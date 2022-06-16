Exposição fotográfica propõe olhar poético sobre quilombolas de Conceição da Barra

A partir deste sábado (18), a Casa Porto das Artes Plásticas recebe a exposição "Retratos Quilombolas: Múltiplos Olhares". A mostra trata de uma produção colaborativa, entre os fotógrafos Flávio Veloso e Victor Triverio, em parceria com as comunidades tradicionais quilombolas de Linharinho e Santana, situadas no município de Conceição da Barra, Norte do Espírito Santo.
O projeto, que permanecerá no espaço até 27 de junho, tem como objetivo propor uma reflexão sobre o caráter essencial que tais comunidades desempenham na preservação ambiental, atuando com protagonismo na construção de um modelo sustentável de desenvolvimento, além de retratar seus modos de vida e relações com o meio ambiente, assim como suas interações socioambientais na região.
A ação, de classificação indicativa livre, será orientada pelo produtor cultural Wildney Tolentino, integrante do coletivo criativo Sementes da Gratidão.
Depois de Vitória, "Retratos Quilombolas: Múltiplos Olhares" percorre ainda dois outros municípios: Conceição da Barra e São Mateus.
A visitação na Casa Porto, no Centro Histórico de Vitória, é gratuita e está aberta de segunda a sexta-feira, das 10 às 18h30, e aos sábados, das 10 às 14 horas.
"RETRATOS QUILOMBOLAS: MÚLTIPLOS OLHARES"
- O QUE É: Exposição fotográfica de Flávio Veloso e Victor Triverio
- QUANDO: de 18 a 27 de junho
- ONDE: Casa Porto das Artes Plásticas. Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro Histórico de Vitória. Entrada franca
- FUNCIONAMENTO: segunda a sexta-feira, das 10 às 18h30, e aos sábados, das 10 às 14 horas
(Com informações da Secretaria Municipal de Cultura de Vitória)