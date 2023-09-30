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Domingo é dia de Feijoada da Andaraí com Emerson Dias, intérprete do Salgueiro

Evento rola neste domingo (1° de outubro), no Caixas Esporte Clube, em Vitória. Ainda entre os convidados, Mari Mola, Musa da Paraíso do Tuiuti e Rainha do Carnaval do Rio 2023
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 30 de Setembro de 2023 às 12:00

Emerson Dias, do Salgueiro, é um dos convidados da Feijoada da Andaraí
Emerson Dias, do Salgueiro, é um dos convidados da Feijoada da Andaraí Crédito: Instagram@ emersondias_salgueiro
"O couro vai comer" pelos lados da Venenosa de Maruípe! Na busca por sua volta ao Grupo Especial do Carnaval de Vitóriafoi rebaixada para o Grupo de Acesso em 2023 -, a Andaraí promove neste domingo (1) sua tradicional feijoada. O concorridíssimo evento rola no Caxias Esporte Clube, em Vitória, a partir de 13h. 
Entre os convidados, só gente bamba. Emerson Dias, intérprete oficial da Acadêmicos do Salgueiro, escola de samba nove vezes campeã do Grupo Especial do carnaval carioca, e Mari Mola, Musa da Paraíso do Tuiuti e Rainha do Carnaval do Rio 2023, são presenças confirmadas.
O evento será marcado pela mistura de ritmos. Samba, axé e até chorinho estão garantidos, com shows da Banda Movimento, do grupo Chorinho Entre Amigos e da escola Novo Império. A Bateria Puro Veneno, da agremiação anfitriã, não poderia ficar de fora, e promete uma apresentação nota 10. 
O bufê será uma atração à parte, assinado pela renomada chefe Karla Brandão, com feijoada liberada.

FEIJOADA DA VENENOSA

  • QUANDO: Domingo (1), a partir das 13h, no Caxias Esporte Clube. Rua Marins Alvarino, 35, Itararé, Vitória
  • INGRESSOS: R$ 80 (unitário - 2º lote) e R$ 140 (casadinho - 2º lote). Informações para compra de convites pelos telefones (27) 99316-2850 e (27) 99986-7731. Os bilhetes também estão sendo vendidos em estabelecimentos comerciais de Santa Martha, como Bar do Marinho, Zoião Lanches, Hora da Fome e Bar do Júnior

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