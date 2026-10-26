De fantasia a registros históricos: confira 5 lançamentos literários capixabas

Entre os lançamentos de outubro, a poesia também tem espaço. Lançado no começo de outubro (9), no Theatro Carlos Gomes, em Vitória, “Tentando Entardecer em Noite de Trovões”, de Marconi Fonseca, reúne poemas que transitam entre amor, morte, conflitos e contradições da existência. Com imagens que aproximam sentimentos, paisagens e reflexões sobre o mundo, a obra explora diferentes formas de olhar para a vida.





Entre alguns desses abismos, ele mostra alguns que te acolhem, outros que te devoram; também teia em que colidem ideias e paisagens, deuses e tentações e ainda a mistura de levezas insustentáveis com a brutalidade narcísica dos seres anti amorosos. E tudo gira no espelho dos olhos e do mundo: seja noite, seja tarde, seja nunca, seja sempre. Tentando entardecer em noite de trovões é isso e mais algumas pitadas de amor, morte e lindas distopias.





Por mais que Marconi Fonseca nasceu em Bom Jesus do Itabapoana (RJ), ele é formado em Direito pela Universidade de Vila Velha (UVV) e em Letras/Português pela UFES. Além de ser um dos idealizadores do Sarau Poético “O Quinze” que ocorreu continuamente em Vitória entre os anos de 2000 a 2012. A obra mais recente de Fonseca é o livro “Assim que a Chuva Escrever o Sol” de 2020.