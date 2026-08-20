Braços musculosos: entenda como a qualidade da pele influencia a percepção da definição

Para a cirurgiã plástica, o planejamento deve partir daquilo que é possível alcançar de maneira individual, e não da tentativa de reproduzir exatamente o corpo de outra pessoa. “O corpo de uma celebridade não deve ser utilizado como parâmetro para determinar qual resultado é considerado ideal. Cada pessoa possui uma estrutura corporal, uma qualidade de pele e uma distribuição de gordura diferentes. A avaliação médica serve justamente para entender o que é possível alcançar com segurança e qual tratamento faz sentido para cada caso.”