado (14)
  • Horário: a partir de 12h
  • Local: Matrix Music Hall, em Cariacica
  • Atração: Grupo de Bem com a Vida, Pedro e Lucas com participação especial de Matheus, Pele Morena, Grupo Show da Boa Vista, Roda de Samba e Andréa Nery
  • Atração especial: Evelyn Bastos, rainha de bateria da Mangueira
  • Ingressos à venda: Brasil Ticket ou na quadra da escola, em Itaquari

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