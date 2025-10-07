Diversão

Dia das Crianças: confira eventos e atrações para os pequenos no Espírito Santo

De oficinas e espetáculos a brincadeiras e shows, descubra a programação especial para as criançadas em diversas cidades capixabas

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 13:35

Dia das Crianças: confira eventos e atrações para os pequenos no Espírito Santo Crédito: Eduardo Hargreaves / Equipe 3 Palavrinhas / Divulgação Shopping Praia da Costa

O Dia das Crianças está chegando e as cidades do Espírito Santo se preparam para receber a garotada com uma programação repleta de diversão. Oficinas, espetáculos, brincadeiras e shows prometem animar famílias em diferentes municípios, oferecendo opções para todas as idades e garantindo momentos de lazer e alegria neste fim de semana especial.

Programação para o Dia das Crianças em Vila Velha

SHOPPING PRAIA DA COSTA

Entretenimento gratuito

Diversão na Praça – recreação infantil com brincadeiras e oficinas

Datas e atividades:



4 e 5/10: Oficina de leão, Circuito da floresta, Hora da dança e pula-pula





11 e 12/10: Oficina de polvo, Futebol de tecido, Construindo com blocos e pula-pula





18 e 19/10: Oficina de rosa, Coelhinho sai da toca, Dono da rua, pula-pula e sorteio de vouchers





25 e 26/10: Oficina de casa de doces, Desfile de fantasia, Caldeirão da bruxa e pula-pula



Horário: sábados e domingos, das 17h às 20h

sábados e domingos, das 17h às 20h

Local: Piso L2, mezanino da Praça de Alimentação





Piso L2, mezanino da Praça de Alimentação Tarde Encantada – teatro infantil gratuito (ingresso pelo app)

5/10: Férias dos Animais



12/10: Especial Dia das Crianças – A Pequena Sereia



19/10: A Bela e a Fera



26/10: João e Maria



Horário: sessões às 15h e 16h

sessões às 15h e 16h

Local: Piso L2, Mezanino da Praça de Alimentação





Piso L2, Mezanino da Praça de Alimentação Exposição: O Fantástico Mundo Marinho

Animais marinhos gigantes robotizados



Data: até 19 de outubro

até 19 de outubro

Horário: durante funcionamento do shopping

durante funcionamento do shopping

Local: áreas do shopping

áreas do shopping

Entrada gratuita. Área Interativa com ingressos gratuitos no aplicativo

Área Interativa com ingressos gratuitos no aplicativo Estacionamento gratuito aos domingos e feriados

Classificação livre

Entretenimento infantil pago





WOW Park

Parque de trampolins com diversas atrações



Horário:



Segunda a sábado: 10h às 22h





Domingos e feriados: 11h às 21h



Valores:



Segunda a sexta: 50 min (R$ 49,90) / 30 min (R$ 35)





Sábado, domingo e feriados: 50 min (R$ 59,90) / 30 min (R$ 40)





PCDs: R$ 27,00



Faixa etária: a partir de 2 anos (menores de 4 anos e 11 meses acompanhados por adulto)
Local: Piso L3

a partir de 2 anos (menores de 4 anos e 11 meses acompanhados por adulto)

Local: Piso L3

Programação para as crianças Crédito: Divulgação Boulevard Shopping Vila Velha

BOULEVARD SHOPPING VILA VELHA

Fitdance Kids



Data: 12 de outubro

12 de outubro

Horário: 15h

15h

Local: Estacionamento A

Estacionamento A

Evento gratuito





Vila Parque Boliche

Terça a sexta-feira: R$ 99,90



Sábados e domingos: R$ 99,90 (12h às 15h), após esse horário R$ 139,90



Vésperas de feriados e feriados: R$ 139,90





Take Kids

Tempo mínimo: 30 min (R$ 42)



Excedente: R$ 1,40 por minuto



Funcionamento: segunda a domingo, horário do shopping





Fire Jump

Funcionamento: segunda a domingo, horário do shopping





Fast Kids

Funcionamento: segunda a domingo, horário do shopping



Valores: de R$ 20 a R$ 80 (conforme tempo no brinquedo)





Brinquedo Vale Gelado

Funcionamento: até 31 de outubro



Segunda a domingo, horário do shopping



Valores a partir de R$ 30





Cinema Cinesystem – lançamentos infantis de outubro

09/10: A Casa Mágica da Gabby – O Filme

23/10: Mauricio de Sousa – O Filme

30/10: Patrulha Canina – Especial de Natal (título provisório)

Shopping Vila Velha – Vila Velha

Entretenimento gratuito





Quintalzinho – Especial Dia das Crianças

Show de mágica



Recreação



Encontro com personagens da fazendinha



Brinquedos infláveis



Pintura de rosto



Data: 12/10 (domingo)



Horário: 15h às 18h



Local: Nosso Quintal (área externa – entrada pela Luciano das Neves)



Entrada: gratuita





PREFEITURA DE VILA VELHA

Vila Kids – Aventura na Duque

Data: Domingo, 12 de outubro – Dia das Crianças
Local: Parque Urbano Duque de Caxias, Centro de Vila Velha
Atividades: atrações infantis, apresentações musicais, artes visuais, gastronomia e feira de artesanato
Programação:

Domingo, 12 de outubro – Dia das Crianças Local: Parque Urbano Duque de Caxias, Centro de Vila Velha Atividades: atrações infantis, apresentações musicais, artes visuais, gastronomia e feira de artesanato Programação:

Manhã – Infantil (8h30 às 11h30)

8h30 às 10h30: Recreação



10h30 às 11h30: Espetáculo circense Le Peppe Circus



Exibição de filmes no auditório do Parque Urbano Duque de Caxias

Tarde – Família (12h às 21h)

12h: Samba Crioulo



15h: Ubando



17h30: Cadu Caruzo



19h30: Sheep & Parafina

Espaços temáticos

Espaço Panela: festival gastronômico com opções doces e salgadas

Espaço do Criar: feira de artesanato com cerâmica, bijuterias, tecidos, madeira e outras criações autorais



MOCIDADE UNIDA DA GLÓRIA

Evento: Colônia de brincadeiras com distribuição de brinquedos e guloseimas

Data: 12 de outubro

12 de outubro Horário: 10h

10h Entrada: Gratuita

Gratuita Endereço: R. Mourisco, s/n - Glória, Vila Velha

PARQUE CULTURAL CASA DO GOVERNADOR

Data: Domingo, 12 de outubro

Domingo, 12 de outubro Local: Parque Cultural Casa do Governador – Praia da Costa, Vila Velha

Parque Cultural Casa do Governador – Praia da Costa, Vila Velha Entrada: Gratuita

Gratuita Ingressos: Retirada on-line pela plataforma INTI, a partir de segunda-feira (6), às 12h

Retirada on-line pela plataforma INTI, a partir de segunda-feira (6), às 12h Programação:

Flinquinha – 9h Espaço especial da Festa Literária Internacional Capixaba (Flinc), dedicado à literatura infantil, com atividades educativas e culturais para as crianças

– 9h Espaço especial da Festa Literária Internacional Capixaba (Flinc), dedicado à literatura infantil, com atividades educativas e culturais para as crianças Concerto da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo – 11h Série Famílias com repertório de trilhas sonoras de animações clássicas como Pinóquio, Pocahontas, A Bela e a Fera, Branca de Neve e A Pequena Sereia

Programação para o Dia das Crianças - Serra

Atração infantil Bolofofos Crédito: Divulgação

SHOPPING MESTRE ÁLVARO

Entretenimento gratuito

Meet & Greet com os Bolofofos

Data: sábado, 11 de outubro



Horário: a partir das 15h (quatro sessões de 30 min – 15h, 15h45, 16h30 e 17h15)



Local: Shopping Mestre Álvaro



Ingressos: gratuitos, com retirada on-line (link divulgado nas redes sociais do shopping)





Pracinha do Mestre

Brincadeiras ao ar livre com recreadores em área aberta e parquinho infantil



Atividades: “O Mestre mandou”, “Coelhinho sai da toca”, “Elefante Colorido”, circuito divertido, dono da rua, pique bandeira e outros jogos



Data: todos os sábados



Horário: 15h às 18h



Local: Pátio Mestre Álvaro





Diversão no Mestre

Espetáculos teatrais gratuitos no Espaço Diversão do Mestre



Peças apresentadas: Os Três Porquinhos, Saltimbancos, Alice no País das Maravilhas, Tarzan e outros clássicos



Data: domingos



Horário: a partir das 17h



Local: Piso L2 – Espaço Diversão no Mestre



Ingresso gratuito mediante inscrição prévia

Entretenimento infantil pago





Parque dos Bolofofos

Atração licenciada com circuito, piscina de bolinhas e brinquedos interativos



Data: todos os dias, até 26 de outubro



Horário: segunda a sábado, 10h às 22h; domingos e feriados, 13h às 21h



Local: Praça de Eventos – Piso L2



Valor: R$ 45 por 30 minutos + R$ 1 por minuto adicional





Vila Parque Boliche

Estrutura com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante



Funcionamento:



Segunda a sexta: 17h às 00h





Sábados e domingos: 12h às 00h



Local: Shopping Mestre Álvaro



Valor: R$ 129,90 por hora de pista (até 6 pessoas)



Reservas: (27) 99830-9478





Fire Jump

Parque de camas elásticas, parede de escalada e atividades recreativas



Funcionamento: todos os dias



Horário: segunda a sábado, 10h às 22h; domingos e feriados, 13h às 21h



Local: Piso L2



Valores: ingressos a partir de R$ 20

SHOPPING MONTSERRANT

Entretenimento gratuito

Mundo Mágico

Personagens mágicos circulando pelo shopping, caça ao tesouro, mágica, interação com personagens, brindes e pipoca gratuita



11/10 (sábado), 14h às 18h – personagens circulando + distribuição de pipoca



12/10 (domingo), a partir das 14h – Caça ao Tesouro Mágica com personagens e surpresas nas lojas participantes





Entretenimento infantil pago

O Castelo Encantado

Espaço de diversão com infláveis, piscina de bolinhas e área de desenhos



Data: todos os dias, até 31 de outubro

todos os dias, até 31 de outubro

Horário: segunda a sábado, 10h às 22h; domingos e feriados, 13h às 21h

segunda a sábado, 10h às 22h; domingos e feriados, 13h às 21h

Local: Praça de Eventos – Piso L1

Praça de Eventos – Piso L1

Ingressos: R$ 40 (30 min) + R$ 1 por minuto adicional | R$ 75 (tempo livre)





R$ 40 (30 min) + R$ 1 por minuto adicional | R$ 75 (tempo livre) Fire Jump

Atividades com camas elásticas, obstáculos infláveis e circuitos de aventura



Funcionamento: todos os dias



Horário: segunda a sábado, 10h às 22h; domingos e feriados, 13h às 21h

segunda a sábado, 10h às 22h; domingos e feriados, 13h às 21h

Local: Piso L3

Piso L3

Valores: 15 min (R$ 20) | 20 min (R$ 25) | 30 min (R$ 35)

PREFEITURA DA SERRA

Serra+Cidadã Dia das Crianças: 29ª edição do programa Serra+Cidadã com serviços à população e programação especial para o Dia das Crianças

Data: 11 de outubro, das 9h às 16h

11 de outubro, das 9h às 16h Local: Campo do América – Rua Vargem Alta, 533, Parque das Gaivotas, Nova Almeida, Serra

Campo do América – Rua Vargem Alta, 533, Parque das Gaivotas, Nova Almeida, Serra Atrações para as crianças:

Atividades educativas de trânsito



Programação especial para crianças: brincadeiras, apresentações culturais, oficinas recreativas e surpresas

Mundo Mágico Montserrat Crédito: Divulgação Shopping Montserrat

Programação para o Dia das Crianças em Vitória

SHOPPING VITÓRIA

Entretenimento e eventos

Extreme Rock Brazil – Festival de Street Fitness

Data: 11 e 12 de outubro

11 e 12 de outubro

Local: Estacionamento (entrada principal)

Estacionamento (entrada principal)

Horário: 8h às 21h

8h às 21h

Entrada: solidária (2kg de alimento não perecível)

solidária (2kg de alimento não perecível)

Atrações infantis: oficinas gratuitas de skate, batalha de rima e basquete 3x3, por ordem de chegada, a partir das 14h (cronograma no local)





oficinas gratuitas de skate, batalha de rima e basquete 3x3, por ordem de chegada, a partir das 14h (cronograma no local) Parque do Tarzan

Local: Praça Central

Praça Central

Funcionamento: segunda a sábado, 10h às 22h | domingos e feriados, 14h às 21h

segunda a sábado, 10h às 22h | domingos e feriados, 14h às 21h

Faixa etária: até 13 anos (menores de 4 anos acompanhados por adulto)

até 13 anos (menores de 4 anos acompanhados por adulto)

Bilheteria:



Até 30 min: R$ 40





Até 55 min: R$ 55





Após 55 min: +R$ 5 a cada 5 min adicionais



Descontos: 50% para crianças com necessidades especiais (com comprovação) e para aniversariantes da semana (mediante documento)
Regulamento disponível no local

50% para crianças com necessidades especiais (com comprovação) e para aniversariantes da semana (mediante documento)

Regulamento disponível no local





Take Kids Shopping Vitória

Local: 1º piso, ao lado do Outback

1º piso, ao lado do Outback

Promoção: 5 horas de diversão com 50% de desconto no Dia das Crianças

5 horas de diversão com 50% de desconto no Dia das Crianças

Faixa etária: até 12 anos, com supervisão de monitores (até 3 anos, apenas acompanhado por adulto)





até 12 anos, com supervisão de monitores (até 3 anos, apenas acompanhado por adulto) 4ª edição I Love Gelato

Período: até 19/10

até 19/10

Local: Shopping Vitória

Shopping Vitória

Promoção: 13 estabelecimentos com itens no valor único de R$ 21,90

13 estabelecimentos com itens no valor único de R$ 21,90

Participantes: Le Chocolatier, The Coffee, Real Gelateria, Cremino, Mr. Cheney, Johnny Rockets, Borelli, Planet Chocolate, Milky Moo, Coelhinho, Kopenhagen, Johnny Joy e Halfe





Le Chocolatier, The Coffee, Real Gelateria, Cremino, Mr. Cheney, Johnny Rockets, Borelli, Planet Chocolate, Milky Moo, Coelhinho, Kopenhagen, Johnny Joy e Halfe RESTAURANTE COCO BAMBU - PRAIA DO CANTO

Brinquedoteca:

Crianças de 3 a 10 anos podem participar



Menores de 3 anos devem estar acompanhados dos pais (sem cobrança de taxa)

Endereço: Rua João da Cruz, 10 – Praia do Canto – Vitória

Rua João da Cruz, 10 – Praia do Canto – Vitória Telefone: (27) 3083-5800

(27) 3083-5800 Horário de funcionamento:

Segunda a quinta: 11h30 às 15h | 17h às 23h



Sexta e sábado: 11h30 à 00h



Domingo: 11h30 às 23h





ESPAÇO PATRICK RIBEIRO

Sonhos e Fantasias – O Musical

Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira – em um espetáculo com as trilhas mais aclamadas da Disney.

Data: 12 de outubro (domingo)

12 de outubro (domingo) Abertura: 15h

15h Início: 16h

16h Endereço: Espaço Patrick Ribeiro - Novo Aeroporto de Vitória - Avenida Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N - Goiabeiras - Vitória - ES - CEP: 29109-350

Espaço Patrick Ribeiro - Novo Aeroporto de Vitória - Avenida Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N - Goiabeiras - Vitória - ES - CEP: 29109-350 Classificação: Livre

Livre Ingressos: https://www.blueticket.com.br/evento/39010/sonhos-e-fantasias

Espetáculo "Du Cafundó" Crédito: Divulgação Sesc

SESC GLÓRIA





ESPETÁCULOS | Festival Palco Giratório

Data: 03 a 18 de outubro (sexta-feira e sábado)

03 a 18 de outubro (sexta-feira e sábado) Local: Centro Cultural Sesc Glória, Teatro Glória

Centro Cultural Sesc Glória, Teatro Glória Endereço: Localizado na Av. Jerônimo Monteiro, 428 – Centro, Vitória

Localizado na Av. Jerônimo Monteiro, 428 – Centro, Vitória Valores: R$ 20 (Inteira) | R$ 10 (comerciário | meia entrada | meia solidária) | R$ 13 (conveniado) | R$ 15 (comerciante)

R$ 20 (Inteira) | R$ 10 (comerciário | meia entrada | meia solidária) | R$ 13 (conveniado) | R$ 15 (comerciante) Meia solidária corresponde ao valor do ingresso + 1Kg alimento não perecível (exceto açúcar e sal) para doação ao programa Sesc Mesa Brasil.

Ingressos : Site Lets Events https://lets.events/organizer/sescgloria ou bilheteria do Sesc Glória, de quarta a sábado, das 10h às 20h

: Site Lets Events https://lets.events/organizer/sescgloria ou bilheteria do Sesc Glória, de quarta a sábado, das 10h às 20h Informações: (27) 3232-4765 | 4777 | 4773





(27) 3232-4765 | 4777 | 4773 Espetáculo "Os Irmãos de Papel"

Data: 03 de outubro

03 de outubro Horário: 19h

19h Local: Teatro Glória

Teatro Glória Duração: 50 min

50 min Link do Lets: https://lets.events/e/cena-local-os-irmaos-de-papel/





https://lets.events/e/cena-local-os-irmaos-de-papel/ Espetáculo “A Fabulosa História do Guri-Árvore”

Data: 04 de outubro

04 de outubro Horário: 18h

18h Local: Teatro Glória

Teatro Glória Duração: 50 minutos

50 minutos Link do Lets: https://lets.events/e/palco-giratorio-2025-a-fabulosa-historia-do-guri/





https://lets.events/e/palco-giratorio-2025-a-fabulosa-historia-do-guri/ Espetáculo “Kombinando com o Cerrado”

Data: 10 de outubro

10 de outubro Horário: 19h

19h Local: Teatro Glória

Teatro Glória Duração: 43 minutos

43 minutos Link do Lets: https://lets.events/e/palco-giratorio-2025-kombinando-com-o-cerrado/





https://lets.events/e/palco-giratorio-2025-kombinando-com-o-cerrado/ Espetáculo “Itan e Tal”

Data: 11 de outubro

11 de outubro Horário: 18h30

18h30 Local: Teatro Glória

Teatro Glória Duração: 65 minutos

65 minutos Link do Lets: https://lets.events/e/palco-giratorio-2025-itan-e-tal/





https://lets.events/e/palco-giratorio-2025-itan-e-tal/ Espetáculo “Fica Comigo”

Apresentação: 17 de outubro

17 de outubro Horário: 19h

19h Local: Teatro Glória

Teatro Glória Duração: 45 minutos

45 minutos Link do Lets: https://lets.events/e/palco-giratorio-2025-fica-comigo/





https://lets.events/e/palco-giratorio-2025-fica-comigo/ Espetáculo “Divagar e sempre”

Data: 18 de outubro

18 de outubro Horário: 19h

19h Local: Teatro Glória do Centro Cultural Sesc Glória

Teatro Glória do Centro Cultural Sesc Glória Duração: 52 minutos

52 minutos Link do Lets: https://lets.events/e/palco-giratorio-2025-divagar-e-sempre/





https://lets.events/e/palco-giratorio-2025-divagar-e-sempre/ OFICINAS | Festival Palco Giratório

Data: 03, 10, 11, 17 e 18 de outubro (sexta-feira e sábado)

03, 10, 11, 17 e 18 de outubro (sexta-feira e sábado) Local: Centro Cultural Sesc Glória, Teatro Glória

Centro Cultural Sesc Glória, Teatro Glória Endereço: Localizado na Av. Jerônimo Monteiro, 428 – Centro, Vitória

Localizado na Av. Jerônimo Monteiro, 428 – Centro, Vitória Inscrições gratuitas.





Oficina “Lugar de Ser Bocó – Contando Histórias do Nosso Quintal”

Local: Sala de Dança do Centro Cultural Sesc Glória

Sala de Dança do Centro Cultural Sesc Glória Data: 03 de outubro (sexta-feira)

Hora: 17h às 19h

17h às 19h Classificação: Livre

Público-Alvo: qualquer pessoa interessada

qualquer pessoa interessada Capacidade: 20 lugares

20 lugares Inscrição: https://lets.events/e/palco-giratorio-oficina-lugar-de-ser-boco-contando-historias-do-nosso-quintal/





https://lets.events/e/palco-giratorio-oficina-lugar-de-ser-boco-contando-historias-do-nosso-quintal/ Oficina “Brincando Áfricas e Brasis”

Local: Sala de Dança

Sala de Dança Data: 10 de outubro

10 de outubro Hora: 17h às 19h

17h às 19h Faixa etária: a partir de 18 anos

Público-Alvo: atores, atrizes, contadores de histórias e artistas interessados na oficina.

atores, atrizes, contadores de histórias e artistas interessados na oficina. Capacidade: 20 lugares

20 lugares Inscrição: https://lets.events/e/palco-giratorio-oficina-oficina-brincando-africas-e-brasis/





https://lets.events/e/palco-giratorio-oficina-oficina-brincando-africas-e-brasis/ Oficina “Movimento e Riso: Acrobacias e Comicidade Física em Cena”

Local: Sala de Dança

Sala de Dança Data: 11 de outubro

11 de outubro Hora: 14h às 18h

14h às 18h Classificação: Livre

Público-Alvo: qualquer pessoa interessada

qualquer pessoa interessada Capacidade: 20 lugares

20 lugares Inscrição: https://lets.events/e/palco-giratorio-oficina-movimento-e-riso-acrobacias-e-comicidade-fisica-em-cena/





https://lets.events/e/palco-giratorio-oficina-movimento-e-riso-acrobacias-e-comicidade-fisica-em-cena/ Oficina “Vivência de Teatro para Crianças de 06 a 09 anos”

Local: Sala de Dança

Sala de Dança Data: 17 de outubro

17 de outubro Hora: 17h às 19h

17h às 19h Classificação: Livre

Público-Alvo: Crianças de 6 a 9 anos

Crianças de 6 a 9 anos Capacidade: 20 lugares

20 lugares Inscrição: https://lets.events/e/palco-giratorio-oficina-vivencia-de-teatro-para-criancas-de-6-a-9-anos/





https://lets.events/e/palco-giratorio-oficina-vivencia-de-teatro-para-criancas-de-6-a-9-anos/ Oficina “A procura do gesto?”

Local: Sala de Dança

Sala de Dança Data: 18 de outubro

18 de outubro Hora: 14h às 18h

14h às 18h Classificação: Livre

Público-Alvo: qualquer pessoa interessada

qualquer pessoa interessada Capacidade: 20 lugares

20 lugares Inscrição: https://lets.events/e/palco-giratorio-oficina-a-procura-do-gesto/





https://lets.events/e/palco-giratorio-oficina-a-procura-do-gesto/ PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE JARDIM CAMBURI

Data: sábado, 4 de outubro

sábado, 4 de outubro Horário: das 14h às 18h (espetáculo com 1h10 de duração)

das 14h às 18h (espetáculo com 1h10 de duração) Local: Centro de Celebrações – Avenida José Maria Vivácqua Santos (Norte Sul), nº 720, Jardim Camburi, Vitória

Centro de Celebrações – Avenida José Maria Vivácqua Santos (Norte Sul), nº 720, Jardim Camburi, Vitória Classificação indicativa: Livre

Livre Realização: Ministério Infantil (MINI) da Primeira Igreja Batista de Jardim Camburi (PIBJC)





Ministério Infantil (MINI) da Primeira Igreja Batista de Jardim Camburi (PIBJC) Atração principal

Grupo nacional Três Palavrinhas

Espetáculo: “Deus é tão bom”

“Deus é tão bom” Apresentação com música e dança para crianças





Ingressos e inscrições:

Plataforma de inscrição: E-Inscrição

É necessário fazer inscrição para criança e acompanhante

Confirmar inscrição com pagamento

Valores:

Inteira: R$ 100

Meia-entrada: R$ 50

Gratuidade: Crianças de até 1 ano e 11 meses (no colo do responsável)

Opcional: Passaporte único para os brinquedos – R$ 50





Informações adicionais

Telefone: (27) 3089-7700

Instagram: @mini.pibjc

PREFEITURA DE VITÓRIA

8 de outubro (quarta-feira)

9h – Contação de histórias com Eliana Zandonade (Grupo Chão de Letras)

Local: Parque Pianista Manolo Cabral – Barro Vermelho





Parque Pianista Manolo Cabral – Barro Vermelho 9 de outubro (quinta-feira)

9h e 14h – Contação de histórias e apresentação circense com Vitor Passarim

Local: Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim – Centro Histórico





Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim – Centro Histórico 11 de outubro (sábado)

8h – Inauguração da Emef Ronaldo Soares + show com Macakids

Local: Bairro Resistência

Bairro Resistência 8h – Torneio de Futebol

Local: Parque Municipal Dom Luiz Gonzaga Fernandes – São Pedro

Parque Municipal Dom Luiz Gonzaga Fernandes – São Pedro 8h – Torneio de Futebol (continua no dia 12)

Local: Rua Afonso Sário – Jesus de Nazareth





Rua Afonso Sário – Jesus de Nazareth 12 de outubro (domingo)

9h30 – Inauguração da quadra poliesportiva Margarida Tonini

Local: Rua José Machado, 291 – Tabuazeiro

Rua José Machado, 291 – Tabuazeiro 11h – Torneio infantil de futebol

Local: Quadra Margarida Tonini – Tabuazeiro





Quadra Margarida Tonini – Tabuazeiro Entrada: gratuita

Programação para o Dia das Crianças em Cariacica

PREFEITURA DE CARIACICA

O quê: Festa do Dia das Crianças com atividades recreativas e esportivas

Data: Domingo, 12 de outubro, das 8h às 12h

Domingo, 12 de outubro, das 8h às 12h Local: Complexo Esportivo Hugo Viola – Jardim América, Cariacica

Complexo Esportivo Hugo Viola – Jardim América, Cariacica Atrações e atividades:

Pula-pula, futebol de sabão, recreação e pintura facial



Pipoca e algodão-doce



Torneios de futsal, vôlei, basquete e society



Medalhas de participação para todas as crianças

Evento gratuito e aberto ao público

Bolofofos é atração de Dia das Crianças com show gratuito e encontro com personagens Crédito: Divulgação Bolofofos

SHOPPING MOXUARA

Show dos Bolofofos

Data: Domingo, 12 de outubro

Domingo, 12 de outubro Horário: 16h

16h Local: Arena Moxuara – Shopping Moxuara, Cariacica

Arena Moxuara – Shopping Moxuara, Cariacica Ingressos: Gratuitos, com retirada pelo site Sympla

Programação para o Dia das Crianças em Aracruz

SESC PRAIA FORMOSA

Datas e horários:

10/10 (sexta-feira): 10h às 20h

11/10 (sábado): 10h às 20h

12/10 (domingo): 9h às 18h





10 de outubro (sexta-feira)

10h: Arte com bola (recepção) | Roleta maluca (recepção)

11h: Gincana aquática (parque aquático)

14h: Caça ao tesouro (praça da baleia) | Passeio de trenzinho (pavilhão)

15h: Karaokê (praça da baleia)

18h: Bingo do riso (praça da baleia)

18h30: Receptivo circense (restaurante)

19h30: Espetáculo de circo (centro de convenções)

20h: Show de voz e violão com Andrew (praça da baleia)





11 de outubro (sábado)

10h: Competição aquática (parque aquático)

14h: Pintura de rosto (sala de oficinas) | Passeio de trenzinho (pavilhão)

15h: Karaokê (praça da baleia)

17h: Festa das cores (sala de oficinas)

19h: Balada infantil com DJ Paulinho (praça da baleia)

20h: Personagens de super-heróis (praça da baleia)





12 de outubro (domingo)

9h: Vibe Splash com DJ Paulinho (parque aquático)

10h: Personagens de super-heróis (parque aquático)

11h: Brincadeiras aquáticas (parque aquático)

14h: Oficina de bolha gigante (praça da baleia) | Passeio de trenzinho (pavilhão)

15h: Karaokê (praça da baleia)

16h: Arte com bolas (sala de oficinas)

18h: Bingo do riso (praça da baleia)





Serviço Day Use – Praia Formosa

Data: 12/10 (domingo) Valor: 4x de R$ 17,50 por pessoa

Tarifa especial para crianças de 5 a 11 anos

Crianças até 4 anos: gratuidade





Pacote inclui:

Transporte

Ingresso do parque aquático

Almoço

Guia credenciado

Seguro-viagem

Sorteio de brindes





Informações e reservas:

WhatsApp: (27) 99771-2150

Telefone: (27) 3194-0340

E-mail: [email protected]

Programação para o Dia das Crianças em Guarapari

SESC GUARAPARI

Central de Reservas: (27) 3194-0330 | (27) 99787-8368 (WhatsApp)

Atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 17h, exceto feriados

E-mail: [email protected]





Datas e horários:

10/10 (sexta-feira): 08h, 19h e 19h30

11/10 (sábado): 08h às 10h e a partir das 19h30

12/10 (domingo): a partir das 09h





10 de outubro (sexta-feira)

08h: Receptivo circense (Le Peppe)

19h: Show de DJ (DJ Paulinho)

19h30: Oficina (Le Peppe)





11 de outubro (sábado)

08h: Oficina de pintura

09h: Oficina de fantoche com saquinho de pipoca

10h: Sessão de cinema

19h30: Espetáculo de circo (Le Peppe)

20h: Show de voz e instrumento (Roberto Nogueira)





12 de outubro (domingo)

09h: Hidrofolia (Parque Aquático – DJ Paulinho)

Programação para o Dia das Crianças em Domingo Martins

SESC Domingos Martins

Central de Reservas: (27) 3194-0330 | (27) 99848-0310 (WhatsApp)

Atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 17h, exceto feriados

E-mail: [email protected]





Datas e horários:

10/10 (sexta-feira) e 11/10 (sábado): 15h às 17h

12/10 (domingo): 09h às 11h





Atividades

Pintura de rosto

Escultura de balões

Caça ao tesouro

Oficina de gesso

Oficina de massinha

Brincadeiras tradicionais

Tererê

Programação para o Dia das Crianças em Afonso Cláudio

PREFEITURA DE AFONSO CLÁUDIO

Semana da Criança com atrações culturais e recreativas

Data: De 7 a 10 de outubro

De 7 a 10 de outubro Local: Centro Cultural José Ribeiro Tristão – Afonso Cláudio

Centro Cultural José Ribeiro Tristão – Afonso Cláudio Atividades: Teatro, cinema, mágico, realidade virtual, jogos, trilha, pintura facial e salão de beleza

Teatro, cinema, mágico, realidade virtual, jogos, trilha, pintura facial e salão de beleza Atenção: A programação é voltada para as escolas do município.

A programação é voltada para as escolas do município. Aberto ao público: Dia 9 de outubro, às 19h

