De Cazuza a Amy Winehouse: 4 covers que fazem sucesso no ES

Entre os destaques estão Naju, Cadu Caruzo, Testinha e a banda Big Beatles, que carregam consigo a homenagem e a paixão por vozes eternas

Felipe Khoury Repórter

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 08:00

Cadu Caruzo, Naju e Testinha são covers famosos no ES Crédito: Reprodução/Instagram/@najugw/@pdr.bartender/@tstinha/@cadu_caruzo

Apesar de muitas vezes confundidos, sósia e cover não são a mesma coisa. O sósia é alguém que se parece fisicamente com uma personalidade famosa, mesmo sem imitá-la ou interpretar sua obra. Já o cover vai além da aparência: trata-se de um artista que se dedica a recriar a performance, cantando, tocando ou interpretando músicas e trejeitos de outro, geralmente em shows ou eventos.

No Espírito Santo, artistas que interpretam grandes nomes da música nacional e internacional têm encontrado um espaço especial na cena cultural local. Entre os destaques estão Naju, Cadu Caruzo, Testinha e a banda Big Beatles, que carregam consigo a homenagem e a paixão por vozes eternas.

Amy Winehouse

E a gente começa com a cantora Naju, de Vila Velha, que atrai as atenções dos músicos que acompanharam a própria Amy Winehouse (1983 - 2011). O resultado foi ainda mais impressionante: ela foi convidada para cantar com a banda original da diva em Londres.

A trajetória de Naju começou de forma simples, em um karaokê, mas sua voz e presença logo chamaram a atenção dos seguidores. “Todo dia eu fico pensando: por que eu? Não tenho tantos seguidores, não sou famosa, moro no Espírito Santo”, comentou Naju, ainda surpresa com a repercussão.

Cazuza

Outro destaque na cena é Cadu Caruzo, conhecido por sua interpretação de Cazuza. Além da semelhança vocal e visual, ele foi reconhecido pela própria família do poeta como cover oficial. “Cazuza sempre foi minha maior inspiração e, com o tempo, as pessoas começaram a comparar meu timbre ao dele. Desde então passei a levar esse trabalho com o maior respeito possível”, afirma.

Para ele, ser cover vai além da semelhança. “É um compromisso com a memória e com a intensidade que ele representava”, diz o capixaba, que já participou de programas de TV, desfiles e homenagens nacionais em tributo ao eterno exagerado.

Bell Marques

Testinha, cover de Bell Marques, também brilha na cena local. Famoso por impressionar com a semelhança vocal e interpretar os clássicos do axé com maestria, ele até é confundido com o artista original.

Inclusive o cover já encontrou seu ídolo, Bell Marques, algumas vezes. E claro, marca presença sempre nas micaretas do Espírito Santo, em especial o Vital - o nosso carnaval fora de época. Neste ano, enquanto Testinha cantava num camarote, Bell agitou os foliões em cima do trio.

Beatles

A banda capixaba Clube Big Beatles atua como um verdadeiro tributo a banda de rock britânica formada na cidade de Liverpool em 1960. Em uma performance histórica no Teatro do Sesi, em Vitória, executou grandes hits acompanhada pela Orquestra Camerata Sesi-ES, elevando a experiência a outra dimensão. O grupo também já atuou ao lado de Pete Best - primeiro baterista dos Beatles - em eventos comemorativos no Espírito Santo.

