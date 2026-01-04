Novela

Saiba como será o retorno de Rogério e por que ele quis ser dado como morto em 'Três Graças'

As cenas que mostram o retorno de Rogério começaram a ser exibidas neste sábado (3) em "Três Graças" (Globo)

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 14:14

Rogério (Eduardo Moscovis) em Três Graças Crédito: Globo/ Gabriel Vaguel

As cenas que mostram o retorno de Rogério começaram a ser exibidas neste sábado (3) em "Três Graças" (Globo). Na trama de Aguinaldo Silva, o personagem de Eduardo Moscovis é dado como morto há cinco anos pelos amigos e familiares, mas vai aparecer na mansão de Arminda (Grazi Massafera) no meio da noite.

A primeira a vê-lo será sua sogra, Josefa (Arlete Salles), que vai acordar ao sentir a presença dele e sairá do quarto para encontrá-lo na sala. O empresário, que estará com as mesmas roupas do dia que desapareceu, levará a idosa, que sofre de confusão mental, de volta à cama.

Na sequência, ele passará no quarto do filho, Raul (Paulo Mendes), que estará dormindo. É quando ele passa a relembrar o que aconteceu antes de seu desaparecimento.

Cenas de flashback mostrarão Rogério invadindo a sala de Ferette (Murilo Benício) na Fundação. Nelas, será possível ver que ele acusou o sócio de ser corrupto e de falsificar remédios. Também poderá ser conferido ele dizendo que sabe que Ferette mantém um caso com Arminda.

Quando a ação voltar para o tempo presente, Josefa estará contando para a filha que viu o genro, mas Arminda não vai acreditar. Contudo, ela vai dar de cara com o marido, que vai detalhar o que aconteceu com ele. Em surto, a vilã vai entrar em negação.

Logo depois, será a vez de um novo reencontro, desta vez mais caloroso. Ao ouvir a conversa, Raul vai até a sala e se depara com Rogério. O jovem fica eufórico com a presença do pai, que ele acreditava estar morto.

Emocionado, Rogério vai se surpreender com o quanto o filho cresceu e dirá que sentiu muitas saudades dele. Os dois irão às lágrimas.

Apesar da intensidade do momento, Raul vai se lembrar da suposta carta que o pai deixou antes de sumir, mas Rogério vai desconversar. Os dois dirão que nunca mais querem se separar, e o filho prometerá que vai se tornar uma pessoa melhor.

Esta é a quarta vez que Moscovis atua em um folhetim assinado por Aguinaldo Silva. Após estrear em "Pedra Sobre Pedra" (1992), ele fez ainda "Senhora do Destino" (2004-2005) e "O Sétimo Guardião" (2018-2019).

"A partir de agora são muitas formas de reaproximação daquele que foi seu amigo e sócio, da esposa e do filho. Sem dúvida, muita coisa vai acontecer e esse personagem é um mistério", diz o ator sobre a entrada definitiva na trama. "Quando a novela começou, eu não participei da preparação, dos ensaios, justamente por isso. E por um lado foi bom porque aumentou para mim essa estranheza."

Este vídeo pode te interessar