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Música

Dua Lipa confirma show no Brasil em única apresentação; saiba mais

Cantora estará no País com turnê 'Future Nostalgia' no segundo semestre do ano
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 16 de Maio de 2022 às 18:39

A cantora Dua Lipa
A cantora Dua Lipa Crédito: Instagram/@dualipa
Os fãs de Dua Lipa podem começar a se preparar, pois a cantora estará no Brasil a partir do segundo semestre do ano. Porém, haverá uma única apresentação dela, pelo menos por enquanto, no dia 8 de setembro.
Ela dá sequência a turnê Future Nostalgia, em São Paulo, no Anhembi.
A pré-venda será aberta nos dias 17 e 18 de maio, exclusivamente para clientes do cartão Elo. Na terça, as vendas começam às 10h na internet, e, na quarta, às 11h, na bilheteria oficial, que fica no Estádio do Pacaembu.
Para o público geral, a venda começa na quinta, 19, nos mesmos canais e horários.

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