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Cover capixaba de Amy Winehouse surpreende ao se transformar na cantora e viraliza

Cantora de Vila Velha que já cantou até com a banda original de Amy voltou a chamar a atenção por maquiagem parecida
Felipe Pinheiro

Felipe Pinheiro

Publicado em 20 de Agosto de 2026 às 15:21

Baseado noa álbum de estreia da artista, Naju é conhecida também por sua voz parecida com  Amy Reprodução Instagram @najugw

And I go back to… black”. A cantora capixaba Naju voltou a chamar atenção de seus seguidores pelas semelhanças com a icônica Amy Winehouse. Em suas redes sociais, a artista cover postou um vídeo na última quarta-feira (19) se maquiando no estilo conhecido da cantora britânica, e atingindo a marca de 157 mil visualizações no Instagram (até o momento).


No vídeo, Naju mostra seu processo de maquiagem para se parecer com a cantora. Somando quase 30 mil seguidores, desta vez ela se baseou na era “Frank”, seu álbum de estreia lançado em 2003 de Amy Winehouse. 


Com hits como “Stronger Than Me”, o disco ainda não apresentava a inglesa com seu visual mais conhecido, com cabelo solto ao invés do coque, sendo esse estilo mais “leve” que Naju impressionou por reproduzir.

Natural de Vila Velha, Ana Julia, ou Naju, já é conhecida pelas semelhanças com Amy, não só visuais, mas também por sua voz em covers de músicas da cantora. Foi aos 18 anos que as comparações começaram, enquanto trabalhava em um pub na Praia da Costa, e a jovem cantava no karaokê músicas da cantora. Ela ganhou visibilidade em 2025 quando foi convidada pelos ex-integrantes da banda original de Amy para cantar com eles em um show em Londres.


Amy Winehouse se tornou um dos ícones da cultura pop nos anos 2000, não só por seus visuais marcantes, mas também por seus sucessos da soul music. Seu álbum mais conhecido é o “Back To Black” de 2006, que trouxe hits como a música homônima, “Tears Dry On Their Own” e “Rehab”, que rendeu a ela um Grammy de “Gravação do Ano”. A cantora faleceu em 2011 por intoxicação alcoólica.

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