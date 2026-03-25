Cultura

Disney+: veja 5 lançamentos imperdíveis para assistir em abril de 2026

Confira as novidades que chegam ao catálogo da plataforma de streaming ao longo do mês

Publicado em 25 de março de 2026 às 17:52

A plataforma aposta em um catálogo eclético para o mês de abril Crédito: Imagem: Worawee Meepian | Shutterstock

Abril promete agitar a programação do Disney+. A plataforma aposta em um catálogo variado, que mistura continuações aguardadas, revivals de séries icônicas, animações originais e produções internacionais de peso. De Gilead a uma galáxia muito, muito distante, passando pelas ruas de Medellín e pelos palácios da Coreia do Sul, há opções para todos os gostos e perfis de assinante.

Confira, a seguir, cinco lançamentos do mês que você não pode perder!

1. Dear Killer Nannies: Criado por Assassinos – 01/04

“Dear Killer Nannies: Criado por Assassinos” narra a infância do filho de Pablo Escobar entre assassinos que se tornaram seus protetores Crédito: Imagem: Reprodução digital | Disney+

Inspirada nos relatos reais de Juan Pablo Escobar, filho do narcotraficante colombiano Pablo Escobar Gaviria, a série dramática mergulha em uma infância marcada por luxo, violência e contradições. A produção acompanha Juampi, um menino solitário que cresce acreditando que seu pai é um empresário de sucesso e benfeitor dos mais humildes de Medellín. Seus guardas-costas — jovens recrutados pelo cartel — acabam assumindo o papel de babás e amigos. Com o tempo, porém, o mundo idealizado começa a desmoronar.

Gravada em locações reais de Bogotá e Medellín, a série recria com riqueza de detalhes a Colômbia das décadas de 1980 e 1990. O elenco estelar inclui John Leguizamo como Pablo Escobar Gaviria, além de Carmen Electra em participação especial. A produção tem oito episódios de 35 minutos, dirigidos por Pablo Fenfrik e Felipe Cano Ibañez, com roteiro de Alejandro Quesada, Ana María Parra, Martín Méndez e Sebastián Ortega, que também assina como showrunner ao lado de Juan Pablo Escobar e Pablo Farina.

2. Star Wars: Maul – Lorde das Sombras – 06/04

“Star Wars: Maul – Lorde das Sombras” acompanha o icônico vilão da saga em sua tentativa de reconstruir um império no submundo galáctico Crédito: Imagem: Reprodução digital | Disney+

Um dos antagonistas mais emblemáticos da saga Star Wars ganha sua própria série animada. A produção se passa após os eventos de “Star Wars: A Guerra dos Clones” e acompanha Maul em um momento de reorganização: tentando reconstruir seu sindicato do crime em regiões fora do alcance do Império, ele se estabelece em um planeta isolado e cruza o caminho de uma jovem Padawan Jedi desiludida — relação que sugere tanto confronto quanto uma dinâmica de mestre e aprendiz.

O projeto é liderado por Dave Filoni, nome central na expansão do universo Star Wars na televisão e animação, com desenvolvimento assinado em parceria com Matt Michnovetz e direção supervisora de Brad Rau. Sam Witwer retorna como a voz de Maul. O destaque do elenco vai para o brasileiro Wagner Moura, vencedor do Globo de Ouro , que interpreta Brander Lawson. O elenco ainda conta com Gideon Adlon, Richard Ayoade, Dennis Haysbert e Vanessa Marshall.

3. Os Testamentos: Das Filhas de Gilead – 08/04

“Os Testamentos: Das Filhas de Gilead” retorna ao universo distópico de Gilead pelo olhar de duas jovens que ousam questionar o regime Crédito: Imagem: Reprodução digital | Disney+

A sequência do aclamado “The Handmaid’s Tale” chega ao Disney+ com os três primeiros episódios disponíveis de uma vez e lançamentos semanais na sequência. Baseada no romance homônimo de Margaret Atwood, a série dá continuidade ao universo distópico de Gilead com foco em duas jovens: Agnes, uma adolescente obediente e devota criada dentro do sistema, e Daisy, uma recém-chegada vinda de fora das fronteiras do regime.

As duas se encontram nos corredores da escola preparatória da Tia Lydia — um lugar onde a obediência é imposta com brutalidade — e o vínculo que formam se torna o gatilho para abalos profundos em suas vidas.

Ann Dowd retorna como Tia Lydia, acompanhada por Chase Infiniti, Lucy Halliday, Rowan Blanchard e Mattea Conforti, entre outros. A série foi criada por Bruce Miller, showrunner de “The Handmaid’s Tale”, e tem Elisabeth Moss como produtora executiva.

4. Malcolm: A Vida Continua Injusta – 10/04

“Malcolm: A Vida Continua Injusta” reúne o elenco original da série em um reencontro familiar cheio de tensão e nostalgia Crédito: Imagem: Reprodução digital | Disney+

Um dos reencontros mais aguardados do ano chega ao Disney+. A minissérie , de quatro episódios, reúne o elenco original da icônica sitcom “Malcolm”, que estreou em 2006 e marcou gerações. Na história, após mais de uma década afastado da família para proteger a si e sua filha, Malcolm é obrigado a voltar quando Hal e Lois exigem sua presença na festa de 40 anos de casamento.

Bryan Cranston (Hal), Frankie Muniz (Malcolm), Jane Kaczmarek (Lois), Christopher Kennedy Masterson (Francis), Justin Berfield (Reese) e Emy Coligado (Piama) retornam aos seus papéis originais. O elenco ganha novos integrantes: Keeley Karsten como Leah, filha de Malcolm; Vaughan Murrae como Kelly; Kiana Madeira como Tristan; e Caleb Ellsworth-Clark como Dewey. Linwood Boomer, criador da série original, assina como roteirista e produtor executivo.

5. A Coroa Perfeita – 10/04

“A Coroa Perfeita” une duas das maiores estrelas coreanas em uma comédia romântica sobre um casamento por conveniência que foge ao planejado Crédito: Imagem: Reprodução digital | Disney+

A comédia coreana “A Coroa Perfeita” reúne pela primeira vez nas telas duas das maiores estrelas da Coreia do Sul: IU e Byeon Wooseok. A série acompanha o Grão-Príncipe I-AN, o membro da realeza mais querido pelo povo, que, pressionado a se casar em meio a uma disputa de poder na família real, decide entrar em um casamento por conveniência com Huiju, herdeira de um grande conglomerado coreano. À medida que os dois unem forças para alcançar seus próprios objetivos, sentimentos inesperados começam a surgir.

IU, conhecida pela série “ Se a Vida te Der Tangerinas “, interpreta Huiju, enquanto Byeon Wooseok, de “Lovely Runner”, dá vida ao príncipe. A direção é de Park Joonhwa, com roteiro de Yoo Jiwon.