Do reggae ao carimbó, veja os os lançamentos capixabas do Tocou, Pocou

Do reggae ao afro congo beat, o “Tocou, Pocou” chega com tudo nesta semana. Com uma variedade de lançamentos capixabas, tem até homenagem especial de Dia das Mães. Então bora conhecer os novos trabalhos de Luppi, na canção “Valsa para Maria”, “Edredom”, dos artistas O Poeta Lunar e Bruna Perê, o EP “Barracão”, de Fábio Carvalho, e “A praia”, do cantor Bruno Nagô.

“VALSA PARA MARIA” - LUPPI

O “Tocou, Pocou” dessa semana começa com uma homenagem ao Dia das Mães, celebrado neste domingo (12). O cantor e compositor Luppi lança sua segunda canção solo, intitulada “Valsa para Maria”. A canção é um presente para sua própria mãe, chamada Maria, e possui um toque sensível e intimista.

Luppi comenta que sempre que a sua mãe encontra com amigos, ela pede para ele cantar uma valsa que ela gosta muito. Por isso, ele teve a ideia de marcar esse vínculo com uma melodia e uma letra personalizada para ela, para eles. “É uma valsa, uma canção intimista e produzida com muito amor e carinho”, conta.

“EDREDOM” - O POETA LUNAR & BRUNA PERÊ

Seguindo com os nossos lançamentos, tem uma mistura de MPB com carimbó, ritmo paraense, na canção “Edredom”. A música, dos artistas O Poeta Lunar e Bruna Perê, foi escrita em 2021, e fala sobre Iemanjá, a Rainha do Mar. Segundo eles, a faixa valoriza o sagrado feminino presente nas entidades elementais que nos protegem.

“A música representa Iemanjá surgindo da imensidão azul do oceano para nos aquecer com os seus ‘beijos’ quando os momentos de frio surgem. Isso pode ser visto em alguns trechos da canção, como ‘ela chegou flutuando por cima do mar’, ‘cantava cantigas antigas de seus orixás’ e ‘toda florida de saia, em branco tom’, destaca O Poeta Lunar.

“BARRACÃO” - FÁBIO CARVALHO E EDSON PAPO FURADO

O músico e DJ Fábio Carvalho está a mil com dois lançamentos que se somam à sua carreira que vem desde o início dos anos 1990. Já nas plataformas digitais, o EP “Barracão” chega ao mundo com a participação do sambista mor Edson Papo Furado, além de remixes especiais dos DJ’s de Paris, Togo e o capixaba Guga Prates.

“A PRAIA” - BRUNO NAGÔ

O quadro musical de HZ desta semana finaliza com reggae, na canção “A praia”, do cantor Bruno Nagô. Com raízes no reggae e na black music, o artista de Cachoeiro de Itapemirim encanta através de suas composições e releituras inovadoras que apresenta nas boêmias noites do sul do Estado. Atualmente, ele trabalha em projetos paralelos antes do lançamento de seu primeiro EP.

"Essa é uma música autoral baseada na obra de Rubem Braga. O meu propósito é fazer com que as novas gerações conheçam mais da nossa literatura local”, afirma Bruno Nagô.

A Gazeta integra o Saiba mais