Domingo é dia de Feijoada da Andaraí com Emerson Dias, intérprete do Salgueiro

"O couro vai comer" pelos lados da Venenosa de Maruípe! Na busca por sua volta ao Grupo Especial do Carnaval de Vitória - foi rebaixada para o Grupo de Acesso em 2023 -, a Andaraí promove neste domingo (1) sua tradicional feijoada. O concorridíssimo evento rola no Caxias Esporte Clube, em Vitória, a partir de 13h.
Entre os convidados, só gente bamba. Emerson Dias, intérprete oficial da Acadêmicos do Salgueiro, escola de samba nove vezes campeã do Grupo Especial do carnaval carioca, e Mari Mola, Musa da Paraíso do Tuiuti e Rainha do Carnaval do Rio 2023, são presenças confirmadas.
O evento será marcado pela mistura de ritmos. Samba, axé e até chorinho estão garantidos, com shows da Banda Movimento, do grupo Chorinho Entre Amigos e da escola Novo Império. A Bateria Puro Veneno, da agremiação anfitriã, não poderia ficar de fora, e promete uma apresentação nota 10.
O bufê será uma atração à parte, assinado pela renomada chefe Karla Brandão, com feijoada liberada.
FEIJOADA DA VENENOSA
- QUANDO: Domingo (1), a partir das 13h, no Caxias Esporte Clube. Rua Marins Alvarino, 35, Itararé, Vitória
- INGRESSOS: R$ 80 (unitário - 2º lote) e R$ 140 (casadinho - 2º lote). Informações para compra de convites pelos telefones (27) 99316-2850 e (27) 99986-7731. Os bilhetes também estão sendo vendidos em estabelecimentos comerciais de Santa Martha, como Bar do Marinho, Zoião Lanches, Hora da Fome e Bar do Júnior