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Internacional

Do Espírito Santo para Nova York: Amaro Lima faz primeiro show autoral nos EUA

Artista capixaba se apresenta neste sábado (26) no Mini Fest, em Nova York; público brasileiro poderá acompanhar o show por transmissão on-line
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 24 de Setembro de 2026 às 12:57

Amaro Lima faz primeiro show autoral nos EUA
Amaro Lima faz primeiro show autoral nos EUA Dani Klen

este sábado (26) seu primeiro show integralmente autoral nos Estados Unidos. A apresentação acontece no Mini Fest, no The Delancey, em Nova York, e também poderá ser acompanhada pelo público brasileiro por meio de uma transmissão on-line.

Um dos criadores do Rockongo, ritmo que mistura elementos da cultura popular do Espírito Santo com referências do rock, pop e da MPB contemporânea, Amaro preparou uma formação mais compacta para a apresentação, com voz, violão e bateria.

O show marca uma nova etapa na trajetória do artista, que atualmente está estabelecido na região de Boston, nos Estados Unidos, onde desenvolve parcerias e projetos musicais. A apresentação em Nova York integra a programação do Mini Fest, que reúne artistas da cena independente norte-americana.

É um momento muito especial para mim. Depois de tantos anos de carreira e de tantas experiências musicais, poder apresentar meu trabalho autoral aqui nos Estados Unidos, especialmente em Nova York, tem um significado enorme. E fazer isso levando comigo uma sonoridade que nasceu no Espírito Santo torna tudo ainda mais especial


Carreira

Conhecido pela trajetória à frente da banda Manimal, com a qual lançou quatro CDs e um DVD, Amaro Lima ajudou a consolidar o Rockongo na cena musical capixaba. O artista iniciou a carreira solo em 2007 e lançou o álbum “Coletivo”, que, segundo o material de divulgação, esteve entre os mais vendidos do Espírito Santo no ano de lançamento.

Amaro Lima se apresenta neste sábado (26) no Mini Fest, em Nova York
Amaro Lima se apresenta neste sábado (26) no Mini Fest, em Nova York Marcus Nariz

A relação de Amaro com a música internacional também inclui uma passagem pelos Estados Unidos em 2012. Em Seattle, o capixaba gravou um álbum com a banda 7 Kinds of Monkeys, em um projeto que contou com a participação do produtor Jack Endino, conhecido por trabalhos com bandas como Nirvana e Soundgarden, e do baterista e produtor Barrett Martin. A experiência foi registrada no documentário “Search for Gold”.

Agora, a apresentação no Mini Fest leva novamente o trabalho do artista para um palco norte-americano, desta vez com um repertório autoral e uma formação voltada para sua produção solo.

Público brasileiro poderá assistir

Além dos ingressos presenciais para o festival em Nova York, o Mini Fest disponibiliza entradas para a transmissão on-line do evento. Com isso, o público no Brasil e em outros países poderá acompanhar a apresentação de Amaro ao vivo.

Serviço

Amaro Lima em Nova York
Quando: sábado (26)
Local: The Delancey, Nova York, com transmissão ao vivo
Horário: 22h (horário de Brasília)
Transmissão on-line: ingressos disponíveis pela Bridging Music
Mais informações: pelo Instagram @realamarolima

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