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Espaço de show de Madonna no Rio comporta no máximo 875 mil pessoas, segundo estimativa do Datafolha

OUTRO LADO: Prefeitura, que disse ter reunido público de 1,6 milhão, não respondeu aos questionamentos da reportagem
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Maio de 2024 às 08:29

Show da Madonna teve retorno superior a R$ 300 milhões, diz governo do Rio
Show da Madonna teve retorno superior a R$ 300 milhões, diz governo do Rio Crédito: Pilar Olivares/Reuters/Folhapress
Uma estimativa do Datafolha aponta que o espaço onde aconteceu o show de Madonna na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, comportava no máximo 875 mil pessoas, isto é, pouco mais da metade do público de 1,6 milhão que a Riotur, órgão de turismo da prefeitura, estimou ter assistido à apresentação no último sábado.
A reportagem procurou a prefeitura por email, WhatsApp e telefone, nesta quinta e sexta-feira, mas não obteve retorno. Um posicionamento será adicionado à reportagem caso ele seja enviado.
A estimativa do Datafolha foi feita a partir da versão profissional do Google Earth, que possibilitou ao instituto calcular o perímetro que o público ocupava segundo fotos aéreas publicadas tanto pela prefeitura quanto pela reportagem e por agências de notícias como a Reuters.
As imagens mostram que as pessoas ocuparam uma área que ia desde o palco principal, em frente ao hotel Copacabana Palace, até as proximidades da avenida Princesa Isabel, onde estava o palco secundário em que o DJ Pedro Sampaio se apresentou após Madonna. O perímetro totalizou 125 mil metros quadrados.
O valor foi multiplicado por sete, o número máximo de pessoas que podem ocupar um metro quadrado, de acordo com o manual do Centro de Estudos e Pesquisas de Desastres, o CEPD, da Prefeitura do Rio de Janeiro.
Segundo o documento da prefeitura, ainda, em um metro quadrado sete pessoas poderiam se acomodar espremidas, tendo dificuldade para se locomover, como é praxe em shows de grandes artistas como Madonna.
Por outro lado, em eventos de rua, nos quais as pessoas se movimentam, a densidade máxima apontada pelo CEPD é de quatro pessoas por metro quadrado. A utilização do número sete superestima essa densidade justamente para apontar a capacidade máxima da área ocupada.

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