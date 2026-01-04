Torcida

Critics Choice 2026: como assistir à cerimônia; Wagner Moura é indicado em duas categorias

O Agente Secreto e Wagner Moura estão entre os indicados ao prêmio (veja lista completa abaixo), entregue pela associação de críticos de cinema e TV dos Estados Unidos e Canadá

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 15:32

O Agente Secreto e Wagner Moura estão entre os indicados ao prêmio Crédito: Reprodução/Instagram/@theacademy/@cibellelevi

A cerimônia do Critics Choice Awards 2026 será neste domingo, 4 de janeiro. O Agente Secreto e Wagner Moura estão entre os indicados ao prêmio, entregue pela associação de críticos de cinema e TV dos Estados Unidos e Canadá.

O filme do diretor Kleber Mendonça Filho concorre nas categorias de Melhor Filme de Língua Estrangeira e de Melhor Ator, com Moura.

Nas categorias de TV, o ator brasileiro também foi indicado ao prêmio de Melhor Ator Coadjuvante em Série Limitada ou Filme para Televisão, por Ladrões de Drogas, da Apple TV.

O Critics Choice é considerado um dos termômetros para o Oscar. Por entregar suas estatuetas logo no início do ano, o evento costuma ditar tendências quanto a possíveis indicados e vencedores da temporada, além de servir como reforço estratégico para os estúdios nas campanhas rumo às premiações maiores.

O Critics Choice será transmitido pela TNT e pela HBO Max, a partir das 21h (horário de Brasília).

