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Equipe de Marília Mendonça anuncia o lançamento de 'Decretos Reais'

'Os desejos da rainha continuarão sendo atendidos', diz o post nas redes sociais da cantora, atualizadas nesta quarta-feira, 20
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 21 de Julho de 2022 às 10:06

Equipe de Marília Mendonça anuncia o lançamento de 'Decretos Reais'
Equipe de Marília Mendonça anuncia o lançamento de 'Decretos Reais' Crédito: Divulgação
As redes sociais da cantora Marília Mendonça foram atualizadas pela equipe da artista nesta quarta-feira, 20, para anunciar aos fãs da eterna "rainha da sofrência" o lançamento do EP Decretos Reais Vol. 1. O trabalho será disponibilizado nesta quinta-feira, 21, às 21h, como uma homenagem póstuma.
A divulgação traz uma imagem de Marília com uma coroa. "À tona vieram os decretos, os desejos e os sonhos da única Rainha eleita pelo povo. A coroa intransferível, brilha como sempre em nós, eternos súditos, estamos encarregados de assegurar o cumpra-se. Amanhã (hoje, quinta) às 21h", diz a publicação no Twitter.
O anúncio é feito dos dias antes do aniversário da artista, que estaria completando 27 anos na próxima sexta-feira, 22.
Ainda de acordo com a assessoria de imprensa da cantora, o EP tem quatro faixas extraídas da live Serenata, transmitida em maio de 2021. Todas estarão disponíveis no canal oficial da artista no YouTube, como nas plataformas de streaming.
No repertório, uma mescla de sucessos sertanejos, como Te Amo Demais e Não Era Pra Ser Assim - versões originais com Leonardo e Zezé Di Camargo e Luciano. Sendo Assim, gravada por Genivaldo Santos em 1976; e Te Amo, O Que Mais Posso Dizer, sucesso na voz de Ovelha. Eles serão agrupados no EP e, ao longo do ano, outros trabalhos serão lançados.

TRÁGICO ACIDENTE

Marília Mendonça morreu em novembro de 2021, aos 26 anos, após sofrer um grave acidente aéreo no interior de Minas Gerais. Esta é a primeira música da cantora a ser lançada após sua morte.

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