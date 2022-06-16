Exposição fotográfica propõe olhar poético sobre quilombolas de Conceição da Barra

Exposição "Retratos Quilombolas: Múltiplos Olhares", com fotos de Flávio Veloso e Victor Triverio, entra em cartaz na Casa Porto das Artes Plásticas Crédito: Divulgação/Flavio Veloso

A partir deste sábado (18), a Casa Porto das Artes Plásticas recebe a exposição "Retratos Quilombolas: Múltiplos Olhares". A mostra trata de uma produção colaborativa, entre os fotógrafos Flávio Veloso e Victor Triverio, em parceria com as comunidades tradicionais quilombolas de Linharinho e Santana, situadas no município de Conceição da Barra, Norte do Espírito Santo.

O projeto, que permanecerá no espaço até 27 de junho, tem como objetivo propor uma reflexão sobre o caráter essencial que tais comunidades desempenham na preservação ambiental, atuando com protagonismo na construção de um modelo sustentável de desenvolvimento, além de retratar seus modos de vida e relações com o meio ambiente, assim como suas interações socioambientais na região.

A ação, de classificação indicativa livre, será orientada pelo produtor cultural Wildney Tolentino, integrante do coletivo criativo Sementes da Gratidão.

Depois de Vitória, "Retratos Quilombolas: Múltiplos Olhares" percorre ainda dois outros municípios: Conceição da Barra e São Mateus.

A visitação na Casa Porto, no Centro Histórico de Vitória, é gratuita e está aberta de segunda a sexta-feira, das 10 às 18h30, e aos sábados, das 10 às 14 horas.

"RETRATOS QUILOMBOLAS: MÚLTIPLOS OLHARES"

O QUE É: Exposição fotográfica de Flávio Veloso e Victor Triverio

Exposição fotográfica de Flávio Veloso e Victor Triverio QUANDO: de 18 a 27 de junho

de 18 a 27 de junho ONDE: Casa Porto das Artes Plásticas. Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro Histórico de Vitória. Entrada franca

Casa Porto das Artes Plásticas. Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro Histórico de Vitória. Entrada franca FUNCIONAMENTO: segunda a sexta-feira, das 10 às 18h30, e aos sábados, das 10 às 14 horas

