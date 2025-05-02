Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Espetáculo “Irmã Selma” chega a Vitória com ingressos a partir de R$ 19,80
Teatro

Espetáculo “Irmã Selma” chega a Vitória com ingressos a partir de R$ 19,80

Com personagens icônicos e humor afiado, Octávio Mendes se apresenta no Teatro Universitário da Ufes
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 02 de Maio de 2025 às 10:49

Espetáculo “Irmã Selma” chega a Vitória em maio
Espetáculo “Irmã Selma” chega a Vitória em maio Crédito: Julio Menezes
O humor irreverente de Irmã Selma chega a Vitória para duas apresentações imperdíveis nos dias 30 e 31 de maio, às 20h, no Teatro Universitário da Ufes. Estrelado, escrito e dirigido por Octávio Mendes, o espetáculo é um dos grandes sucessos da comédia nacional, com temporadas consagradas em São Paulo e uma turnê que tem lotado teatros por todo o Brasil.
Ao longo do show, o público capixaba terá a oportunidade de reencontrar personagens consagrados do humorista, como a espirituosa freira Irmã Selma, que dá nome ao espetáculo, a sensacionalista apresentadora Mônica Goldstein, o cômico Ex-Gay, e a excêntrica Maria Botânica, atriz e cantora de múltiplas facetas.
Personagem botânica do humorista Octávio Mendes
Personagem botânica do humorista Octávio Mendes Crédito: Julio Menezes
Todos são criações originais de Mendes, que integrou o elenco do aclamado projeto Terça Insana por quatro anos, onde deu vida a muitos dos tipos que hoje arrancam gargalhadas por onde passam.

Veja Também

Ficar gigante, perder a cabeça e subir no teto: conheça o Museu das Ilusões

Com uma linguagem provocativa, inteligente e sempre atual, Irmã Selma mistura crítica social, improviso e muito carisma. O espetáculo é reconhecido por sua capacidade de dialogar com diferentes gerações e estilos de humor, sem abrir mão da ousadia que marca a trajetória do ator.
Os ingressos estão disponíveis pelo site Sympla e também podem ser adquiridos presencialmente na bilheteria do Teatro Universitário da Ufes, de terça a sexta-feira, das 14h às 19h, e aos sábados e domingos de espetáculo, a partir das 15h. Os valores variam de R$ 19,80 (meia entrada - mezanino) a R$ 100 (inteira - plateia A).
Na capital capixaba, a produção é assinada pela WB Produções, que celebra seus 18 anos de atuação em 2025. Todas as sessões contarão com intérprete de Libras, garantindo acessibilidade ao público surdo.
Personagem ex-gay do humorista Octávio Mendes
Personagem ex-gay do humorista Octávio Mendes Crédito: Julio Menezes

Valores 

  • Plateia A: R$ 100 (inteira) | R$ 50 (meia)
  • Plateia B: R$ 90 (inteira) | R$ 45 (meia)
  • Mezanino: R$ 39,60 (inteira) | R$ 19,80 (meia)

Informações adicionais

Não é permitida a entrada no teatro após o início do espetáculo. Em caso de atraso, não haverá devolução do valor dos ingressos, nem a troca para outro dia ou sessão. Caso haja liberação no teatro o assento automaticamente se tornará livre.
Respeitando a acessibilidade, o Teatro Universitário ainda conta com elevadores, além de posições para cadeirantes e poltronas para obesos.

SERVIÇO

  • Irmã Selma
  • Datas: 30 e 31 de maio de 2025, às 20h
  • Classificação: 14 anos
  • Duração: 80 minutos
  • Local: Teatro Universitário UFES - Av. Fernando Ferrari, 514 - Goiabeiras, Vitória
  • Pontos de venda: Sympla

Veja Também

Capixabas revelam os preparativos para show de Lady Gaga no Rio de Janeiro

Criolo, Silva e Gabriel O Pensador estarão em evento gratuito no ES

Prêmio da Música Capixaba 2025 abre inscrições e indicações para 26 categorias

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura teatro Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?
Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos
Imagem de destaque
Pastor fundador da Igreja Maranata será nome de rodovia no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados