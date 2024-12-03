Evento une orquestra, MC Noventa e DJ Barol do Beats em escolas do ES

Orquestra da Quebrada Crédito: Molaa / Divulgação

Prepare-se para uma verdadeira mistura musical! Nos dias 5 e 6 de dezembro, a Orquestra da Quebrada, MC Noventa e DJ Barol Beats vão agitar algumas escolas da Grande Vitória com uma fusão de música clássica e hip-hop. As apresentações ocorreram no dia 5 na UMEF Antônio Bezerra de Farias, em Vila Garrido, Vila Velha, e no dia 6 na EEEFM Professor João Loyola, em Serra Centro, Serra, sempre às 8h.

Formada por jovens talentos das comunidades capixabas, a Orquestra da Quebrada, sob orientação do maestro Eduardo Lucas, encerra o ano com dois concertos didáticos em Vila Velha e Serra. No comando das pick-ups, o aclamado DJ Barol Beats, um dos maiores nomes do hip-hop no Espírito Santo, traz toda sua energia e criatividade para o palco. E quem dará o tom das rimas será o talentoso MC Noventa, que está conquistando a cena musical capixaba.

A Orquestra da Quebrada, composta por uma diversidade de instrumentos que vão do oboé ao saxofone, é um projeto do Instituto Cultura Viva que une jovens da periferia do Espírito Santo em um intercâmbio cultural e musical. Os concertos buscam não apenas entreter, mas também educar, apresentando a música clássica de uma forma acessível e envolvente, misturando-a com o ritmo contagiante do hip-hop.

O repertório traz versões inovadoras de clássicos do hip-hop, como Racionais, Dr. Dre, Emicida e Criolo, todas reimaginadas com arranjos orquestrais. A ação é aberta para alunos, familiares e para toda comunidade escolar.

O rapper MC Noventa é o organizador da Batalha do N9v Crédito: Amanda Bolonha

O maestro Eduardo Lucas, oriundo da periferia da Grande Vitória, é uma das grandes promessas da regência no Espírito Santo. Mestre pela UFRJ e doutorando pela UniRio, é professor na Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) e defensor da inclusão sociocultural através da música. Seu trabalho é focado em abrir novas perspectivas para os jovens, usando a música como ferramenta de transformação.

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