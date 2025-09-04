Evento geek gratuito traz dublador de Goku e Bob Esponja à Vila Velha

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 09:00
O universo geek vai tomar conta de Vila Velha no Boulevard Geek XP, que chega à sua 3ª edição a partir desta sexta (5) até domingo (7). Com entrada gratuita, o evento reúne cultura pop, música, gastronomia e muito entretenimento em uma programação que promete atrair famílias, fãs de animes, gamers e curiosos.
A grande estrela desta edição é o dublador Wendel Bezerra, dono de uma das vozes mais reconhecidas do país. Ele marcou gerações dando vida a personagens como Goku (Dragon Ball) e Bob Esponja, além de emprestar sua voz a atores de Hollywood como Robert Pattinson e Ryan Gosling. Wendel participa de um bate-papo especial com os fãs no domingo (7), Boulevard Shopping Vila Velha, em Itaparica.
Com mais de 40 anos de trajetória, Wendel é um dos nomes mais influentes do setor no Brasil. Além de atuar, o dublador fundou a UniDub, um dos maiores estúdios de dublagem do país, onde também se dedica à formação de novos talentos.
Um dos destaques da programação será a mesa “Oportunidades que os jogos proporcionam”, no sábado (6). O bate-papo vai mostrar como o universo geek vai além do entretenimento, revelando caminhos de empreendedorismo e geração de renda.
Participam do encontro o criador de conteúdo Antônio Joga, que atua com games e tecnologia e tem experiência em grandes marcas como Red Bull e Logitech; o game designer Leon Zigoni, gerente de projetos responsável pelo jogo Tupi: The Legend of Arariboia; e Emanuel Oliveira, fundador do Grita Podcast, que produz conteúdo sobre games e entretenimento desde 2016.
A programação musical também promete conquistar o público. A abertura, na sexta-feira (5), às 19h30, será com a Aka Band, que apresenta um repertório recheado de temas de animes (Anisong) e séries tokusatsu (Tokusong).
No sábado (6), será a vez da Byakko, com uma mistura de rock e pop que inclui versões de clássicos da cultura japonesa, trilhas de animes e músicas autorais. Já no encerramento, no domingo (7), às 19h, a banda capixaba Beat Locks sobe ao palco com um show cheio de energia em homenagem aos maiores sucessos do Charlie Brown Jr.
Outro ponto alto do evento será o concurso de cosplay, realizado em parceria com o Conexão Geek Manhuaçu. A competição é aberta a participantes a partir dos 11 anos e terá duas categorias: desfile individual e performance individual.
Os competidores serão avaliados por três jurados, que vão considerar a fidelidade ao personagem, a criatividade do traje e a performance no palco. A premiação será em dinheiro e as inscrições, limitadas a 60 vagas (30 por dia), devem ser feitas por meio do formulário disponível na bio do Instagram @Boulevardgeekxp.
O evento também reserva experiências para quem é fã da cultura oriental e da tecnologia. A Hashi Mercearia Oriental levará uma seleção especial de produtos asiáticos, enquanto a Tokyo Airsoft apresentará atividades ligadas ao esporte de simulação tática, modalidade que cresce no Brasil. Além disso, uma feira geek e estandes temáticos vão garantir a diversidade da programação, transformando o Boulevard Geek XP em um verdadeiro ponto de encontro para os apaixonados pela cultura pop.
