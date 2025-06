Streaming

Disney+ anuncia reajuste de 7% em preço de duas assinaturas no Brasil

Plano padrão passa a custar R$ 46,90 e plano premium vai para R$ 66,90; motivo por trás do acréscimo não foi divulgado

O plano padrão, que custava R$ 43,90, passa a custar R$ 46,90. Ele dá acesso aos catálogos do Disney+, Star+ e aos canais esportivos ESPN e ESPN3. Permite o uso simultâneo em até dois dispositivos, com download de conteúdos em até dez aparelhos.>

O plano premium se diferencia do padrão por maior qualidade de áudio e vídeo (de 1080p para 4K). Além disso, inclui o catálogo completo da ESPN e uso em até quatro dispositivos simultâneos. O valor vai de R$ 62,90 para R$ 66,90.>

Já o plano padrão com anúncios, lançado recentemente, mantém o valor de R$ 27,90. Ele oferece o mesmo catálogo do padrão, mas com pausas publicitárias durante a reprodução.>