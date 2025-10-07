Editorias do Site
Dia das Crianças: confira eventos e atrações para os pequenos no Espírito Santo

De oficinas e espetáculos a brincadeiras e shows, descubra a programação especial para as criançadas em diversas cidades capixabas

Aline Almeida

Repórter / [email protected]

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 13:35

Dia das Crianças está chegando e as cidades do Espírito Santo se preparam para receber a garotada com uma programação repleta de diversão. Oficinas, espetáculos, brincadeiras e shows prometem animar famílias em diferentes municípios, oferecendo opções para todas as idades e garantindo momentos de lazer e alegria neste fim de semana especial.

Programação para o Dia das Crianças em Vila Velha

  • SHOPPING PRAIA DA COSTA
  • Entretenimento gratuito
  • Diversão na Praça – recreação infantil com brincadeiras e oficinas
    • Datas e atividades:
      • 4 e 5/10: Oficina de leão, Circuito da floresta, Hora da dança e pula-pula
      • 11 e 12/10: Oficina de polvo, Futebol de tecido, Construindo com blocos e pula-pula
      • 18 e 19/10: Oficina de rosa, Coelhinho sai da toca, Dono da rua, pula-pula e sorteio de vouchers
      • 25 e 26/10: Oficina de casa de doces, Desfile de fantasia, Caldeirão da bruxa e pula-pula
    • Horário: sábados e domingos, das 17h às 20h
    • Local: Piso L2, mezanino da Praça de Alimentação

  • Tarde Encantada – teatro infantil gratuito (ingresso pelo app)
    • 5/10: Férias dos Animais
    • 12/10: Especial Dia das Crianças – A Pequena Sereia
    • 19/10: A Bela e a Fera
    • 26/10: João e Maria
    • Horário: sessões às 15h e 16h
    • Local: Piso L2, Mezanino da Praça de Alimentação

  • Exposição: O Fantástico Mundo Marinho
    • Animais marinhos gigantes robotizados
    • Data: até 19 de outubro
    • Horário: durante funcionamento do shopping
    • Local: áreas do shopping
    • Entrada gratuita. Área Interativa com ingressos gratuitos no aplicativo
  • Estacionamento gratuito aos domingos e feriados
  • Classificação livre
  • Entretenimento infantil pago

  • WOW Park
    • Parque de trampolins com diversas atrações
    • Horário:
      • Segunda a sábado: 10h às 22h
      • Domingos e feriados: 11h às 21h
    • Valores:
      • Segunda a sexta: 50 min (R$ 49,90) / 30 min (R$ 35)
      • Sábado, domingo e feriados: 50 min (R$ 59,90) / 30 min (R$ 40)
      • PCDs: R$ 27,00
    • Faixa etária: a partir de 2 anos (menores de 4 anos e 11 meses acompanhados por adulto)
    • Local: Piso L3
Programação para as crianças
Programação para as crianças Crédito: Divulgação Boulevard Shopping Vila Velha

  • BOULEVARD SHOPPING VILA VELHA
    Fitdance Kids
    • Data: 12 de outubro
    • Horário: 15h
    • Local: Estacionamento A
    • Evento gratuito

  • Vila Parque Boliche
    • Terça a sexta-feira: R$ 99,90
    • Sábados e domingos: R$ 99,90 (12h às 15h), após esse horário R$ 139,90
    • Vésperas de feriados e feriados: R$ 139,90

  • Take Kids
    • Tempo mínimo: 30 min (R$ 42)
    • Excedente: R$ 1,40 por minuto
    • Funcionamento: segunda a domingo, horário do shopping

  • Fire Jump
    • Funcionamento: segunda a domingo, horário do shopping

  • Fast Kids
    • Funcionamento: segunda a domingo, horário do shopping
    • Valores: de R$ 20 a R$ 80 (conforme tempo no brinquedo)

  • Brinquedo Vale Gelado
    • Funcionamento: até 31 de outubro
    • Segunda a domingo, horário do shopping
    • Valores a partir de R$ 30

  • Cinema Cinesystem – lançamentos infantis de outubro
  • 09/10: A Casa Mágica da Gabby – O Filme
  • 23/10: Mauricio de Sousa – O Filme
  • 30/10: Patrulha Canina – Especial de Natal (título provisório)
  • Shopping Vila Velha – Vila Velha
  • Entretenimento gratuito

  • Quintalzinho – Especial Dia das Crianças
    • Show de mágica
    • Recreação
    • Encontro com personagens da fazendinha
    • Brinquedos infláveis
    • Pintura de rosto
    • Data: 12/10 (domingo)
    • Horário: 15h às 18h
    • Local: Nosso Quintal (área externa – entrada pela Luciano das Neves)
    • Entrada: gratuita

  • PREFEITURA DE VILA VELHA
  • Vila Kids – Aventura na Duque
  • Data: Domingo, 12 de outubro – Dia das Crianças Local: Parque Urbano Duque de Caxias, Centro de Vila Velha Atividades: atrações infantis, apresentações musicais, artes visuais, gastronomia e feira de artesanato
  • Programação:
  • Manhã – Infantil (8h30 às 11h30)
    • 8h30 às 10h30: Recreação
    • 10h30 às 11h30: Espetáculo circense Le Peppe Circus
    • Exibição de filmes no auditório do Parque Urbano Duque de Caxias
  • Tarde – Família (12h às 21h)
    • 12h: Samba Crioulo
    • 15h: Ubando
    • 17h30: Cadu Caruzo
    • 19h30: Sheep & Parafina
  • Espaços temáticos
  • Espaço Panela: festival gastronômico com opções doces e salgadas
  • Espaço do Criar: feira de artesanato com cerâmica, bijuterias, tecidos, madeira e outras criações autorais

MOCIDADE UNIDA DA GLÓRIA
Evento: Colônia de brincadeiras com distribuição de brinquedos e guloseimas
  • Data: 12 de outubro
  • Horário: 10h
  • Entrada: Gratuita
  • Endereço: R. Mourisco, s/n - Glória, Vila Velha

  • PARQUE CULTURAL CASA DO GOVERNADOR
  • Data: Domingo, 12 de outubro
  • Local: Parque Cultural Casa do Governador – Praia da Costa, Vila Velha
  • Entrada: Gratuita
  • Ingressos: Retirada on-line pela plataforma INTI, a partir de segunda-feira (6), às 12h
  • Programação:
  • Flinquinha – 9h Espaço especial da Festa Literária Internacional Capixaba (Flinc), dedicado à literatura infantil, com atividades educativas e culturais para as crianças
  • Concerto da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo – 11h Série Famílias com repertório de trilhas sonoras de animações clássicas como Pinóquio, Pocahontas, A Bela e a Fera, Branca de Neve e A Pequena Sereia

Programação para o Dia das Crianças - Serra

Atração infantil Bolofofos
Atração infantil Bolofofos Crédito: Divulgação

  • SHOPPING MESTRE ÁLVARO
  • Entretenimento gratuito
  • Meet & Greet com os Bolofofos
    • Data: sábado, 11 de outubro
    • Horário: a partir das 15h (quatro sessões de 30 min – 15h, 15h45, 16h30 e 17h15)
    • Local: Shopping Mestre Álvaro
    • Ingressos: gratuitos, com retirada on-line (link divulgado nas redes sociais do shopping)

  • Pracinha do Mestre
    • Brincadeiras ao ar livre com recreadores em área aberta e parquinho infantil
    • Atividades: “O Mestre mandou”, “Coelhinho sai da toca”, “Elefante Colorido”, circuito divertido, dono da rua, pique bandeira e outros jogos
    • Data: todos os sábados
    • Horário: 15h às 18h
    • Local: Pátio Mestre Álvaro

  • Diversão no Mestre
    • Espetáculos teatrais gratuitos no Espaço Diversão do Mestre
    • Peças apresentadas: Os Três Porquinhos, Saltimbancos, Alice no País das Maravilhas, Tarzan e outros clássicos
    • Data: domingos
    • Horário: a partir das 17h
    • Local: Piso L2 – Espaço Diversão no Mestre
    • Ingresso gratuito mediante inscrição prévia
  • Entretenimento infantil pago

  • Parque dos Bolofofos
    • Atração licenciada com circuito, piscina de bolinhas e brinquedos interativos
    • Data: todos os dias, até 26 de outubro
    • Horário: segunda a sábado, 10h às 22h; domingos e feriados, 13h às 21h
    • Local: Praça de Eventos – Piso L2
    • Valor: R$ 45 por 30 minutos + R$ 1 por minuto adicional

  • Vila Parque Boliche
    • Estrutura com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante
    • Funcionamento:
      • Segunda a sexta: 17h às 00h
      • Sábados e domingos: 12h às 00h
    • Local: Shopping Mestre Álvaro
    • Valor: R$ 129,90 por hora de pista (até 6 pessoas)
    • Reservas: (27) 99830-9478

  • Fire Jump
    • Parque de camas elásticas, parede de escalada e atividades recreativas
    • Funcionamento: todos os dias
    • Horário: segunda a sábado, 10h às 22h; domingos e feriados, 13h às 21h
    • Local: Piso L2
    • Valores: ingressos a partir de R$ 20

  • SHOPPING MONTSERRANT
  • Entretenimento gratuito
  • Mundo Mágico
    • Personagens mágicos circulando pelo shopping, caça ao tesouro, mágica, interação com personagens, brindes e pipoca gratuita
    • 11/10 (sábado), 14h às 18h – personagens circulando + distribuição de pipoca
    • 12/10 (domingo), a partir das 14h – Caça ao Tesouro Mágica com personagens e surpresas nas lojas participantes

  • Entretenimento infantil pago
  • O Castelo Encantado
    • Espaço de diversão com infláveis, piscina de bolinhas e área de desenhos
    • Data: todos os dias, até 31 de outubro
    • Horário: segunda a sábado, 10h às 22h; domingos e feriados, 13h às 21h
    • Local: Praça de Eventos – Piso L1
    • Ingressos: R$ 40 (30 min) + R$ 1 por minuto adicional | R$ 75 (tempo livre)

  • Fire Jump
    • Atividades com camas elásticas, obstáculos infláveis e circuitos de aventura
    • Funcionamento: todos os dias
    • Horário: segunda a sábado, 10h às 22h; domingos e feriados, 13h às 21h
    • Local: Piso L3
    • Valores: 15 min (R$ 20) | 20 min (R$ 25) | 30 min (R$ 35)

  • PREFEITURA DA SERRA
  • Serra+Cidadã Dia das Crianças:  29ª edição do programa Serra+Cidadã com serviços à população e programação especial para o Dia das Crianças
  • Data: 11 de outubro, das 9h às 16h
  • Local: Campo do América – Rua Vargem Alta, 533, Parque das Gaivotas, Nova Almeida, Serra
  • Atrações para as crianças:
    • Atividades educativas de trânsito
    • Programação especial para crianças: brincadeiras, apresentações culturais, oficinas recreativas e surpresas
Mundo Mágico Montserrat
Mundo Mágico Montserrat Crédito: Divulgação Shopping Montserrat

Programação para o Dia das Crianças em Vitória

  • SHOPPING VITÓRIA
  • Entretenimento e eventos
  • Extreme Rock Brazil – Festival de Street Fitness
    • Data: 11 e 12 de outubro
    • Local: Estacionamento (entrada principal)
    • Horário: 8h às 21h
    • Entrada: solidária (2kg de alimento não perecível)
    • Atrações infantis: oficinas gratuitas de skate, batalha de rima e basquete 3x3, por ordem de chegada, a partir das 14h (cronograma no local)

  • Parque do Tarzan
    • Local: Praça Central
    • Funcionamento: segunda a sábado, 10h às 22h | domingos e feriados, 14h às 21h
    • Faixa etária: até 13 anos (menores de 4 anos acompanhados por adulto)
    • Bilheteria:
      • Até 30 min: R$ 40
      • Até 55 min: R$ 55
      • Após 55 min: +R$ 5 a cada 5 min adicionais
    • Descontos: 50% para crianças com necessidades especiais (com comprovação) e para aniversariantes da semana (mediante documento)
    • Regulamento disponível no local

  • Take Kids Shopping Vitória
    • Local: 1º piso, ao lado do Outback
    • Promoção: 5 horas de diversão com 50% de desconto no Dia das Crianças
    • Faixa etária: até 12 anos, com supervisão de monitores (até 3 anos, apenas acompanhado por adulto)

  • 4ª edição I Love Gelato
    • Período: até 19/10
    • Local: Shopping Vitória
    • Promoção: 13 estabelecimentos com itens no valor único de R$ 21,90
    • Participantes: Le Chocolatier, The Coffee, Real Gelateria, Cremino, Mr. Cheney, Johnny Rockets, Borelli, Planet Chocolate, Milky Moo, Coelhinho, Kopenhagen, Johnny Joy e Halfe

  • RESTAURANTE COCO BAMBU - PRAIA DO CANTO
  • Brinquedoteca:
    • Crianças de 3 a 10 anos podem participar
    • Menores de 3 anos devem estar acompanhados dos pais (sem cobrança de taxa)
  • Endereço: Rua João da Cruz, 10 – Praia do Canto – Vitória
  • Telefone: (27) 3083-5800
  • Horário de funcionamento:
    • Segunda a quinta: 11h30 às 15h | 17h às 23h
    • Sexta e sábado: 11h30 à 00h
    • Domingo: 11h30 às 23h

  • ESPAÇO PATRICK RIBEIRO
  • Sonhos e Fantasias – O Musical
  • Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira – em um espetáculo com as trilhas mais aclamadas da Disney.
  • Data: 12 de outubro (domingo)
  • Abertura: 15h
  • Início: 16h
  • Endereço: Espaço Patrick Ribeiro - Novo Aeroporto de Vitória - Avenida Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N - Goiabeiras - Vitória - ES - CEP: 29109-350
  • Classificação: Livre
  • Ingressos: https://www.blueticket.com.br/evento/39010/sonhos-e-fantasias
Espetáculo
Espetáculo "Du Cafundó" Crédito: Divulgação Sesc

  • SESC GLÓRIA

  • ESPETÁCULOS | Festival Palco Giratório
  • Data: 03 a 18 de outubro (sexta-feira e sábado)
  • Local: Centro Cultural Sesc Glória, Teatro Glória
  • Endereço: Localizado na Av. Jerônimo Monteiro, 428 – Centro, Vitória
  • Valores: R$ 20 (Inteira) | R$ 10 (comerciário | meia entrada | meia solidária) | R$ 13 (conveniado) | R$ 15 (comerciante)
  • Meia solidária corresponde ao valor do ingresso + 1Kg alimento não perecível (exceto açúcar e sal) para doação ao programa Sesc Mesa Brasil.
  • Ingressos: Site Lets Events https://lets.events/organizer/sescgloria ou bilheteria do Sesc Glória, de quarta a sábado, das 10h às 20h
  • Informações: (27) 3232-4765 | 4777 | 4773

  • Espetáculo "Os Irmãos de Papel"
  • Data: 03 de outubro
  • Horário: 19h
  • Local: Teatro Glória
  • Duração: 50 min
  • Link do Lets: https://lets.events/e/cena-local-os-irmaos-de-papel/ 

  • Espetáculo “A Fabulosa História do Guri-Árvore”
  • Data: 04 de outubro
  • Horário: 18h
  • Local: Teatro Glória
  • Duração: 50 minutos
  • Link do Lets: https://lets.events/e/palco-giratorio-2025-a-fabulosa-historia-do-guri/

  • Espetáculo “Kombinando com o Cerrado”
  • Data: 10 de outubro
  • Horário: 19h
  • Local: Teatro Glória
  • Duração: 43 minutos
  • Link do Lets: https://lets.events/e/palco-giratorio-2025-kombinando-com-o-cerrado/

  • Espetáculo “Itan e Tal”
  • Data: 11 de outubro
  • Horário: 18h30
  • Local: Teatro Glória
  • Duração: 65 minutos
  • Link do Lets: https://lets.events/e/palco-giratorio-2025-itan-e-tal/

  • Espetáculo “Fica Comigo”
  • Apresentação: 17 de outubro
  • Horário: 19h
  • Local: Teatro Glória
  • Duração: 45 minutos
  • Link do Lets: https://lets.events/e/palco-giratorio-2025-fica-comigo/

  • Espetáculo “Divagar e sempre”
  • Data: 18 de outubro
  • Horário: 19h
  • Local: Teatro Glória do Centro Cultural Sesc Glória
  • Duração: 52 minutos
  • Link do Lets: https://lets.events/e/palco-giratorio-2025-divagar-e-sempre/

  • OFICINAS | Festival Palco Giratório
  • Data: 03, 10, 11, 17 e 18 de outubro (sexta-feira e sábado)
  • Local: Centro Cultural Sesc Glória, Teatro Glória
  • Endereço: Localizado na Av. Jerônimo Monteiro, 428 – Centro, Vitória
  • Inscrições gratuitas.

  • Oficina “Lugar de Ser Bocó – Contando Histórias do Nosso Quintal”
  • Local: Sala de Dança do Centro Cultural Sesc Glória
  • Data: 03 de outubro (sexta-feira)
  • Hora: 17h às 19h
  • Classificação: Livre
  • Público-Alvo: qualquer pessoa interessada
  • Capacidade: 20 lugares
  • Inscrição: https://lets.events/e/palco-giratorio-oficina-lugar-de-ser-boco-contando-historias-do-nosso-quintal/

  • Oficina “Brincando Áfricas e Brasis”
  • Local: Sala de Dança
  • Data: 10 de outubro
  • Hora: 17h às 19h
  • Faixa etária: a partir de 18 anos
  • Público-Alvo: atores, atrizes, contadores de histórias e artistas interessados na oficina.
  • Capacidade: 20 lugares
  • Inscrição: https://lets.events/e/palco-giratorio-oficina-oficina-brincando-africas-e-brasis/

  • Oficina “Movimento e Riso: Acrobacias e Comicidade Física em Cena”
  • Local: Sala de Dança
  • Data: 11 de outubro
  • Hora: 14h às 18h
  • Classificação: Livre
  • Público-Alvo: qualquer pessoa interessada
  • Capacidade: 20 lugares
  • Inscrição: https://lets.events/e/palco-giratorio-oficina-movimento-e-riso-acrobacias-e-comicidade-fisica-em-cena/

  • Oficina “Vivência de Teatro para Crianças de 06 a 09 anos”
  • Local: Sala de Dança
  • Data: 17 de outubro
  • Hora: 17h às 19h
  • Classificação: Livre
  • Público-Alvo: Crianças de 6 a 9 anos
  • Capacidade: 20 lugares
  • Inscrição: https://lets.events/e/palco-giratorio-oficina-vivencia-de-teatro-para-criancas-de-6-a-9-anos/

  • Oficina “A procura do gesto?”
  • Local: Sala de Dança
  • Data: 18 de outubro
  • Hora: 14h às 18h
  • Classificação: Livre
  • Público-Alvo: qualquer pessoa interessada
  • Capacidade: 20 lugares
  • Inscrição: https://lets.events/e/palco-giratorio-oficina-a-procura-do-gesto/

  • PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE JARDIM CAMBURI
  • Data: sábado, 4 de outubro
  • Horário: das 14h às 18h (espetáculo com 1h10 de duração)
  • Local: Centro de Celebrações – Avenida José Maria Vivácqua Santos (Norte Sul), nº 720, Jardim Camburi, Vitória
  • Classificação indicativa: Livre
  • Realização: Ministério Infantil (MINI) da Primeira Igreja Batista de Jardim Camburi (PIBJC)

  • Atração principal
  • Grupo nacional Três Palavrinhas
  • Espetáculo: “Deus é tão bom”
  • Apresentação com música e dança para crianças

  • Ingressos e inscrições:
  • Plataforma de inscrição: E-Inscrição
  • É necessário fazer inscrição para criança e acompanhante
  • Confirmar inscrição com pagamento
  • Valores:
  • Inteira: R$ 100
  • Meia-entrada: R$ 50
  • Gratuidade: Crianças de até 1 ano e 11 meses (no colo do responsável)
  • Opcional: Passaporte único para os brinquedos – R$ 50

  • Informações adicionais
  • Telefone: (27) 3089-7700
  • Instagram: @mini.pibjc

  • PREFEITURA DE VITÓRIA
  • 8 de outubro (quarta-feira)
  • 9h – Contação de histórias com Eliana Zandonade (Grupo Chão de Letras)
  • Local: Parque Pianista Manolo Cabral – Barro Vermelho

  • 9 de outubro (quinta-feira)
  • 9h e 14h – Contação de histórias e apresentação circense com Vitor Passarim
  • Local: Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim – Centro Histórico

  • 11 de outubro (sábado)
  • 8h – Inauguração da Emef Ronaldo Soares + show com Macakids
  • Local: Bairro Resistência
  • 8h – Torneio de Futebol
  • Local: Parque Municipal Dom Luiz Gonzaga Fernandes – São Pedro
  • 8h – Torneio de Futebol (continua no dia 12)
  • Local: Rua Afonso Sário – Jesus de Nazareth

  • 12 de outubro (domingo)
  • 9h30 – Inauguração da quadra poliesportiva Margarida Tonini
  • Local: Rua José Machado, 291 – Tabuazeiro
  • 11h – Torneio infantil de futebol
  • Local: Quadra Margarida Tonini – Tabuazeiro

  • Entrada: gratuita

Programação para o Dia das Crianças em Cariacica

PREFEITURA DE CARIACICA

  • O quê: Festa do Dia das Crianças com atividades recreativas e esportivas
  • Data: Domingo, 12 de outubro, das 8h às 12h
  • Local: Complexo Esportivo Hugo Viola – Jardim América, Cariacica
  • Atrações e atividades:
    • Pula-pula, futebol de sabão, recreação e pintura facial
    • Pipoca e algodão-doce
    • Torneios de futsal, vôlei, basquete e society
    • Medalhas de participação para todas as crianças
  • Evento gratuito e aberto ao público
Bolofofos é atração de Dia das Crianças com show gratuito e encontro com personagens
Bolofofos é atração de Dia das Crianças com show gratuito e encontro com personagens Crédito: Divulgação Bolofofos

SHOPPING MOXUARA

  • Show dos Bolofofos
  • Data: Domingo, 12 de outubro
  • Horário: 16h
  • Local: Arena Moxuara – Shopping Moxuara, Cariacica
  • Ingressos: Gratuitos, com retirada pelo site Sympla 

Programação para o Dia das Crianças em Aracruz

  • SESC PRAIA FORMOSA
  • Datas e horários:
  • 10/10 (sexta-feira): 10h às 20h
  • 11/10 (sábado): 10h às 20h
  • 12/10 (domingo): 9h às 18h

    • 10 de outubro (sexta-feira)
  • 10h: Arte com bola (recepção) | Roleta maluca (recepção)
  • 11h: Gincana aquática (parque aquático)
  • 14h: Caça ao tesouro (praça da baleia) | Passeio de trenzinho (pavilhão)
  • 15h: Karaokê (praça da baleia)
  • 18h: Bingo do riso (praça da baleia)
  • 18h30: Receptivo circense (restaurante)
  • 19h30: Espetáculo de circo (centro de convenções)
  • 20h: Show de voz e violão com Andrew (praça da baleia)

  • 11 de outubro (sábado)
  • 10h: Competição aquática (parque aquático)
  • 14h: Pintura de rosto (sala de oficinas) | Passeio de trenzinho (pavilhão)
  • 15h: Karaokê (praça da baleia)
  • 17h: Festa das cores (sala de oficinas)
  • 19h: Balada infantil com DJ Paulinho (praça da baleia)
  • 20h: Personagens de super-heróis (praça da baleia)

  • 12 de outubro (domingo)
  • 9h: Vibe Splash com DJ Paulinho (parque aquático)
  • 10h: Personagens de super-heróis (parque aquático)
  • 11h: Brincadeiras aquáticas (parque aquático)
  • 14h: Oficina de bolha gigante (praça da baleia) | Passeio de trenzinho (pavilhão)
  • 15h: Karaokê (praça da baleia)
  • 16h: Arte com bolas (sala de oficinas)
  • 18h: Bingo do riso (praça da baleia)

  • Serviço Day Use – Praia Formosa
  • Data: 12/10 (domingo) Valor: 4x de R$ 17,50 por pessoa
  • Tarifa especial para crianças de 5 a 11 anos
  • Crianças até 4 anos: gratuidade

  • Pacote inclui:
  • Transporte
  • Ingresso do parque aquático
  • Almoço
  • Guia credenciado
  • Seguro-viagem
  • Sorteio de brindes

  • Informações e reservas:
  • WhatsApp: (27) 99771-2150
  • Telefone: (27) 3194-0340
  • E-mail: [email protected]

Programação para o Dia das Crianças em Guarapari

SESC GUARAPARI

  • Central de Reservas: (27) 3194-0330 | (27) 99787-8368 (WhatsApp)
  • Atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 17h, exceto feriados
  • E-mail: [email protected]

  • Datas e horários:
  • 10/10 (sexta-feira): 08h, 19h e 19h30
  • 11/10 (sábado): 08h às 10h e a partir das 19h30
  • 12/10 (domingo): a partir das 09h

  • 10 de outubro (sexta-feira)
  • 08h: Receptivo circense (Le Peppe)
  • 19h: Show de DJ (DJ Paulinho)
  • 19h30: Oficina (Le Peppe)

  • 11 de outubro (sábado)
  • 08h: Oficina de pintura
  • 09h: Oficina de fantoche com saquinho de pipoca
  • 10h: Sessão de cinema
  • 19h30: Espetáculo de circo (Le Peppe)
  • 20h: Show de voz e instrumento (Roberto Nogueira)

  • 12 de outubro (domingo)
  • 09h: Hidrofolia (Parque Aquático – DJ Paulinho)

Programação para o Dia das Crianças em Domingo Martins

  • SESC Domingos Martins
  • Central de Reservas: (27) 3194-0330 | (27) 99848-0310 (WhatsApp)
  • Atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 17h, exceto feriados
  • E-mail: [email protected]

  • Datas e horários:
  • 10/10 (sexta-feira) e 11/10 (sábado): 15h às 17h
  • 12/10 (domingo): 09h às 11h

  • Atividades
  • Pintura de rosto
  • Escultura de balões
  • Caça ao tesouro
  • Oficina de gesso
  • Oficina de massinha
  • Brincadeiras tradicionais
  • Tererê

Programação para o Dia das Crianças em Afonso Cláudio

  • PREFEITURA DE AFONSO CLÁUDIO 
  • Semana da Criança com atrações culturais e recreativas
  • Data: De 7 a 10 de outubro
  • Local: Centro Cultural José Ribeiro Tristão – Afonso Cláudio
  • Atividades: Teatro, cinema, mágico, realidade virtual, jogos, trilha, pintura facial e salão de beleza
  • Atenção: A programação é voltada para as escolas do município.
  • Aberto ao público: Dia 9 de outubro, às 19h

  • Viu algum erro?
