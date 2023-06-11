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Música regional

Fenaviola: "Décima do Cantador", de Minas Gerais, é a vencedora do festival de Colatina

Público que lotou evento, encerrado neste sábado (10), ainda pode assistir aos shows de Efrahim Maia e Zeca Baleiro, que apresentou sucessos como "Telegrama", "Lenha", "Ai Que Saudade d’Ocê", "Proibida Pra Mim" e "Flor da Pele"
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 11 de Junho de 2023 às 14:42

"Décima do Cantador", de Uberlândia/MG, venceu a 15ª edição do Fenaviola Crédito: Divulgação/PMC
A canção "Décima do Cantador", de Sinhô Passarim e Flor Bunita, de Uberlândia (MG), foi a grande vencedora da 15ª edição do Fenaviola, tradicional festival realizado em Itapina (Colatina) que recebeu mais de 25 mil pessoas nos três dias de evento. O anúncio da composição ganhadora aconteceu na noite deste sábado (10). 
O segundo lugar, conforme as notas dos jurados, ficou "Alegria de Caboclo", de Tiel Martins e Eloy Francisco, de Afonso Claudio (ES). A terceira colocação ficou com "Milagre de Santa Luzia", de Walter Lages, de Ribeira do Pombal (BA).
O prêmio de Melhor Intérprete ficou com a dupla Francisco Manca e Renan Rodrigues, de Leopoldina (MG). Na categoria Melhor Violeiro, venceu Marinho San, de Belo Horizonte (MG). O Prêmio Povo, com votos do público que compareceu ao evento, foi dado para a música "Viola Ponteada", de Paulo Macedo, de Vitória da Conquista (BA).
Além da mostra competitiva e premiação aos músicos, colatinenses e turistas que lotaram o Sitio Histórico de Itapina puderam assistir aos shows de Efrahim Maia e da atração nacional Zeca Baleiro, que encantou a todos com grandes sucessos da carreira, como "Telegrama", "Lenha", "Ai Que Saudade d’Ocê", "Proibida Pra Mim" e "Flor da Pele".
"Quando criamos o Fenaviola, tínhamos esta intenção: trazer alegria para as famílias, divulgar nosso município para o Brasil, além de gerar emprego e renda para comerciantes e produtores locais. E o público pode ficar tranquilo que já estamos pensando na edição do ano que vem", afirmou o prefeito de Colatina, Guerino Balestrassi.

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