Feijoada da Boa Vista traz rainha de bateria da Mangueira neste sábado (14)

A tradicional Feijoada da Boa Vista chega à sua 17ª edição, neste sábado (14), trazendo muita música e samba para a Matrix Music Hall, em Cariacica. O evento, que começa a partir das 12h, promete uma tarde recheada de atrações locais e nacionais, com destaque para a presença especial de Evelyn Bastos, a rainha de bateria da Estação Primeira de Mangueira (RJ).
Com mais de 10 atrações, como o Grupo de Bem com a Vida, Pele Morena e Pedro e Lucas com participação especial de Matheus, o público poderá curtir uma mistura de ritmos que vai do samba raiz ao pagode, passando por grandes sucessos que embalam as festas brasileiras. A programação ainda conta com Roda de Samba e Andréa Nery.
Além da música, os participantes poderão desfrutar de uma feijoada completa. Neste ano, a expectativa é que 3 mil pessoas compareçam ao evento. Os ingressos custam entre R$ 70 e R$ 140, disponíveis no site Brasil Ticket.
SERVIÇO
- FEIJOADA DA BOSTA VISTA
- Data: sábado (14)
- Horário: a partir de 12h
- Local: Matrix Music Hall, em Cariacica
- Atração: Grupo de Bem com a Vida, Pedro e Lucas com participação especial de Matheus, Pele Morena, Grupo Show da Boa Vista, Roda de Samba e Andréa Nery
- Atração especial: Evelyn Bastos, rainha de bateria da Mangueira
- Ingressos à venda: Brasil Ticket ou na quadra da escola, em Itaquari