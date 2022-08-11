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Especial Caetano Veloso registra audiência de 1,8 milhão de espectadores

Show em comemoração aos 80 anos do compositor foi transmitido no Globoplay e no Multishow
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Agosto de 2022 às 08:18

Caetano Veloso durante show de 80 anos na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro
Caetano Veloso durante show de 80 anos na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Globoplay
A exibição do show especial de 80 anos de Caetano Veloso registrou alcance de 1,8 milhão de espectadores, somando a audiência do Globoplay e do canal Multishow.
O compositor e cantor baiano fez uma apresentação ao lado dos filhos Moreno, Zeca e Tom, e da irmã, Maria Bethânia, no domingo (7), na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo.
Na TV, o especial triplicou a audiência da faixa em comparação com os quatro domingos anteriores.
A cantora Iza foi a apresentadora da noite. Estiveram presentes artistas como Cauã Reymond, Sabrina Sato, Juliette, Regina Casé e Lulu Santos.

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