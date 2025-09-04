Geek

Evento geek gratuito traz dublador de Goku e Bob Esponja à Vila Velha

Boulevard Geek XP terá Wendel Bezerra como atração principal, além de shows, cosplay, gastronomia e debates sobre games

4 de setembro de 2025

O universo geek vai tomar conta de Vila Velha no Boulevard Geek XP, que chega à sua 3ª edição a partir desta sexta (5) até domingo (7). Com entrada gratuita, o evento reúne cultura pop, música, gastronomia e muito entretenimento em uma programação que promete atrair famílias, fãs de animes, gamers e curiosos.

A grande estrela desta edição é o dublador Wendel Bezerra, dono de uma das vozes mais reconhecidas do país. Ele marcou gerações dando vida a personagens como Goku (Dragon Ball) e Bob Esponja, além de emprestar sua voz a atores de Hollywood como Robert Pattinson e Ryan Gosling. Wendel participa de um bate-papo especial com os fãs no domingo (7), Boulevard Shopping Vila Velha, em Itaparica.

Com mais de 40 anos de trajetória, Wendel é um dos nomes mais influentes do setor no Brasil. Além de atuar, o dublador fundou a UniDub, um dos maiores estúdios de dublagem do país, onde também se dedica à formação de novos talentos.

Um dos destaques da programação será a mesa “Oportunidades que os jogos proporcionam”, no sábado (6). O bate-papo vai mostrar como o universo geek vai além do entretenimento, revelando caminhos de empreendedorismo e geração de renda.

Participam do encontro o criador de conteúdo Antônio Joga, que atua com games e tecnologia e tem experiência em grandes marcas como Red Bull e Logitech; o game designer Leon Zigoni, gerente de projetos responsável pelo jogo Tupi: The Legend of Arariboia; e Emanuel Oliveira, fundador do Grita Podcast, que produz conteúdo sobre games e entretenimento desde 2016.

Música ao vivo

A programação musical também promete conquistar o público. A abertura, na sexta-feira (5), às 19h30, será com a Aka Band, que apresenta um repertório recheado de temas de animes (Anisong) e séries tokusatsu (Tokusong).

No sábado (6), será a vez da Byakko, com uma mistura de rock e pop que inclui versões de clássicos da cultura japonesa, trilhas de animes e músicas autorais. Já no encerramento, no domingo (7), às 19h, a banda capixaba Beat Locks sobe ao palco com um show cheio de energia em homenagem aos maiores sucessos do Charlie Brown Jr.

Concurso de cosplay

Outro ponto alto do evento será o concurso de cosplay, realizado em parceria com o Conexão Geek Manhuaçu. A competição é aberta a participantes a partir dos 11 anos e terá duas categorias: desfile individual e performance individual.

Os competidores serão avaliados por três jurados, que vão considerar a fidelidade ao personagem, a criatividade do traje e a performance no palco. A premiação será em dinheiro e as inscrições, limitadas a 60 vagas (30 por dia), devem ser feitas por meio do formulário disponível na bio do Instagram @Boulevardgeekxp.

Gastronomia e atividades

O evento também reserva experiências para quem é fã da cultura oriental e da tecnologia. A Hashi Mercearia Oriental levará uma seleção especial de produtos asiáticos, enquanto a Tokyo Airsoft apresentará atividades ligadas ao esporte de simulação tática, modalidade que cresce no Brasil. Além disso, uma feira geek e estandes temáticos vão garantir a diversidade da programação, transformando o Boulevard Geek XP em um verdadeiro ponto de encontro para os apaixonados pela cultura pop.

Programação

05/09 (sexta-feira)

18h - Abertura + Música livre

18h30 - Quiz

19:30h -Banda: Aka Band

20h30 - Karaokê

21h - Just Dance

22h – Encerramento





Palco Stars

18h - Abertura + música livre

18h30 - Random play

19h30 - Quiz

20h - Karaokê

21h - Random play

22h - Encerramento





06/09 (sábado)

13h - Abertura do evento + Just Dance

14h - Karaokê

14h30 - Just Dance

15h - Painel: Oportunidades que os Jogos Proporcionam

16h - Desfile cosplay

18h30 – Banda Byakko

20h30 - Quiz

21h30 - Just Dance

22h - Encerramento





Palco Stars

13h - Abertura + Random play

14h30 - Dança livre

16h - Apresentação kpop

18h - Random play

19h - Karaokê

20h - Just dance

20h30 - Random play

21h30 - Quiz

22h - Encerramento





07/09 (domingo)

13h - Abertura do evento + Just Dance

14h - Karaokê

14h30 - Dublador Wendel Bezerra

16h30 - Desfile cosplay

17h30 - Apresentação cosplay

19h – Banda Beat Locks

20h - Quiz

21h - Just Dance

22h - Encerramento





Palco Stars

13h - Abertura + Música livre

13h30 - Random play

14h30 - Quiz

15h - Concurso Kpop

17h - Random play

18h - Batalha de times + Resultado Kpop

19h - Karaokê

20h - Just dance

21h - Random play

22h - Encerramento

Informações

Boulevard Geek XP

Data: de 5 (sexta-feira) e 7 (domingo) de setembro

de 5 (sexta-feira) e 7 (domingo) de setembro Local: Boulevard Shopping Vila Velha, Itaparica, Vila Velha

Boulevard Shopping Vila Velha, Itaparica, Vila Velha Entrada Gratuita

