Fenaviola: "Décima do Cantador", de Minas Gerais, é a vencedora do festival de Colatina

"Décima do Cantador", de Uberlândia/MG, venceu a 15ª edição do Fenaviola Crédito: Divulgação/PMC

A canção "Décima do Cantador", de Sinhô Passarim e Flor Bunita, de Uberlândia (MG), foi a grande vencedora da 15ª edição do Fenaviola, tradicional festival realizado em Itapina (Colatina) que recebeu mais de 25 mil pessoas nos três dias de evento. O anúncio da composição ganhadora aconteceu na noite deste sábado (10).

O segundo lugar, conforme as notas dos jurados, ficou "Alegria de Caboclo", de Tiel Martins e Eloy Francisco, de Afonso Claudio (ES). A terceira colocação ficou com "Milagre de Santa Luzia", de Walter Lages, de Ribeira do Pombal (BA).

O prêmio de Melhor Intérprete ficou com a dupla Francisco Manca e Renan Rodrigues, de Leopoldina (MG). Na categoria Melhor Violeiro, venceu Marinho San, de Belo Horizonte (MG). O Prêmio Povo, com votos do público que compareceu ao evento, foi dado para a música "Viola Ponteada", de Paulo Macedo, de Vitória da Conquista (BA).

Além da mostra competitiva e premiação aos músicos, colatinenses e turistas que lotaram o Sitio Histórico de Itapina puderam assistir aos shows de Efrahim Maia e da atração nacional Zeca Baleiro, que encantou a todos com grandes sucessos da carreira, como "Telegrama", "Lenha", "Ai Que Saudade d’Ocê", "Proibida Pra Mim" e "Flor da Pele".