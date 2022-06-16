Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Exposição fotográfica propõe olhar poético sobre quilombolas de Conceição da Barra
Cultura

Exposição fotográfica propõe olhar poético sobre quilombolas de Conceição da Barra

"Retratos Quilombolas: Múltiplos Olhares", dos fotógrafos Flávio Veloso e Victor Triverio, entra em cartaz neste sábado (18), na Casa Porto das Artes Plásticas, Centro Histórico de Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 16 de Junho de 2022 às 10:00

Exposição
Exposição "Retratos Quilombolas: Múltiplos Olhares", com fotos de Flávio Veloso e Victor Triverio, entra em cartaz na Casa Porto das Artes Plásticas Crédito: Divulgação/Flavio Veloso
A partir deste sábado (18), a Casa Porto das Artes Plásticas recebe a exposição "Retratos Quilombolas: Múltiplos Olhares". A mostra trata de uma produção colaborativa, entre os fotógrafos Flávio Veloso e Victor Triverio, em parceria com as comunidades tradicionais quilombolas de Linharinho e Santana, situadas no município de Conceição da Barra, Norte do Espírito Santo.
O projeto, que permanecerá no espaço até 27 de junho, tem como objetivo propor uma reflexão sobre o caráter essencial que tais comunidades desempenham na preservação ambiental, atuando com protagonismo na construção de um modelo sustentável de desenvolvimento, além de retratar seus modos de vida e relações com o meio ambiente, assim como suas interações socioambientais na região.
A ação, de classificação indicativa livre, será orientada pelo produtor cultural Wildney Tolentino, integrante do coletivo criativo Sementes da Gratidão.

Veja Também

Serra terá Torneio do Mestre League of Legends (LoL) com R$ 5 mil em prêmios

Festival de Itaúnas 2022 terá Mariana Aydar e Trio Dona Zefa; veja programação

Diva do Jazz, Leila Maria marca presença na comemoração dos 5 anos do 244 Club

Depois de Vitória, "Retratos Quilombolas: Múltiplos Olhares" percorre ainda dois outros municípios: Conceição da Barra e São Mateus.
A visitação na Casa Porto, no Centro Histórico de Vitória, é gratuita e está aberta de segunda a sexta-feira, das 10 às 18h30, e aos sábados, das 10 às 14 horas.

"RETRATOS QUILOMBOLAS: MÚLTIPLOS OLHARES"

  • O QUE É: Exposição fotográfica de Flávio Veloso e Victor Triverio
  • QUANDO: de 18 a 27 de junho
  • ONDE: Casa Porto das Artes Plásticas. Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro Histórico de Vitória. Entrada franca
  • FUNCIONAMENTO: segunda a sexta-feira, das 10 às 18h30, e aos sábados, das 10 às 14 horas
(Com informações da Secretaria Municipal de Cultura de Vitória)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Exposição Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

No Dia do Churrasco, veja lista com churrascarias tradicionais para conhecer no ES
Passeio bate-volta para Anchieta saindo de Vitória
Anchieta em um dia: roteiro de bate-volta saindo de Vitória
Brasil x EUA, na final das Olímpiadas de 2024
Seleção feminina de futebol recebe EUA para dois amistosos no Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados