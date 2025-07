Batalha de rima

"Favoritismo não ganha jogo", diz MC Noventa sobre maior batalha de rimas do país

Capixaba e bicampeão do aniversário da Aldeia, Noventa está em busca do terceiro título neste sábado (26); confira entrevista

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 23 de julho de 2025 às 15:30

O capixaba MC Noventa vai representar o ES na Batalha da Aldeia - 9 anos Crédito: ObraDigital

O capixaba MC Noventa será um dos destaques da Batalha da Aldeia - 9 anos, considerada a maior batalha de trios do Brasil, que acontece neste sábado (26), em São Paulo. Com mais de 1.500 batalhas no currículo e passagem por grandes disputas nacionais, o MC representa o Espírito Santo ao lado dos colegas Martzin e Tubarão. >

“Representar o Espírito Santo é um fardo enorme que eu carrego com uma honra sinistra”, resume Noventa, que já foi bicampeão do aniversário da Aldeia e volta agora em busca do terceiro título. Este ano, ele compõe o trio COBRAS, formado também por Martzin e Tubarão — dois nomes de peso na cena nacional. “No papel, temos tudo para sair com a vitória. Eu tô num time tão bom que só não posso atrapalhar esses caras”, brinca o MC.>

O MC Noventa representa o Espírito Santo ao lado dos colegas Martzin e Tubarão Crédito: ObraDigital

A estreia do grupo marca um novo formato para o torneio, com batalhas em octógono, e já coloca os COBRAS entre os favoritos. Mas Noventa sabe: “Favoritismo não ganha jogo”. Ele aposta no preparo técnico e, principalmente, no mental. “Freestyle é mente. Eu intensifico muito minha fé, minha igreja, fico refletindo meus pontos fortes, meus pontos fracos e dos adversários. O principal é estar com confiança e alegria.”>

Mesmo com uma lesão recente - quebrou o pé às vésperas do evento -, o capixaba não tirou o pé do acelerador.>

Minha esposa tá sendo uma parceira absurda, segurando tudo aqui pra eu ter tempo de me concentrar. Ela deu um grau nas tarefas de casa pra me deixar quietinho, focado

A Batalha da Aldeia será transmitida ao vivo pelo canal do Podpah, direto da Mooca, em São Paulo, e deve reunir milhares de fãs de rap e cultura urbana.>

Na sexta (25), véspera da disputa, Noventa e seus colegas lançam a faixa “Não Deram Nada Pra Mim”, primeira música oficial do time COBRAS. A track mistura crítica social, vivência e intensidade, e faz parte da futura mixtape “No Veneno”, com lançamento previsto para o segundo semestre.>

MC Noventa é bicampeão da Batalha da Aldeia, considerada a maior do país Crédito: Batalha da Aldeia

Apesar de lamentar a ausência de mais capixabas no evento deste ano, Noventa segue otimista: “Quem acompanha o cenário do Espírito Santo sabe que é questão de tempo até termos mais nomes no aniversário da Aldeia. O Estado tem MCs muito completos.”>

MC Noventa é bicampeão da Batalha da Aldeia, considerada a maior do país Crédito: Pedro Fatore

Com técnica, bagagem e coração capixaba no peito, Noventa rima para vencer - mas também para representar. Como ele mesmo define: “É muita responsa, mas eu tô pronto.”>

