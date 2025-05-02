Espetáculo “Irmã Selma” chega a Vitória com ingressos a partir de R$ 19,80

Espetáculo “Irmã Selma” chega a Vitória em maio Crédito: Julio Menezes

O humor irreverente de Irmã Selma chega a Vitória para duas apresentações imperdíveis nos dias 30 e 31 de maio, às 20h, no Teatro Universitário da Ufes. Estrelado, escrito e dirigido por Octávio Mendes, o espetáculo é um dos grandes sucessos da comédia nacional, com temporadas consagradas em São Paulo e uma turnê que tem lotado teatros por todo o Brasil.

Ao longo do show, o público capixaba terá a oportunidade de reencontrar personagens consagrados do humorista, como a espirituosa freira Irmã Selma, que dá nome ao espetáculo, a sensacionalista apresentadora Mônica Goldstein, o cômico Ex-Gay, e a excêntrica Maria Botânica, atriz e cantora de múltiplas facetas.

Personagem botânica do humorista Octávio Mendes Crédito: Julio Menezes

Todos são criações originais de Mendes, que integrou o elenco do aclamado projeto Terça Insana por quatro anos, onde deu vida a muitos dos tipos que hoje arrancam gargalhadas por onde passam.

Com uma linguagem provocativa, inteligente e sempre atual, Irmã Selma mistura crítica social, improviso e muito carisma. O espetáculo é reconhecido por sua capacidade de dialogar com diferentes gerações e estilos de humor, sem abrir mão da ousadia que marca a trajetória do ator.

Os ingressos estão disponíveis pelo site Sympla e também podem ser adquiridos presencialmente na bilheteria do Teatro Universitário da Ufes, de terça a sexta-feira, das 14h às 19h, e aos sábados e domingos de espetáculo, a partir das 15h. Os valores variam de R$ 19,80 (meia entrada - mezanino) a R$ 100 (inteira - plateia A).

Na capital capixaba, a produção é assinada pela WB Produções, que celebra seus 18 anos de atuação em 2025. Todas as sessões contarão com intérprete de Libras, garantindo acessibilidade ao público surdo.

Personagem ex-gay do humorista Octávio Mendes Crédito: Julio Menezes

Valores

Plateia A: R$ 100 (inteira) | R$ 50 (meia)

R$ 100 (inteira) | R$ 50 (meia) Plateia B: R$ 90 (inteira) | R$ 45 (meia)

R$ 90 (inteira) | R$ 45 (meia) Mezanino: R$ 39,60 (inteira) | R$ 19,80 (meia)

Informações adicionais

Não é permitida a entrada no teatro após o início do espetáculo. Em caso de atraso, não haverá devolução do valor dos ingressos, nem a troca para outro dia ou sessão. Caso haja liberação no teatro o assento automaticamente se tornará livre.

Respeitando a acessibilidade, o Teatro Universitário ainda conta com elevadores, além de posições para cadeirantes e poltronas para obesos.

SERVIÇO