Feijoada da Boa Vista traz rainha de bateria da Mangueira neste sábado (14)

Com mais de 10 atrações, como o Grupo de Bem com a Vida, Pele Morena e Pedro e Lucas com participação especial de Matheus, o público poderá curtir uma mistura de ritmos que vai do samba raiz ao pagode, passando por grandes sucessos que embalam as festas brasileiras. A programação ainda conta com Roda de Samba e Andréa Nery.