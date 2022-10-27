Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Editora brasileira é furtada na Feira do Livro de Frankfurt
Cultura

Editora brasileira é furtada na Feira do Livro de Frankfurt

Entre os títulos que desapareceram, está Modo Avião, uma edição especial feita artesanalmente e projeto gráfico com desenhos coloridos de quase um metro de largura
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 27 de Outubro de 2022 às 13:11

O editor João Varella, responsável pela editora Lote 42, se deparou com o seu espaço vazio no estande brasileiro da Feira Internacional do Livro de Frankfurt
O editor João Varella, responsável pela editora Lote 42, se deparou com o seu espaço vazio no estande brasileiro da Feira Internacional do Livro de Frankfurt Crédito: Reprodução/Instagram/@lote42
Manhã do último dia 23, o editor João Varella, responsável pela Lote 42, se depara com o seu espaço vazio no estande brasileiro da Feira Internacional do Livro de Frankfurt, a principal do mercado editorial.
"No primeiro momento, passou todo tipo de coisa na minha cabeça, pensei em brigar, reclamar, mas, no fim das contas, é um prejuízo mais moral do que econômico", conta o escritor, que teve todas as obras em exposição furtadas.
Cerca de 15 livros sumiram no último dia da feira, o mais importante, que é quando os alemães vão em peso para conhecer novos autores e títulos em exposição. "Foi a parte amarga de uma viagem doce. Falei com o pessoal da organização, e a explicação foi a seguinte: como os livros expostos não estão à venda, algumas pessoas podem gostar e simplesmente resolver levar. Me disseram que isso já aconteceu outras vezes aqui na feira de Frankfurt", relata Varella, que ficou surpreso e não prestou uma queixa formal.
Entre os títulos que desapareceram, está Modo Avião, uma edição especial feita artesanalmente e projeto gráfico com desenhos coloridos de quase um metro de largura.
A editora Lote 42 foi uma das editoras que representou o Brasil na feira para mostrar os quadrinhos brasileiros, entre os títulos, o sanfonado Fachadas, do ilustrador Rafael Sica também foi levado. A Lote 42/Banca Tatuí recebeu o apoio do projeto CreativeSP para participar do evento.

Veja Também

De Akilla à banda Overphone, os lançamentos capixabas no Tocou, Pocou

Halloween: shoppings do ES fazem programação para a criançada

Dia Mundial da Animação tem sessões gratuitas no Cine Jardins, em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura internacional Literatura
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Deputado federal Gilson Daniel
Deputado do ES é derrotado e petista será novo ministro do TCU
Imagem de destaque
BR 101 será interditada em Anchieta para detonação de rochas nesta quinta-feira (16)
Delegacia de Itapemirim, onde caso é investigado
Homem é preso após agredir a própria irmã em Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados