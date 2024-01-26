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Aulas

Fafi anuncia 275 vagas para oficinas de música; saiba como se inscrever

Pré-inscrição irá acontecer nos dias 30 e 31 de janeiro, de forma online. Entre as aulas estão violino, piano, flauta doce e canto coral
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 26 de Janeiro de 2024 às 15:52

Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música Fafi.
Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música Fafi. Crédito: Leonardo Silveira/PMV
Quer aprender a tocar instrumentos ou aprimorar a voz? Essa pode ser a sua oportunidade. A Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música (Fafi), em parceria com a Associação Alef Bet, está oferecendo 275 vagas para nove oficinas ligadas à música. Serão aulas de violino, viola d' arco, violoncelo, contrabaixo acústico, piano, teclado, flauta doce, musicalização, canto coral e técnica vocal.
As aulas terão duração de nove meses e começam no dia 19 de fevereiro. As oficinas serão distribuídas em dois locais: no Espaço Cultural FAFI e no Espaço Alternativo ALEF BET. Os dias e horários serão informados no ato da confirmação da matrícula.
A pré-inscrição irá acontecer nos dias 30 e 31 de janeiro, por meio do site Vix Cursos da Prefeitura de Vitória (PMV), e a matrícula só será efetivada após a etapa presencial, nos dias 5 e 6 de fevereiro, das 8 às 16h no Espaço Cultural Fafi, no Centro de Vitória.
Os candidatos devem observar os requisitos necessários para cada oficina. Há vagas, inclusive, para crianças a partir dos sete anos de idade. Caso o pré-inscrito não compareça nos dias pré-estabelecidos, perderá automaticamente o direito à vaga.
Alunas da Fafi são aprovadas para
Alunas da Fafi são aprovadas para "Festival de Dança de Joinville" 2022 Crédito: Divulgação/PMV
"O objetivo é que o trabalho de música tenha continuidade, organizado pelas faixas etárias, atendendo prioritariamente moradores de Vitória, com porcentagem de vagas para moradores de outros municípios", explica a coordenadora pedagógica da Fafi, Anna Cláudia Perim Vidigal.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A ETAPA PRESENCIAL

  • Identidade (RG) original;
  • Comprovante de residência atual (original);
  • Cópia da Declaração de matrícula escolar 2024 (alunos de ensino fundamental e médio);
  • E cópia de laudo médico, se houver;
  • Os menores de 18 anos de idade deverão estar acompanhados por um responsável.

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