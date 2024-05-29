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Leilão

Disco de Kanye West autografado com ofensa vai a leilão por R$ 2,5 milhões

Ex-marido de Kim Kardashian autografou o álbum em fevereiro desse ano na saída de um hotel em Paris
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Maio de 2024 às 08:44

Kanye West se apresenta no Brasil, no festival SWU
Kanye West  Crédito: Eduardo Anizelli/Folhapress
Uma cópia do disco "My Beautiful Dark Twisted Fantasy", de Kanye West, autografado pelo cantor com um xingamento, vai a leilão por R$ 2,5 milhões.
O ex-marido de Kim Kardashian autografou o álbum em fevereiro desse ano na saída de um hotel em Paris. Em relato à casa de leilão, o dono do disco contou como aconteceu: "Percebi que o momento que eu esperava por todos esses anos finalmente iria acontecer. É quando Kanye sai com sua esposa Bianca, e todo mundo está gritando 'f*d*-se Adidas', eu tentei fazer meu caminho para fazê-lo assinar meu vinil, mas eu sou bloqueado por seguranças, e ele volta para a van".
Ele relata que foi um momento incrível onde ficou cara a cara com seu ídolo: "Naquele momento meu sonho tinha acabado de ser despedaçado, quando de repente ele surge, pede para a galera gritar 'F*d*-se' ainda mais alto, e como num passe de mágica, me vejo sozinho, cara a cara com meu ídolo. Ele pega a caneta e assina. Foi um momento incrível".
O rapper escreveu "F*d*-se Adidas" na capa do álbum. Ele estava revoltado pois havia perdido uma parceria milionária com a marca de roupa após anos. Isso aconteceu porque Kanye proferiu discursos polêmicos atacando a população judaica.
O objeto é avaliado em um valor inicial de US$ 500 mil, ou seja, cerca de R$ 2,5 milhões. O leilão está marcado para o dia 19 de junho.

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