Do Espírito Santo para Nova York: Amaro Lima faz primeiro show autoral nos EUA

este sábado (26) seu primeiro show integralmente autoral nos Estados Unidos. A apresentação acontece no Mini Fest, no The Delancey, em Nova York, e também poderá ser acompanhada pelo público brasileiro por meio de uma transmissão on-line.



Um dos criadores do Rockongo, ritmo que mistura elementos da cultura popular do Espírito Santo com referências do rock, pop e da MPB contemporânea, Amaro preparou uma formação mais compacta para a apresentação, com voz, violão e bateria.



O show marca uma nova etapa na trajetória do artista, que atualmente está estabelecido na região de Boston, nos Estados Unidos, onde desenvolve parcerias e projetos musicais. A apresentação em Nova York integra a programação do Mini Fest, que reúne artistas da cena independente norte-americana.