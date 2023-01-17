Um dos eventos mais tradicionais da Região do Caparaó Capixaba, o Festival de Inverno de Guaçuí (FIG), que seria realizado no Feriado de Corpus Christi, entre os dias 8 de 11 de junho, teve a edição de 2023 cancelada.
Organizadora da mostra, a GFC Eventos enviou um comunicado à imprensa afirmando que o motivo do cancelamento foi a proximidade de data com o Festival de Alegre, que acontece de 8 a 10 de junho de 2023.
"Em virtude do retorno do Festival de Alegre, no município vizinho, a GFC Eventos decidiu por não realizar o FIG em 2023. O Festival de Alegre acontecerá na mesma data que o FIG acontecia, o Feriado de Corpus Christi. Embora as propostas e características de público sejam distintas, entende que a realização dos dois eventos na mesma data não seria saudável para o desenvolvimento econômico regional".
Edição de 2023 do tradicional Festival de Inverno de Guaçuí é cancelada
A nota também afirma que o Festival de Inverno de Guaçuí está previsto para retornar em 2024. "Salientamos que o FIG volta com força total em 2024, com muitas novidades. Para esse ano, a GFC Eventos atuará em outros grandes projetos no Caparaó, na Região Sul e na Grande Vitória".
Com o tema "Pra gente ser feliz de novo", o Festival de Inverno de Guaçuí - após o afastamento por conta da Covid-19 - voltou em 2022 com atrações nacionais no line-up, como Fábio Jr., Os Paralamas do Sucesso, César Menotti & Fabiano e Felguk. O evento aconteceu de 15 a 19 de junho, no Parque de Exposições de Guaçuí.