Dupla capixaba Breno e Bernardo fará show na Festa do Peão de Barretos

Dupla sertaneja capixaba Breno e Bernardo Crédito: Divulgação

A dupla sertaneja capixaba Breno & Bernardo está prestes a alcançar um marco importante na carreira. Confirmados para se apresentarem no maior evento da América Latina, a Festa do Peão de Barretos, os músicos subirão ao palco na próxima sexta-feira (23), no setor do Camping, consolidando seu nome no cenário sertanejo nacional.

“É um momento muito especial na nossa carreira, estamos muito felizes com a oportunidade de mostrar um pouco mais do nosso trabalho pro Brasil! A galera pode esperar um show bem pra cima, vai ter de tudo um pouco, desde romance a ‘bagaceira’”, afirmou Breno, um dos cantores da dupla.

Em sua 69ª edição, a Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos acontece entre os dias 15 e 25 de agosto, no tradicional Parque do Peão, em Barretos (SP). Com mais de 2 milhões de metros quadrados de área, o evento oferece uma estrutura completa para receber visitantes e artistas, incluindo o mais prestigiado rodeio do Brasil, quatro palcos com shows musicais, apresentações culturais, uma feira comercial, área de camping e muito mais.

Neste ano, o evento contará com mais de 100 shows musicais ao longo de seus 11 dias de duração. Após o lançamento do DVD gravado em Goiânia, Breno & Bernardo foi convidada para estrear seu novo show na Festa do Peão de Barretos, que é reconhecida como a maior festa de peão da América Latina.

Estádio de Rodeios ficou completamente lotado na noite de 16 de agosto Crédito: Alisson Demetrio

“Já abrimos vários shows para artistas nacionais. Agora em Barretos a entrega tem que ser redobrada, vamos dar o nosso melhor! Temos muitas coisas novas ainda para serem lançadas ainda este ano e já estamos pensando no nosso próximo álbum. Nosso objetivo é crescer mais e mais”, completou Bernardo.