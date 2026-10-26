De fantasia a registros históricos: confira 5 lançamentos literários capixabas

Os amantes de livros sabem bem o poder que uma boa leitura tem. Seja para passar o tempo, conhecer novas histórias, encontrar receitas para um jantar especial ou até fugir da realidade, as possibilidades são muitas. E os escritores capixabas sabem como despertar essas sensações por meio das palavras, explorando temas que vão da memória afetiva à riqueza da natureza do Espírito Santo.
Pensando nisso, HZ selecionou cinco lançamentos literários de outubro assinados por autores capixabas, com obras que revelam diferentes olhares sobre o mundo e a cultura do Estado.
Uma ausência, uma lembrança ou uma escolha podem pesar tanto quanto coisas físicas. Esses diferentes sentidos do ‘peso’ é o que dá tema aos 20 contos de “O Peso do Corpo”, livro do autor Carlos Fonseca, lançado no último sábado (17), em Iriri, Anchieta, e publicado pela Editora Cousa.
O livro explora memória, escolhas e tempo por meio de personagens marcados pelos conflitos e pelas possibilidades de redenção da existência humana. Profundidade psicológica e a construção de retratos humanizados conduzem as histórias. Este é o sétimo livro de Fonseca e sua estreia na prosa após uma trajetória dedicada à poesia.
Natural de São José do Calçado, no sul do Espírito Santo, Carlos Fonseca é membro da Academia Espírito-santense de Letras, professor e juiz federal do trabalho. Tem crônicas e ensaios publicados em jornais e revistas, além de poemas selecionados em antologias no Brasil e em Portugal. É mestre em Direito e especialista em Comunicação Jurídica.
Entre os lançamentos do mês, o público infantil também ganhou novidades. O livro “No Mar com Agathinha” foi lançado no dia 3 de outubro, pela escritora e ilustradora Bahi Maani, que explora a relação entre magia, vida marinha e descobertas. Agathinha mergulhava em um mundo subaquático mágico repleto de tartarugas marinhas, peixes coloridos, sereias e sua amiga brincalhona, Polly, a polvo.
Mas depois de uma onda assustadora a derrubar, Agathinha fica com tanto medo que não consegue mais voltar ao mar que tanto amava.Tudo muda quando ela conhece uma pequena tartaruga marinha que lhe ensina uma lição inesquecível sobre coragem, persistência e a importância de tentar novamente. Escrito e ilustrado em aquarela, "No Mar com Agathinha" é uma história terna que incentiva as crianças a enfrentarem seus medos com coragem, resiliência e esperança.
Bahíyyih Maani, ou Bahi Maani é uma contadora de histórias apaixonada por aquarelas, com as quais cria livros, histórias e registros afetivos do cotidiano familiar, contribuindo para um mundo mais leve e colorido. Nascida em Vitória, é filha de pais iranianos que chegaram ao Brasil como pioneiros bahá’ís. “No Mar com Agathinha” é o segundo livro da Bahi, sendo o seu primeiro o "Conversando com Jadoca" de 2025.
Entre os lançamentos de outubro, a poesia também tem espaço. Lançado no começo de outubro (9), no Theatro Carlos Gomes, em Vitória, “Tentando Entardecer em Noite de Trovões”, de Marconi Fonseca, reúne poemas que transitam entre amor, morte, conflitos e contradições da existência. Com imagens que aproximam sentimentos, paisagens e reflexões sobre o mundo, a obra explora diferentes formas de olhar para a vida.
Entre alguns desses abismos, ele mostra alguns que te acolhem, outros que te devoram; também teia em que colidem ideias e paisagens, deuses e tentações e ainda a mistura de levezas insustentáveis com a brutalidade narcísica dos seres anti amorosos. E tudo gira no espelho dos olhos e do mundo: seja noite, seja tarde, seja nunca, seja sempre. Tentando entardecer em noite de trovões é isso e mais algumas pitadas de amor, morte e lindas distopias.
Por mais que Marconi Fonseca nasceu em Bom Jesus do Itabapoana (RJ), ele é formado em Direito pela Universidade de Vila Velha (UVV) e em Letras/Português pela UFES. Além de ser um dos idealizadores do Sarau Poético “O Quinze” que ocorreu continuamente em Vitória entre os anos de 2000 a 2012. A obra mais recente de Fonseca é o livro “Assim que a Chuva Escrever o Sol” de 2020.
Para quem procura uma leitura para entender um pouco do nosso estado, também tem lançamento. Escrito pela jornalista Marília Marques (assessora do Core-ES), o livro “Core-ES 60 Anos: Uma História Que Representa”, foi lançado na última terça-feira (27), e conta a história do Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Espírito Santo e sua atuação no estado.
O livro percorre diferentes momentos da profissão, desde os tropeiros, considerados precursores da representação comercial capixaba, passando pelos caixeiros-viajantes, até chegar aos profissionais que hoje conectam empresas, mercados e oportunidades. A obra é resultado de um trabalho de pesquisa que reuniu cerca de 30 entrevistas, a consulta a mais de 300 documentos do acervo do Conselho e aproximadamente 40 referências bibliográficas.
Entre os entrevistados para a obra estão o atual presidente do Conselho, diretores da instituição e descendentes de seus primeiros presidentes, que contribuíram para reconstruir diferentes períodos da história do órgão e da representação comercial no Estado.O trabalho de apuração também incluiu uma visita a Ibatiba, no Espírito Santo, reconhecida como Capital Capixaba dos Tropeiros. No município, foram realizadas visitas ao Museu do Tropeiro e entrevistas que ajudaram a aprofundar o resgate histórico da atividade comercial no estado.
E que tal um livro para conhecer novas receitas? O livro “Da Mata à Mesa – Gastronomia da Mata Atlântica” foi lançado durante o “Festival Gabiroba” no último sábado (31) de outubro, em Reserva Águia Branca, em Vargem Alta. O evento tem a proposta de levar a biodiversidade para a mesa, trazendo como inspiração um fruto nativo de diferentes regiões da Mata Atlântica, e o livro também segue essa proposta.
O grande destaque do evento é o lançamento do livro de receitas, que reúne criações gastronômicas dos chefes Renato Santos, Beto Brunelli, Ricardo Silva e Robson Feu com produtos ligados à biodiversidade da Mata Atlântica. A obra, com tiragem de 1 mil exemplares, será distribuída gratuitamente no local, e também será disponibilizada em formato digital no site da Caju Produções.
Os chefs apresentam receitas que valorizam ingredientes nativos, como sapucaia, gabiroba, cambuci, juçara e uvaia. O cardápio inclui barriga de porco com musseline de cará e farofa de sapucaia, tilápia em crosta de castanha com purê de palmito pupunha e hambúrguer de carne suína com pão de sapucaia, geleia de gabiroba, bacon e abacaxi. Já nas sobremesas, as frutas regionais aparecem em preparações como parfait de gabiroba com praliné de sapucaia e sorvete de gabiroba com crumble de castanha e mel de uruçu capixaba.