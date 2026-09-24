Do Espírito Santo para Nova York: Amaro Lima faz primeiro show autoral nos EUA

este sábado (26) seu primeiro show integralmente autoral nos Estados Unidos. A apresentação acontece no Mini Fest, no The Delancey, em Nova York, e também poderá ser acompanhada pelo público brasileiro por meio de uma transmissão on-line.
Um dos criadores do Rockongo, ritmo que mistura elementos da cultura popular do Espírito Santo com referências do rock, pop e da MPB contemporânea, Amaro preparou uma formação mais compacta para a apresentação, com voz, violão e bateria.
O show marca uma nova etapa na trajetória do artista, que atualmente está estabelecido na região de Boston, nos Estados Unidos, onde desenvolve parcerias e projetos musicais. A apresentação em Nova York integra a programação do Mini Fest, que reúne artistas da cena independente norte-americana.
É um momento muito especial para mim. Depois de tantos anos de carreira e de tantas experiências musicais, poder apresentar meu trabalho autoral aqui nos Estados Unidos, especialmente em Nova York, tem um significado enorme. E fazer isso levando comigo uma sonoridade que nasceu no Espírito Santo torna tudo ainda mais especial
Conhecido pela trajetória à frente da banda Manimal, com a qual lançou quatro CDs e um DVD, Amaro Lima ajudou a consolidar o Rockongo na cena musical capixaba. O artista iniciou a carreira solo em 2007 e lançou o álbum “Coletivo”, que, segundo o material de divulgação, esteve entre os mais vendidos do Espírito Santo no ano de lançamento.
A relação de Amaro com a música internacional também inclui uma passagem pelos Estados Unidos em 2012. Em Seattle, o capixaba gravou um álbum com a banda 7 Kinds of Monkeys, em um projeto que contou com a participação do produtor Jack Endino, conhecido por trabalhos com bandas como Nirvana e Soundgarden, e do baterista e produtor Barrett Martin. A experiência foi registrada no documentário “Search for Gold”.
Agora, a apresentação no Mini Fest leva novamente o trabalho do artista para um palco norte-americano, desta vez com um repertório autoral e uma formação voltada para sua produção solo.
Além dos ingressos presenciais para o festival em Nova York, o Mini Fest disponibiliza entradas para a transmissão on-line do evento. Com isso, o público no Brasil e em outros países poderá acompanhar a apresentação de Amaro ao vivo.
Amaro Lima em Nova York
Quando: sábado (26)
Local: The Delancey, Nova York, com transmissão ao vivo
Horário: 22h (horário de Brasília)
Transmissão on-line: ingressos disponíveis pela Bridging Music
Mais informações: pelo Instagram @realamarolima