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Festa tradicional

Dupla capixaba Breno e Bernardo fará show na Festa do Peão de Barretos

Dupla se apresenta nesta sexta-feira (23) na 69ª edição da Festa do Peão de Barretos, considerado o maior evento da América Latina
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 22 de Agosto de 2024 às 13:30

Dupla sertaneja capixaba Breno e Bernardo
Dupla sertaneja capixaba Breno e Bernardo Crédito: Divulgação
A dupla sertaneja capixaba Breno & Bernardo está prestes a alcançar um marco importante na carreira. Confirmados para se apresentarem no maior evento da América Latina, a Festa do Peão de Barretos, os músicos subirão ao palco na próxima sexta-feira (23), no setor do Camping, consolidando seu nome no cenário sertanejo nacional.
“É um momento muito especial na nossa carreira, estamos muito felizes com a oportunidade de mostrar um pouco mais do nosso trabalho pro Brasil! A galera pode esperar um show bem pra cima, vai ter de tudo um pouco, desde romance a ‘bagaceira’”, afirmou Breno, um dos cantores da dupla.
Em sua 69ª edição, a Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos acontece entre os dias 15 e 25 de agosto, no tradicional Parque do Peão, em Barretos (SP). Com mais de 2 milhões de metros quadrados de área, o evento oferece uma estrutura completa para receber visitantes e artistas, incluindo o mais prestigiado rodeio do Brasil, quatro palcos com shows musicais, apresentações culturais, uma feira comercial, área de camping e muito mais.
Neste ano, o evento contará com mais de 100 shows musicais ao longo de seus 11 dias de duração. Após o lançamento do DVD gravado em Goiânia, Breno & Bernardo foi convidada para estrear seu novo show na Festa do Peão de Barretos, que é reconhecida como a maior festa de peão da América Latina.
Estádio de Rodeios ficou completamente lotado na noite de 16 de agosto
Estádio de Rodeios ficou completamente lotado na noite de 16 de agosto Crédito: Alisson Demetrio
“Já abrimos vários shows para artistas nacionais. Agora em Barretos a entrega tem que ser redobrada, vamos dar o nosso melhor! Temos muitas coisas novas ainda para serem lançadas ainda este ano e já estamos pensando no nosso próximo álbum. Nosso objetivo é crescer mais e mais”, completou  Bernardo.
Além da dupla capixaba, a próxima sexta-feira também terá shows com grandes nomes como Zezé Di Camargo & Luciano, Zé Neto & Cristiano, Luan Santana, Munhoz & Mariano, e muitos outros.

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