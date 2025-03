Ressaca do carnaval

Farofa do Fofocando em Vitória terá open bar e shows de Glauco e MUG

Segunda edição do evento, inspirado na Farofa da Gkay, vai durar 12 horas com influenciadores do ES

Publicado em 12 de março de 2025 às 12:30

Farofa do Fofocando Crédito: Instagram/@fofocandocomdiego

O Farofa do Fofocando está de volta para a segunda edição. O evento acontece neste sábado (15), no Oásis Beach Club, em Vitória. Após o sucesso da primeira festa, que foi realizada apenas para seguidores selecionados, a nova edição promete ser ainda maior e aberta ao público. Desta vez, o tema será uma animada festa de ressaca do carnaval.>

Entre as atrações confirmadas estão o cantor Glauco, a escola de samba MUG, Frazão part. Suelen, e um line-up de DJs capixabas: DJ Japa, DJ ML da Vila e DJ Koreia. O evento terá 12 horas de festa, começando às 16h, com três horas de open bar e open food, tudo por R$ 200. >

"O Farofa do Fofocando é muito mais que uma festa. É uma experiência única que reúne música, diversão e boas histórias", destacou o organizador e influenciador Diego Menezes.>

AMBIENTE INSTAGRAMÁVEL E INFLUENCERS GARANTIDOS

Influencers capixabas, como DJ Japa e PV Mapa, já confirmaram presença. A festa contará com espaços instagramáveis para os convidados registrarem cada momento e garantirem conteúdos que prometem bombar nas redes sociais. >

Farofa do Fofocando

Data : sábado (15)

: sábado (15) Horário : a partir das 16h

: a partir das 16h Local : Oásis Beach Cub, na Praia de Camburi, em Vitória

: Oásis Beach Cub, na Praia de Camburi, em Vitória Valores: R$ 200 (pista premium/3º lote); R$ 70 (setor farofa/1º lote) e R$ 45 (abadá extra), à venda no site zig.tickets >

