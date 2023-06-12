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Cultura

ES recebe oficinas gratuitas de cenografia e figurino; veja como participar

Cursos de formação começam nesta semana, no Palácio Sônia Cabral, com foco no trabalho com materiais de baixo custo e produtos recicláveis, possibilitando geração de emprego e renda
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 12 de Junho de 2023 às 15:27

Palácio Sônia Cabral, no Centro de Vitória
Palácio Sônia Cabral, no Centro de Vitória, recebe oficinas gratuitas de figurino e cenografia Crédito: Edson Chagas/Arquivo AG
Está pintando uma oportunidade para artistas que desejam se aperfeiçoar. Entre os meses de junho e agosto serão oferecidas duas oficinas gratuitas de cenografia e figurino para teatro na Casa da Música Sônia Cabral, em Vitória.
Com foco em sustentabilidade, cultura e educação, as formações vão trabalhar com materiais de baixo custo e produtos recicláveis, possibilitando geração de emprego, renda e bem-estar.
São 50 vagas para a oficina de cenografia (com materiais de baixo custo), com carga horária de 32 horas, realizada sempre às terças-feiras. As aulas começam nesta terça (13) e vão até 1º de agosto.
Também com 50 vagas e a mesma carga horária, a oficina de figurino com materiais recicláveis será realizada sempre às quintas-feiras, entre 15 de junho - próxima quinta - e 27 de julho.
As inscrições podem ser feitas pela plataforma Sympla e ficam abertas até todas as vagas serem preenchidas.

CRIATIVIDADE

Ministrada pelo professor Dudu Guimarães, a oficina de cenografia pretende conduzir o participante a pensar, pesquisar e buscar possibilidades para a escolha e definição do uso de materiais recicláveis ou de baixo custo para a construção de qualquer tipo de cenografia para teatro e outros afins.
Já a oficina de figurino, com Thila Lenk, pretende desenvolver olhares para a criação de peças para artes cênicas, cinema e outras produções culturais. Os participantes estudam diferentes materiais e tecidos, cores e texturas, entram em contato com técnicas de costura e exercitam a produção da vestimenta adequada para cada produto cultural.

OFICINAS DE CENOGRAFIA E FIGURINO NO PALÁCIO SÔNIA CABRAL

  • OFICINA DE CENOGRAFIA 
  • QUANDO: de 13/06 a 1º/08 (sempre às terças-feiras)
  • HORÁRIO: das 13h às 17h
  • ONDE: Casa da Música Sônia Cabral, Praça João Clímaco, Centro, Vitória
  • VAGAS: 50. Inscrição gratuita neste link

  • OFICINAS DE FIGURINO 
  • QUANDO: de 15/06 a 03/08 (sempre às quintas-feiras)
  • HORÁRIO: das 13h às 17h
  • ONDE: Casa da Música Sônia Cabral, Praça João Clímaco, Centro, Vitória
  • VAGAS: 50. Inscrição gratuita neste link

  • DEFICIENTES AUDITIVOS: as oficinas serão acompanhadas, sempre que necessário, por intérprete de Libras
  • DEFICIENTES VISUAIS: as oficinas são naturalmente acessíveis para pessoas com deficiência visual, por se tratar de conteúdo oral. Haverá um áudio de descrição do ambiente e as oficinas também contarão, sempre que necessário, com assistentes especializados no atendimento a jovens com deficiência visual

  • FIQUE LIGADO: Mais informações pelo telefone (27) 2142-5350 ou no site da WB Produções
* Com informações da Secult/ES

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