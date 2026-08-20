Cover capixaba de Amy Winehouse surpreende ao se transformar na cantora e viraliza

“And I go back to… black”. A cantora capixaba Naju voltou a chamar atenção de seus seguidores pelas semelhanças com a icônica Amy Winehouse. Em suas redes sociais, a artista cover postou um vídeo na última quarta-feira (19) se maquiando no estilo conhecido da cantora britânica, e atingindo a marca de 157 mil visualizações no Instagram (até o momento).





No vídeo, Naju mostra seu processo de maquiagem para se parecer com a cantora. Somando quase 30 mil seguidores, desta vez ela se baseou na era “Frank”, seu álbum de estreia lançado em 2003 de Amy Winehouse.





Com hits como “Stronger Than Me”, o disco ainda não apresentava a inglesa com seu visual mais conhecido, com cabelo solto ao invés do coque, sendo esse estilo mais “leve” que Naju impressionou por reproduzir.