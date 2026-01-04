Editorias do Site
Redes Sociais

Saiba como será o retorno de Rogério e por que ele quis ser dado como morto em 'Três Graças'

As cenas que mostram o retorno de Rogério começaram a ser exibidas neste sábado (3) em "Três Graças" (Globo)

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 14:14

Rogério (Eduardo Moscovis) em Três Graças
Rogério (Eduardo Moscovis) em Três Graças Crédito: Globo/ Gabriel Vaguel

As cenas que mostram o retorno de Rogério começaram a ser exibidas neste sábado (3) em "Três Graças" (Globo). Na trama de Aguinaldo Silva, o personagem de Eduardo Moscovis é dado como morto há cinco anos pelos amigos e familiares, mas vai aparecer na mansão de Arminda (Grazi Massafera) no meio da noite.

A primeira a vê-lo será sua sogra, Josefa (Arlete Salles), que vai acordar ao sentir a presença dele e sairá do quarto para encontrá-lo na sala. O empresário, que estará com as mesmas roupas do dia que desapareceu, levará a idosa, que sofre de confusão mental, de volta à cama.

Na sequência, ele passará no quarto do filho, Raul (Paulo Mendes), que estará dormindo. É quando ele passa a relembrar o que aconteceu antes de seu desaparecimento.

Cenas de flashback mostrarão Rogério invadindo a sala de Ferette (Murilo Benício) na Fundação. Nelas, será possível ver que ele acusou o sócio de ser corrupto e de falsificar remédios. Também poderá ser conferido ele dizendo que sabe que Ferette mantém um caso com Arminda.

Quando a ação voltar para o tempo presente, Josefa estará contando para a filha que viu o genro, mas Arminda não vai acreditar. Contudo, ela vai dar de cara com o marido, que vai detalhar o que aconteceu com ele. Em surto, a vilã vai entrar em negação.

Logo depois, será a vez de um novo reencontro, desta vez mais caloroso. Ao ouvir a conversa, Raul vai até a sala e se depara com Rogério. O jovem fica eufórico com a presença do pai, que ele acreditava estar morto.

Emocionado, Rogério vai se surpreender com o quanto o filho cresceu e dirá que sentiu muitas saudades dele. Os dois irão às lágrimas.

Apesar da intensidade do momento, Raul vai se lembrar da suposta carta que o pai deixou antes de sumir, mas Rogério vai desconversar. Os dois dirão que nunca mais querem se separar, e o filho prometerá que vai se tornar uma pessoa melhor.

Esta é a quarta vez que Moscovis atua em um folhetim assinado por Aguinaldo Silva. Após estrear em "Pedra Sobre Pedra" (1992), ele fez ainda "Senhora do Destino" (2004-2005) e "O Sétimo Guardião" (2018-2019).

"A partir de agora são muitas formas de reaproximação daquele que foi seu amigo e sócio, da esposa e do filho. Sem dúvida, muita coisa vai acontecer e esse personagem é um mistério", diz o ator sobre a entrada definitiva na trama. "Quando a novela começou, eu não participei da preparação, dos ensaios, justamente por isso. E por um lado foi bom porque aumentou para mim essa estranheza."

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Vai ter 'Avenida Brasil 2'? Globo fará sequência da novela com participação de Adriana Esteves

Vai ter 'Avenida Brasil 2'? Globo fará sequência da novela com participação de Adriana Esteves

Imagem - Henrique e Juliano confirmam show no ES com a turnê Manifesto Musical

Henrique e Juliano confirmam show no ES com a turnê Manifesto Musical

Imagem - Di Ferrero leva nova turnê “SE7E” a São Mateus no Festival de Verão Guriri

Di Ferrero leva nova turnê “SE7E” a São Mateus no Festival de Verão Guriri

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Critics Choice 2026: como assistir à cerimônia; Wagner Moura é indicado em duas categorias

Critics Choice 2026: como assistir à cerimônia; Wagner Moura é indicado em duas categorias
Imagem - Marido de Isabel Veloso chora ao falar do estado de saúde da influenciadora

Marido de Isabel Veloso chora ao falar do estado de saúde da influenciadora
Imagem - Gracyanne Barbosa diz que está vivendo novo affair e celebra fase feliz

Gracyanne Barbosa diz que está vivendo novo affair e celebra fase feliz