Cultura

HBO Max: 5 filmes e séries imperdíveis que estreiam em abril de 2026

Veja as principais novidades que chegam à plataforma de streaming ao longo do mês

Publicado em 26 de março de 2026 às 16:55

As novidades de abril prometem surpreender, emocionar e viciar Crédito: Imagem: Hamara | Shutterstock

Quem gosta de acompanhar as novidades da HBO Max pode se preparar para um mês recheado de estreias. Em abril, a plataforma recebe produções que prometem agradar a diferentes públicos, com destaque para retornos aguardados e novas histórias que já chegam cercadas de expectativa. Entre os lançamentos, tem espaço para animação, comédia, drama e narrativas mais densas, ampliando as opções para quem quer descobrir algo novo ou simplesmente engatar uma boa maratona.

Abaixo, confira 5 filmes e séries imperdíveis que estreiam em abril de 2026 no HBO Max!

1. Hacks – 5ª temporada – 09/04

Na quinta temporada de “Hacks Crédito:

“Hacks” é uma série de comédia dramática que acompanha a relação entre Deborah Vance, uma lendária comediante stand-up , e Ava Daniels, uma jovem roteirista em ascensão. Ao longo das temporadas, a produção explora os bastidores do humor, os conflitos geracionais e os desafios de se manter relevante em uma indústria em constante transformação, sempre equilibrando diálogos afiados com momentos mais emocionais.

Na quinta temporada, a trama ganha um novo rumo após rumores equivocados sobre a morte de Deborah, o que acaba levando as duas de volta a Las Vegas. Nesse contexto, elas buscam não apenas retomar o controle da narrativa, mas também consolidar o legado da comediante. Entre recomeços e tensões, a série aprofunda a parceria entre as protagonistas enquanto elas enfrentam novas pressões e tentam reafirmar seu espaço no mundo do entretenimento.

2. Euphoria – 3ª temporada – 12/04

“Euphoria” retorna com personagens mais maduros, enfrentando dilemas intensos que aprofundam os conflitos da transição para a vida adulta Crédito: Imagem: Reprodução digital | HBO Max

A terceira temporada de “Euphoria “ marca uma nova fase na história ao trazer um salto temporal de cerca de cinco anos, afastando os personagens do universo escolar e inserindo-os em contextos mais adultos. A trama acompanha Rue e seus antigos colegas lidando com as consequências de suas escolhas, agora em cenários que exigem mais responsabilidade, maturidade e enfrentamento direto de seus conflitos.

Além das mudanças na narrativa, a temporada também chega com alterações no elenco, incluindo a ausência de Barbie Ferreira e de Angus Cloud, que faleceu em 2023. Por outro lado, nomes centrais como Zendaya, Hunter Schafer e Jacob Elordi retornam, ao lado de novos nomes como Rosalía e Sharon Stone. Com trilha sonora assinada por Hans Zimmer, a série mantém sua estética marcante enquanto aprofunda temas como identidade, vício, relações e as consequências da vida adulta.

3. Rastro do Ouro – 13/04

Em “Rastro do Ouro”, uma jornada silenciosa conduz um mercenário por caminhos brutais e cheios de significado Crédito: Imagem: Reprodução digital | HBO Max

Mesmo sem diálogos tradicionais, a animação “Rastro do Ouro” promete surpreender ao conduzir o público por uma narrativa intensa e visualmente marcante. A história acompanha Fafner, um mercenário que segue um misterioso rastro de moedas de ouro, embarcando em uma jornada repleta de perigos e confrontos brutais em um universo que mistura fantasia e violência.

Ao longo do caminho, o protagonista enfrenta inimigos imponentes e situações extremas, enquanto seus pensamentos ajudam a revelar fragmentos de seu passado e motivações. Com forte apelo estético e trilha sonora envolvente, a produção constrói uma experiência imersiva que vai além da ação, explorando temas como ambição, destino e os limites morais de suas escolhas.

4. Half Man – 23/04

A série “Half Man” revela as cicatrizes e reconexões de dois irmãos ao longo de décadas de conflitos e reencontros Crédito: Imagem: Reprodução digital | HBO Max

A série de drama “Half Man” acompanha a relação intensa e conturbada entre os irmãos Ruben e Niall, que carregam um histórico marcado por afastamentos, conflitos e ressentimentos. O ponto de partida da história é o reencontro inesperado entre os dois durante o casamento de Niall, situação que rapidamente foge do controle e desencadeia um episódio de violência.

A partir desse momento, a narrativa se desenrola ao longo de quase quatro décadas, revisitando diferentes fases da vida dos irmãos — da adolescência à vida adulta. Ao explorar encontros, rupturas e reconciliações, a série mergulha em temas como lealdade, traição e as consequências das escolhas pessoais, construindo um retrato profundo sobre relações familiares, redenção e o que significa amadurecer.

5. Marty Supreme – 24/09

O filme “Marty Supreme” mostra a ascensão de um jogador improvável que transforma ambição e risco em caminho para a grandeza Crédito: Imagem: Reprodução digital | A24

O longa “Marty Supreme” acompanha a trajetória de Marty Reisman, personagem vivido por Timothée Chalamet, um jovem que começa jogando tênis de mesa por dinheiro nas ruas de Manhattan, nos anos 1950. Com uma personalidade irreverente e ambiciosa, ele se recusa a seguir um caminho comum e aposta tudo no talento e na esperteza para subir na vida.

Ao longo da história , Marty deixa para trás a vida de apostas e pequenos golpes para se tornar uma lenda do esporte, acumulando títulos e reconhecimento internacional. No entanto, sua ascensão também é marcada por controvérsias, rivalidades e escolhas questionáveis, mostrando que o sucesso tem um preço — especialmente para alguém disposto a ultrapassar limites para vencer.