Fábio Jr. Foi uma das atrações do Festival de Inverno de Gaçuí, em 2022 Crédito: Reprodução/ Instagram@festivaldeinvernoguacui

Um dos eventos mais tradicionais da Região do Caparaó Capixaba, o Festival de Inverno de Guaçuí (FIG), que seria realizado no Feriado de Corpus Christi, entre os dias 8 de 11 de junho, teve a edição de 2023 cancelada.

"Em virtude do retorno do Festival de Alegre, no município vizinho, a GFC Eventos decidiu por não realizar o FIG em 2023. O Festival de Alegre acontecerá na mesma data que o FIG acontecia, o Feriado de Corpus Christi. Embora as propostas e características de público sejam distintas, entende que a realização dos dois eventos na mesma data não seria saudável para o desenvolvimento econômico regional".

Your browser does not support the audio element. Edição de 2023 do tradicional Festival de Inverno de Guaçuí é cancelada

Responsável pela organização do Festival de Inverno de Guaçuí, a GFC Eventos lançou um comunicado confirmando o cancelamento da mostra em 2023 Crédito: Divulgação

A nota também afirma que o Festival de Inverno de Guaçuí está previsto para retornar em 2024. "Salientamos que o FIG volta com força total em 2024, com muitas novidades. Para esse ano, a GFC Eventos atuará em outros grandes projetos no Caparaó, na Região Sul e na Grande Vitória".