ES recebe oficinas gratuitas de cenografia e figurino; veja como participar

Palácio Sônia Cabral, no Centro de Vitória, recebe oficinas gratuitas de figurino e cenografia Crédito: Edson Chagas/Arquivo AG

Está pintando uma oportunidade para artistas que desejam se aperfeiçoar. Entre os meses de junho e agosto serão oferecidas duas oficinas gratuitas de cenografia e figurino para teatro na Casa da Música Sônia Cabral, em Vitória.

Com foco em sustentabilidade, cultura e educação, as formações vão trabalhar com materiais de baixo custo e produtos recicláveis, possibilitando geração de emprego, renda e bem-estar.

São 50 vagas para a oficina de cenografia (com materiais de baixo custo), com carga horária de 32 horas, realizada sempre às terças-feiras. As aulas começam nesta terça (13) e vão até 1º de agosto.

Também com 50 vagas e a mesma carga horária, a oficina de figurino com materiais recicláveis será realizada sempre às quintas-feiras, entre 15 de junho - próxima quinta - e 27 de julho.

As inscrições podem ser feitas pela plataforma Sympla e ficam abertas até todas as vagas serem preenchidas.

CRIATIVIDADE

Ministrada pelo professor Dudu Guimarães, a oficina de cenografia pretende conduzir o participante a pensar, pesquisar e buscar possibilidades para a escolha e definição do uso de materiais recicláveis ou de baixo custo para a construção de qualquer tipo de cenografia para teatro e outros afins.

Já a oficina de figurino, com Thila Lenk, pretende desenvolver olhares para a criação de peças para artes cênicas, cinema e outras produções culturais. Os participantes estudam diferentes materiais e tecidos, cores e texturas, entram em contato com técnicas de costura e exercitam a produção da vestimenta adequada para cada produto cultural.

OFICINAS DE CENOGRAFIA E FIGURINO NO PALÁCIO SÔNIA CABRAL

OFICINA DE CENOGRAFIA

QUANDO: de 13/06 a 1º/08 (sempre às terças-feiras)

de 13/06 a 1º/08 (sempre às terças-feiras) HORÁRIO: das 13h às 17h

das 13h às 17h ONDE: Casa da Música Sônia Cabral, Praça João Clímaco, Centro, Vitória

Casa da Música Sônia Cabral, Praça João Clímaco, Centro, Vitória VAGAS: 50. Inscrição gratuita neste link





50. Inscrição gratuita neste link OFICINAS DE FIGURINO

QUANDO: de 15/06 a 03/08 (sempre às quintas-feiras)

de 15/06 a 03/08 (sempre às quintas-feiras) HORÁRIO: das 13h às 17h

das 13h às 17h ONDE: Casa da Música Sônia Cabral, Praça João Clímaco, Centro, Vitória

Casa da Música Sônia Cabral, Praça João Clímaco, Centro, Vitória VAGAS: 50. Inscrição gratuita neste link





DEFICIENTES AUDITIVOS: as oficinas serão acompanhadas, sempre que necessário, por intérprete de Libras

as oficinas serão acompanhadas, sempre que necessário, por intérprete de Libras DEFICIENTES VISUAIS: as oficinas são naturalmente acessíveis para pessoas com deficiência visual, por se tratar de conteúdo oral. Haverá um áudio de descrição do ambiente e as oficinas também contarão, sempre que necessário, com assistentes especializados no atendimento a jovens com deficiência visual





as oficinas são naturalmente acessíveis para pessoas com deficiência visual, por se tratar de conteúdo oral. Haverá um áudio de descrição do ambiente e as oficinas também contarão, sempre que necessário, com assistentes especializados no atendimento a jovens com deficiência visual FIQUE LIGADO: Mais informações pelo telefone (27) 2142-5350 ou no site da WB Produções.