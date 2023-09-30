Domingo é dia de Feijoada da Andaraí com Emerson Dias, intérprete do Salgueiro

Emerson Dias, do Salgueiro, é um dos convidados da Feijoada da Andaraí Crédito: Instagram@ emersondias_salgueiro

Grupo Especial do Carnaval de Vitória - Andaraí promove neste domingo (1) sua tradicional feijoada. O concorridíssimo evento rola no Caxias Esporte Clube, em Vitória, a partir de 13h. "O couro vai comer" pelos lados da Venenosa de Maruípe! Na busca por sua volta ao foi rebaixada para o Grupo de Acesso em 2023 -, a. O concorridíssimo evento rola no

Entre os convidados, só gente bamba. Emerson Dias, intérprete oficial da Acadêmicos do Salgueiro, escola de samba nove vezes campeã do Grupo Especial do carnaval carioca, e Mari Mola, Musa da Paraíso do Tuiuti e Rainha do Carnaval do Rio 2023, são presenças confirmadas.

O evento será marcado pela mistura de ritmos. Samba, axé e até chorinho estão garantidos, com shows da Banda Movimento, do grupo Chorinho Entre Amigos e da escola Novo Império. A Bateria Puro Veneno, da agremiação anfitriã, não poderia ficar de fora, e promete uma apresentação nota 10.

O bufê será uma atração à parte, assinado pela renomada chefe Karla Brandão, com feijoada liberada.

FEIJOADA DA VENENOSA