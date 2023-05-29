Espetáculo do Mundo Bita tem ingressos esgotados em Vitória

Diversão em Cena: peça Bita e a Imaginação que Sumiu Crédito: Elisa Mendes

A febre do Mundo Bita se perpetua também em terras capixabas. Prova é que o espetáculo "Bita e a Imaginação que Sumiu", que será apresentado nesta sexta (2) e sábado (3), no Teatro da Ufes, em Vitória, já está com ingressos esgotados. As vendas foram abertas na última semana e fechadas em menos de 48 horas.

A peça faz parte do Diversão em Cena ArcelorMittal, que voltou neste ano com sete espetáculos inéditos para o público infantil. A produção do Mundo Bita é a única com cobrança de ingressos - as outras seis produções têm entrada gratuita.

SINOPSE

Assistido por mais de 500 milhões de pessoas no YouTube, Bita ganha adaptação teatral original e inédita. O musical conta a aventura de Bita e seus amigos Lila, Tito e Dan, que precisam reverter uma inesperada falta de imaginação no planeta em que habitam.

Na Galáxia da Alegria, entre o Planeta Música e o Planeta Circo, está o maravilhoso mundo Bita. Lá moram Bita e pequenos e engraçados seres verdes, chamados Plots.

Nesse lugar tudo é movido a um combustível especial: imaginação. Um dia os Plots percebem a falta deste ingrediente no reservatório do planeta. Cabe ao protagonista viajar para a Terra com seus amigos na tentativa de solucionar a questão. Com mais de 10 músicas divertidas, educativas e sucesso de público, executada por 6 atores, numa história original criada exclusivamente para este espetáculo original.

OUTROS ESPETÁCULOS

Se não dá para curtir o Mundo Bita, não se preocupe. Outros cinco espetáculos infantis estão garantidos até novembro. Abaixo você confere a programação do Diversão em Cena.

BITA E A IMAGINAÇÃO QUE SUMIU – (RJ)

Quando: 3 e 4 de junho (sábado e domingo), às 16h



3 e 4 de junho (sábado e domingo), às 16h Onde: Teatro Universitário - Av Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras - Vitória



Teatro Universitário - Av Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras - Vitória Gênero: Musical



Musical Classificação: livre



livre Duração: 60 minutos



60 minutos Ingressos: ESGOTADOS

ELSA, A RAINHA DA NEVE

Quando: 30 de julho (domingo), às 15h e às 17h



30 de julho (domingo), às 15h e às 17h Onde: Teatro Universitário - Av Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras - Vitória



Teatro Universitário - Av Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras - Vitória Gênero: Musical



Musical Classificação: livre



livre Duração: 60 minutos



60 minutos Entrada gratuita: retirada do ingresso na semana do evento, a partir de terça feira, na bilheteria do teatro. Apenas 2 ingressos por CPF.



retirada do ingresso na semana do evento, a partir de terça feira, na bilheteria do teatro. Apenas 2 ingressos por CPF. Sinopse: A História que inspirou o grande sucesso FROZEN. Do mesmo autor de A Pequena Sereia, Hans Christian Andersen, A Rainha da Neve é a história que inspirou o grande sucesso da Disney, “Frozen”. Com a união da tecnologia, crianças e adultos irão mergulhar em um mundo mágico e lúdico. A peça conta a história de dois grandes amigos, Kay e Gerda, que são separados quando estilhaços do espelho mágico de um Duende malvado entram na cabeça e no coração de Kay. Ao ser resgatado por Elsa, o menino passa a viver sob sua proteção no Palácio de Gelo da Rainha da Neve. Gerda, então inicia uma busca para encontrar o amigo e contará com a preciosa ajuda de Olav, um simpático Boneco de Neve. Durante esta busca, irão conhecer Anna "A senhora do Verão", a irmã mais nova de Elsa, que há anos não a vê. Com muita aventura, música e efeitos especiais, "Elsa, A Rainha da Neve" é um convite para mergulhar num mundo cheio de sonhos, onde os laços de amor sempre superam os obstáculos.



Diversão em Cena: Elsa, a Rainha da Neve Crédito: Divulgação

TRILOGIA SOLAS (3 dias – 3 espetáculos diferentes)

A Volta ao Mundo em 80 Dias / Viagem ao Centro da Terra / 20.000 Léguas submarinas



Quando: 11, 12 e 13 de agosto (sexta, sábado e domingo), às 16h



11, 12 e 13 de agosto (sexta, sábado e domingo), às 16h Onde: Teatro Universitário - Av Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras - Vitória



Teatro Universitário - Av Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras - Vitória Gênero: Infantil



Infantil Classificação: livre



livre Duração: 60 minutos



60 minutos Entrada gratuita: retirada do ingresso na semana do evento, a partir de terça feira, na bilheteria do teatro. Apenas 2 ingressos por CPF.



retirada do ingresso na semana do evento, a partir de terça feira, na bilheteria do teatro. Apenas 2 ingressos por CPF. Sinopses:



A VOLTA AO MUNDO EM 80 DIAS: " A Volta ao Mundo em 80 dias” conta a extraordinária aventura de Mr. Fog, um lorde apaixonado por geografia e Passepartout, seu fiel criado francês. Tudo começa quando Mr. Fog descobre que, segundo seus cálculos, eles seriam capazes de dar uma volta completa pelo mundo em 80 dias. É dada a partida para uma grande viagem repleta de peripécias. Mas eles não contam com a presença do misterioso Mr. Fix, o vilão da viagem, que surge de forma inusitada para atrapalhar a dupla. Atravessando a Europa, o Egito, a Índia, a China, o Japão e os Estados Unidos, os dois aventureiros correm contra o tempo e contra as armadilhas provocadas por Mr. Fix.





A Volta ao Mundo em 80 dias” conta a extraordinária aventura de Mr. Fog, um lorde apaixonado por geografia e Passepartout, seu fiel criado francês. Tudo começa quando Mr. Fog descobre que, segundo seus cálculos, eles seriam capazes de dar uma volta completa pelo mundo em 80 dias. É dada a partida para uma grande viagem repleta de peripécias. Mas eles não contam com a presença do misterioso Mr. Fix, o vilão da viagem, que surge de forma inusitada para atrapalhar a dupla. Atravessando a Europa, o Egito, a Índia, a China, o Japão e os Estados Unidos, os dois aventureiros correm contra o tempo e contra as armadilhas provocadas por Mr. Fix. VIAGEM AO CENTRO DA TERRA: O Professor Otto Lidenbrock e seu sobrinho Axel, inspirados pelas descobertas do grande geólogo Arne Saknussem, iniciam uma viagem extraordinária para chegar ao Centro da Terra. Com a ajuda de Hans, um inusitado guia islandês, eles adentram o planeta pela cratera de um vulcão. A aventura repleta de descobertas fantásticas é uma história de superação e coragem, uma viagem quase existencial, já que o mundo subterrâneo sempre foi pleno de mistérios para os homens.





O Professor Otto Lidenbrock e seu sobrinho Axel, inspirados pelas descobertas do grande geólogo Arne Saknussem, iniciam uma viagem extraordinária para chegar ao Centro da Terra. Com a ajuda de Hans, um inusitado guia islandês, eles adentram o planeta pela cratera de um vulcão. A aventura repleta de descobertas fantásticas é uma história de superação e coragem, uma viagem quase existencial, já que o mundo subterrâneo sempre foi pleno de mistérios para os homens. 2O.OOO LEGUAS SUBMARINAS: Um misterioso veículo subaquático. Uma tripulação cheia de segredos. Um monstro assombrando os oceanos. Três tripulantes que acabaram de chegar. ... E você, já entrou em um submarino?



Diversão em Cena: Solas de Vento - Viagem ao Centro da Terra Crédito: Mariana Chama

O TUBARÃO MARTELO – (MG)

Quando: 1, 2 e 3 de setembro (sexta, sábado e domingo)



1, 2 e 3 de setembro (sexta, sábado e domingo) Onde: Teatro Universitário - Av Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras - Vitória



Teatro Universitário - Av Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras - Vitória Gênero: musical



musical Classificação: livre



livre Duração: 50 minutos



50 minutos Entrada gratuita: retirada do ingresso na semana do evento, a partir de terça feira, na bilheteria do teatro. Apenas 2 ingressos por CPF.



retirada do ingresso na semana do evento, a partir de terça feira, na bilheteria do teatro. Apenas 2 ingressos por CPF. Sinopse: Um navegador parte para o oceano com o objetivo de achar um grande tesouro e, conforme vai se encontrando com personagens marinhos, ele se encanta com a riqueza e a beleza dos animais e da vida marinha. Ele percebe, então, que havia encontrado o maior de todos os tesouros, que não é ouro, nem prata e, sim, a beleza da vida, representada pelo ambiente marinho. Esse é o mote do espetáculo musical “O Tubarão Martelo e os Habitantes do Fundo do Mar”.



Diversão em Cena: peça O Tubarão Martelo Crédito: Andreia Telles

JOÃO E O PÉ DE FEIJÃO

Quando: 12 de outubro (quinta feira), às 16h



12 de outubro (quinta feira), às 16h Onde: Teatro Universitário - Av Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras - Vitória



Teatro Universitário - Av Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras - Vitória Classificação: livre



livre Duração: 50 minutos



50 minutos Entrada gratuita: retirada do ingresso na semana do evento, a partir de terça feira, na bilheteria do teatro. Apenas 2 ingressos por CPF.



retirada do ingresso na semana do evento, a partir de terça feira, na bilheteria do teatro. Apenas 2 ingressos por CPF. Sinopse: João é um garoto que vive com sua mãe num casebre. Eles enfrentam dificuldades financeiras e precisam vender tudo o que têm, incluindo a melhor amiga de João, uma vaquinha chamada Leiteira. No caminho até a feira da cidade, João é abordado por um ancião que oferece como pagamento pela vaquinha, alguns feijões que diz serem mágicos. Convencido de que está fazendo um bom negócio, ele a trocá-la pelos feijões, deixa sua mãe muito furiosa. Tristonho, ele acaba jogando os feijões fora. Mas, bastou uma chuva para mostrar que os feijões realmente eram mágicos e aqueles grãos se transformaram em um gigantesco pé de feijão. Curioso, João escalou até chegar ao céu, onde conheceu a adorável “Esposa” de um terrível gigante.



Diversão em Cena: peça João e o Pé de Feijão Crédito: Allan Bravos

CASA CARAMUJO – (RJ)

Quando: 10, 11 e 12 de novembro (sexta, sábado e domingo), às 16h



10, 11 e 12 de novembro (sexta, sábado e domingo), às 16h Onde: Teatro Universitário - Av Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras - Vitória



Teatro Universitário - Av Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras - Vitória Gênero: Infantil



Infantil Classificação: a partir de 6 anos



a partir de 6 anos Duração: 50 minutos



50 minutos Entrada gratuita: retirada do ingresso na semana do evento, a partir de terça feira, na bilheteria do teatro. Apenas 2 ingressos por CPF.



retirada do ingresso na semana do evento, a partir de terça feira, na bilheteria do teatro. Apenas 2 ingressos por CPF. Sinopse: O enredo apresenta um menino que, ao perceber que poderá perder sua mãe doente, enfrenta a “morte” e consegue aprisioná-la dentro de uma casa de caramujo. Aos poucos, no entanto, o menino e todos os moradores do lugar começam a se deparar com uma realidade difícil: eles não conseguem mais colher frutos, legumes, verduras e nem mesmo pescar, já que a morte foi aprisionada e deixou de agir. Assim, ninguém consegue se alimentar e o ciclo da vida é quebrado. O menino precisa então mergulhar no fundo das águas e, com a ajuda do Caramujo, resgatar a sua casa e a dona morte. O espetáculo infantil “Casa Caramujo”, aborda de maneira simples e delicada assuntos de forte valor emocional, colocando a criança em contato com os fatos irreversíveis da vida de forma lúdica

