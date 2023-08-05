Debate, fotografia e música marcam 2° dia do Festival Crias.Lab

Uma programação diversificada, com mesas de debate, fotografia, design e música, muita música, marca, neste sábado (5), o segundo dia do Festival Crias.Lab, um evento voltado para discutir a comunicação digital e a produção audiovisual a partir de diferentes manifestações artísticas dos jovens. E a tarde começou potente, na quadra da Mocidade Unida da Glória (MUG), em Vila Velha, com a exibição do documentário "Escola Base — Um Repórter Enfrenta o Passado", com a participação do jornalista Valmir Salaro, diretamente envolvido no caso documentado.
O bate–papo foi mediado pela jornalista Rafaele Gasparini, da TV Gazeta, e provocou reflexões sobre o trabalho jornalístico. Ao mesmo tempo, segundo conta Ana Pessoa, da comunicação do festival, despertou a curiosidade do público sobre como Salaro lidou — e ainda lida — com os reflexos da reportagem feita por ele sobre a Escola Base.
Festival Crias.Lab
Com uma plateia de jovens adultos, depois de uma discussão sobre um tema tão denso, o Crias.Lab abriu espaço para outras manifestações culturais e artísticas. A programação se estende até a madrugada.
Na sexta-feira (4), entre outras atividades do primeiro dia do festival, foi lançado o clipe "Todas Elas", da rapper Beth MC. A música foi feita após a artista conhecer o projeto Todas Elas, de A Gazeta, que visa encorajar as mulheres a denunciar desigualdades e casos de violência e cobrar políticas públicas pela igualdade de gênero.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA DO SEGUNDO DIA
- SÁBADO (15)
- 14h às 16h: Exibição do documentário "Escola Base - Um Repórter Enfrenta o Passado". Direção: Caio Cavechini, Eliane Scardovelli
- 16h às 17h: Bate-papo O jornalismo diante da realidade: reflexões a partir do Caso Escola Base. Com Valmir Salaro (Repórter especial Fantástico TV Globo). Mediação: Rafaele Gasparini (Editora de Jornalismo da TV Gazeta)
- 17h10 às 18h10: Bate-papo Cena, Música e Identidade: A Importância da Direção de Arte na Produção de Videoclipes. Com Flora Fiorio (Diretora de Arte e arquiteta), Rômulo Corrêa (Diretor de arte e arquiteto) e João Schiavo (Diretor de arte e publicitário). Mediação: Elis Carvalho (Repórter e apresentadora do programa Em Movimento TV Gazeta)
- 18h20 às 19h20: Bate-papo Corpos e Lugares: Conexões e Narrativas na criação de imagens. Com Ana Luzes (Fotógrafa artística e documental), Ratão Diniz (Coordenador técnico Escola Popular/Imagens do Povo, na favela da Maré - RJ) e Márvila Araújo (Fotógrafa e artista visual). Mediação: Thais Gobbo (Fotógrafa, comunicadora popular, influencer e modelo)
- 19h30 às 20h30: Bate-papo Arte e Design: Comunicando Identidades e Impulsionando Transformações, com Kika Carvalho (Artista Visual), Juliana Lisboa (designer interdisciplinar, gestora cultural e diretora criativa) e Rayan Casagrande (Designer, sócio e cofundador do Comboio Art Studio). Mediação: Amanda Lobos (Ilustradora e designer)
- 20h40 às 22h: Mostra CRIAS DA QUEBRADA
- 22h às 23h00: DJ Negana
- 23h à meia-noite: Lourena (RJ)
- A partir da meia-noite: Festa Treme u Baile, com DJ Madeusa, DJ Scooby e DJ Rare Boy