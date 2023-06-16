Confira a lista de festas julinas agendadas pelo ES

Divulgue seu arraiá em "HZ"
Chegou a hora de pendurar as bandeirolas, pular fogueira e curtir as gostosuras das festas juninas/julinas! Se você faz parte da organização de algum arraiá no Espírito Santo, conte pra gente! Iremos divulgar as informações em um guia para que ninguém perca a festança. Para divulgar sua festa, basta acessar o link disponível na internet
NESTE FINAL DE SEMANA
- ARRAIÁ DO MESTRE
- Com Trio Virgulino, Forró Fiá, Romulo Arantes, Circo Mágico e Forró Raiz
- QUANDO: 7 a 9 de Julho
- HORÁRIO: A partir das 19h
- ONDE: Shopping Mestre Álvaro, na Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra
- ARRAIÁ DO SANTUÁRIO
- QUANDO: 7 e 8 de Julho
- HORÁRIO: Não foi divulgado
- ONDE: Pracinha do Santuário Nossa Senhora do Rosário de Fátima, em Bairro de Fátima - Serra
- FESTA JULINA DE JARDIM DA PENHA
- QUANDO: 7 de Julho
- HORÁRIO: A partir das 18h
- ONDE: Praça Regina Frigeri Furno - Jardim da Penha.
- ENTRADA: Gratuita
- ARRAIÁ UNIÃO ROMÃO E FORTE
- QUANDO: 7 e 8 de Julho
- HORÁRIO: A partir das 18h
- ONDE: Rua Ormando de Aguiar - Bairro Romão
- ENTRADA: Gratuita
- ARRAIÁ DO KAÍ DURO
- QUANDO: 8 de Julho
- HORÁRIO: 19h
- ONDE: Rua Santa Luzia, bairro Santa Luzia - Serra
- ENTRADA: Gratuita
- FESTA JULINA PENIEL NA ROÇA
- QUANDO: 8 de Julho
- HORÁRIO: 14h
- ONDE: Rua Desembargador Américo de Oliveira, 364 - Bairro Consolação / Gurigica
- ENTRADA: Gratuita
- FESTA JULINA DO BAIRRO GRANDE VITÓRIA
- QUANDO: 8 de Julho
- HORÁRIO: 16h
- ONDE: Rua do Canal (entre o coqueiro até o Bar do Manel - Grande Vitória)
- ENTRADA: Gratuita
- FESTA JULINA DA ASSOCIAÇÃO DE EMPRESÁRIOS E MORADORES DO BAIRRO SANTA LÚCIA
- QUANDO: 8 de Julho
- HORÁRIO: 16h
- ONDE: Rua Eurico de Aguiar, esquina com Avenida Rio Branco - Santa Lúcia
- ENTRADA: Gratuita
- FESTA JULINA DE JUCUTUQUARA
- QUANDO: 8 de Julho
- HORÁRIO: 17h
- ONDE: Praça Asdrubal Soares - Jucutuquara
- ENTRADA: Gratuita
- ARRAIÁ DU ZÉ
- QUANDO: 8 de Julho
- HORÁRIO: 18h
- ONDE: Comunidade Matriz São José, na Rua dos Morangos S/N, Morada de Laranjeiras - Serra
- ENTRADA: Gratuita
- 3º ARRAIÁ DOS AMIGOS DE FRADINHOS
- QUANDO: 8 de Julho
- HORÁRIO: 19h
- ONDE: Praça Ilda de Lima Passos
- ENTRADA: Gratuita
- ARRAIÁ DE MONTE BELO
- QUANDO: 8 de Julho
- HORÁRIO: 19h30
- ONDE: Quadra da Ilha de Monte Belo, na Rua Augusta Mendes - Vitória
- ENTRADA: Gratuita
- ARRAIÁ DO FERINHA
- QUANDO: 8 de Julho
- HORÁRIO: Não foi divulgado
- ONDE: Parque de Exposição, Novo Horizonte, Linhares - ES
- INGRESSOS: À venda na loja do Pé Quente
- FESTA JULINA DE SÃO BENEDITO
- QUANDO: 8 e 9 de Julho
- HORÁRIO: 18h
- ONDE: Praça Jair de Andrade - Rua Tenente Setubal
- ENTRADA: Gratuita
- ARRAIÁ DA UNIDADE
- QUANDO: 8 e 9 de Julho
- HORÁRIO: A partir das 18h
- ONDE: Paróquia Nossa Senhora da Conceição, na Av. Getúlio Vargas, 42 - Serra Centro, Serra
- ENTRADA: Gratuita
- FESTA JULINA DO BAIRRO CONQUISTA
- QUANDO: 9 de Julho
- HORÁRIO: 12h
- ONDE: Rua Wilson Toledo, 641 - Bairro Conquista
- ENTRADA: Gratuita
- FESTA JULINA DO CENTRO DE VITÓRIA
- QUANDO: 9 de Julho
- HORÁRIO: 15h
- ONDE: Praça Dom Luiz Scortegagna (Praça da Catedral)
- ENTRADA: Gratuita
PRÓXIMAS FESTAS
- FESTA JULINA DA APAE DA SERRA
- QUANDO: 14 de Julho
- HORÁRIO: 18h
- ONDE: Apae da Serra, na Rua Afonso Arinos de Mello e Franco, 133, Parque Residencial Laranjeiras - Serra
- ENTRADA: R$ 2 (valor simbólico que será revertido para a instituição)
- ARRAIÁ DA CABANA BRINCADEMIA
- QUANDO: 15 de Julho
- HORÁRIO: 15h
- ONDE: Av. Saturnino Rangel Mauro 1067 Praia de Itaparica - Vila Velha
- INGRESSOS: R$ 20 para adultos e R$ 10 para crianças, mais informações pelo número 99997-5798
- ARRAIÁ SÃO FRANCISCO
- QUANDO: 15 de Julho
- HORÁRIO: Após a missa das 17h
- ONDE: Praça Aníbal Antero Martins, 25 - Jardim da Penha, Vitória
- PATAQUADA JUNINA
- Com Banda Busco Esposa, Banda No Cover e Banda Transada Violenta
- QUANDO: 15 de Julho
- HORÁRIO: 18h
- ONDE: Bar do Mãozinha, Av. Fernando Ferrari, em frente à UFES de Goiabeiras
- ARRAIÁ DA SAGRADA FAMÍLIA
- QUANDO: 15 de Julho
- HORÁRIO: 19h
- ONDE: Rua Evaristo da Veiga, 34, Chácara Parreiral, Serra
- ENTRADA: Gratuita
- ARRAIÁ DA CHEGOU - 2º FESTIVAL DE QUADRILHA JUNINA
- QUANDO: 15 de Julho
- HORÁRIO: A definir
- ONDE: Em frente à quadra da Interativa de Goiabeiras, na Av. Prof. Fernando Duarte Rabelo, em Maria Ortiz
- ARRAIÁ COLA-COLÁ
- QUANDO: Entre os dias 12 e 16 de Julho
- ONDE: no espaço de eventos da Avenida Beira Rio - Colatina
- ENTRADA: Gratuita
- FORRÓ DO PONTAL
- Com Munhoz & Mariano, Filipe Fantin, Carlinhos Rocha e Trio Forrózão
- QUANDO: 21 a 23 de julho
- ONDE: Pontal do Ipiranga, Linhares
- ARRAIÁ DA FAMÍLIA
- QUANDO: 5 de Agosto
- ONDE: Rua Belmiro Teixeira Pimenta, Jardim Camburi, Vitória/ES
- ENTRADA: Gratuita
O QUE JÁ ROLOU
- MOXUARA KIDS - ESPECIAL FESTA JUNINA
- Com recreação infantil, quadrilha e brincadeiras
- QUANDO: 25 de Junho
- HORÁRIO: A partir das 16h
- ONDE: Shopping Moxuara, na Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica
- ENTRADA: Gratuita
- OFICINA DE JOGO DE ARGOLA
- QUANDO: 25 de Junho
- HORÁRIO: A partir das 15h
- ONDE: Piso L2 do Shopping Mestre Álvaro, na Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra
- ENTRADA: Gratuita
- ARRAIÁ DA DIVERSÃO
- QUANDO: 24 e 25 de Junho
- HORÁRIO: De 17h às 20h
- ONDE: Shopping Praia da Costa, Pracinha do Praia, piso L1
- ENTRADA: Gratuita
- ARRAIÁ DE BAMBA
- Com Samba da Lu
- QUANDO: 24 de Junho
- HORÁRIO: 20h
- ONDE: Casa de Bamba Vix. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória
- FESTA JUNINA OAB VILA VELHA
- QUANDO: 24 de Junho
- HORÁRIO: A partir de 19h30
- ONDE: Estação Verde, na Rua Dr. Annor da Silva, 1000 - Res. Coqueiral, Vila Velha
- INGRESSOS: Esgotados
- RASTAPÉ DO MOXUARA - COM RICKSON MAIOLI
- QUANDO: 24 de Junho
- HORÁRIO: 19h
- ONDE: Praça de Alimentação do Shopping Moxuara, na Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica
- ENTRADA: Gratuita
- FESTA DE SÃO JOÃO BATISTA
- QUANDO: 24 de Junho
- HORÁRIO: A partir de 18h
- ONDE: Paróquia Santo Antônio de Pádua, na comunidade de Cachoeirinha, em Rio Novo do Sul
- ENTRADA: Franca
- ARRAIÁ DAS ATLÉTICAS
- QUANDO: 24 de Junho
- HORÁRIO: A partir de 14h
- ONDE: Chácara Magistrado, na Rua Nove, 21 Das Laranjeiras - Serra
- INGRESSOS: Disponíveis no site da Sympla por R$ 60 (+ taxa de conveniência)
- FRATERNIDADE TABAJARA
- QUANDO: 24 de Junho
- HORÁRIO: A partir de 12h
- ONDE: Rodovia Governador José Sette, 7, Vila Tabajara - Cariacica
- ATRAÇÕES: Quadrilhas e comidas típicas
- FORROSIANO JARDIM CAMBURI
- QUANDO: 23 e 24 de Junho
- HORÁRIO: 17h
- ONDE: Colégio Salesiano Jardim Camburi, na Rua Deputado Otaviano Rodrigues de Carvalho, 360 - Jardim Camburi, Vitória
- ENTRADA: Mediante compra de ingresso antecipadamente por R$ 20 ou no dia por R$ 25, na secretaria do colégio
- FESTA JUNINA DE ITAPARICA E PORTAL DE SANTA CRUZ
- QUANDO: 23 de Junho
- HORÁRIO: 19h
- ONDE: Campo do Itaparica - Santa Cruz
- ENTRADA: Gratuita
- ARRAIÁ DO SÃO BENEDITO DO ROSÁRIO
- QUANDO: 23 de Junho
- HORÁRIO: 19h
- ONDE: Rua Pedro Araujo Leal - Vila do Riacho
- ENTRADA: Gratuita
- FESTA JUNINA DO BAIRRO PLANALTO
- QUANDO: 23 de Junho
- HORÁRIO: 18h
- ONDE: Quadra do bairro Planalto - Aracruz
- ENTRADA: Gratuita
- ARRAIÁ JUNTOS E MISTURADOS
- QUANDO: 23, 24 e 25 de Junho
- HORÁRIO: A partir de 19h30
- ONDE: Comunidade São João Batista, na Rua das Dálias, 9, Feu Rosa - ao lado do Neves Burguer
- ENTRADA: Gratuita
- OFICINA DE PESCARIA
- QUANDO: 18 de Junho
- HORÁRIO: A partir das 15h
- ONDE: Piso L2 do Shopping Mestre Álvaro, na Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra
- ENTRADA: Gratuita
- ARENA SÃO JOÃO
- Com Hugo & Guilherme, André Violette, Carlos & Jackson, Luiz Dias e Wellington & Rafael
- QUANDO: 17 de Junho
- HORÁRIO: 21h
- ONDE: Arena North Star, Av. Adalberto de Castro Galvão, 1012 - Barbados - Colatina
- ENTRADA: Mediante compra de ingressos, disponíveis no site da Le Billet por R$ 250 (premium meia), R$ 170 (open bar meia), R$ 120 (VIP inteira) e R$ 60 (VIP meia)
- SOCIEDADE PRAIANA DE ESTUDOS ESPÍRITAS
- QUANDO: 17 de junho
- HORÁRIO: 18h
- ONDE: Rua Aleixo Netto, 40, Santa Lúcia - Vitória
- ENTRADA: Gratuita
- COMUNIDADE SANTO ANTÔNIO
- QUANDO: 17 de Junho
- HORÁRIO: 18h
- ONDE: Atrás do Centro de Convivência de Morada de Laranjeiras, na Av. Copacabana, 14 - Morada de Laranjeiras
- ATRAÇÕES: música, quadrilhas e comidas típicas
- ENTRADA: Gratuita
- ESQUENTA ARRAIÁ DO MESTRE - COM TRIO FORROZÃO
- QUANDO: 17 de Junho
- HORÁRIO: A partir das 19h
- ONDE: Pátio do Shopping Mestre Álvaro, na Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra
- ENTRADA: Gratuita
- FORROSIANO AV. VITÓRIA
- QUANDO: 17 de Junho
- HORÁRIO: 17h
- ONDE: Colégio Salesiano Nossa Senhora de Vitória, na Av. Vitória, 950 - Forte São João, Vitória
- ENTRADA: Mediante compra de ingresso antecipadamente por R$ 20 ou no dia por R$ 25, na secretaria do colégio
- PARÓQUIA SÃO CAMILO DE LELLIS
- QUANDO: 16 e 17 de junho
- HORÁRIO: A partir das 18h
- ONDE: Praça Jacobe Suaid, Mata da Praia, Vitória
- ENTRADA: Gratuita
- RASTAPÉ DO MOXUARA - COM TRIO FORROZÃO
- QUANDO: 16 de Junho
- HORÁRIO: 19h
- ONDE: Praça de Alimentação do Shopping Moxuara, na Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica
- ENTRADA: Gratuita
- GRANDE FESTIVAL DE QUADRILHAS
- QUANDO: Dia 16 de Junho, a partir das 19h30, e nos dias 17 e 18 de Junho, a partir das 17 horas.
- ONDE: Rua José Himério, próximo ao Estádio da Desportiva, em Jardim América
- ATRAÇÕES: Barbara Greco e Trio e Trio Clandestinos
- ARRAIÁ DO FREDERICO (ESCOLA)
- QUANDO: 28 de junho
- HORÁRIO: A partir das 17h
- ONDE: Vila nova do Bananal, Baixo Guandu-ES
- ENTRADA: Gratuita
- FESTA DE SÃO PEDRO
- Com Família Lima e Grupo Pele Morena
- QUANDO: 29 de junho a 2 de julho
- HORÁRIO: A partir das 19h30
- ONDE: R. Goiás, 10 - Estância Monazítica, Serra - ES
- ENTRADA: Gratuita
- FESTA JULINA DA PARÓQUIA DA PRAIA DO SUÁ
- QUANDO: 30 de junho a 2 de julho
- HORÁRIO: A partir das 18h
- ONDE: Rua Neves Armond nº43 e Marechal Câmara entre as ruas Ferreira Coelho e Almirante Tamandaré - Praia do Suá.
- ENTRADA: Gratuita
- FESTA JUNINA DA EAMES
- QUANDO: 30 de junho
- HORÁRIO: A partir das 18h
- ONDE: Rua Inhoa, SN, Prainha, Villa Velha, no interior da Escola de Aprendizes - Marinheiros do Espírito Santo
- INGRESSOS: A partir de R$ 15, mais informações no número (27) 98849-5153
- 95ª FESTA DE SÃO PEDRO
- QUANDO: 30 de junho a 2 de julho
- HORÁRIO: A partir das 19h
- ONDE: Praça do Papa, na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, Enseada do Suá, Vitória
- ENTRADA: Gratuita
- ATRAÇÕES: Raça Negra e Emerson Xumbrega na sexta (30), Falamansa e Evadnro & Raniery no sábado (1º) e Alison & Herlon, Desafio do Banjo e Carol & Priscila no domingo (2)
- FESTA DE SÃO PEDRO
- QUANDO: 1º de Julho
- HORÁRIO: 20h30
- ONDE: Comunidade Nossa Senhora Aparecida, Rua Piauí, S/N, Praia Grande - Fundão
- ENTRADA: Gratuita
- FESTA DO PAROEIRO SÃO PAULO APÓSTOLO
- QUANDO: 1º de Julho
- HORÁRIO: 19h
- ONDE: Igreja Matriz de Porto Canoa, na Rua dos Bem Te Vis, Porto Canoa, Serra
- ENTRADA: Gratuita
- ARRAIÁ DE SANTA TEREZINHA
- QUANDO: 1º de Julho
- HORÁRIO: A partir das 19h
- ONDE: Rua Carlos Gomes, em frente ao Colégio Alternativo Kids, Parque Res. Laranjeiras, Serra
- ENTRADA: Gratuita
- ARRAIÁ BARRO VERMELHO
- QUANDO: 1º de Julho
- HORÁRIO: A partir das 19h
- ONDE: Paróquia Santa Luzia, Rua Vitalino dos Santos Valadares, 353, Barro Vermelho - Vitória
- ENTRADA: Gratuita
- COMUNIDADE SAGRADA FAMÍLIA
- QUANDO: 1º de julho
- HORÁRIO: 18h
- ONDE: Rua Joana Folegatti, Bairro Olaria - Vila Velha
- ENTRADA: Gratuita
- 2º ARRAIÁ PET
- QUANDO: 1º de julho
- HORÁRIO: 16h
- ONDE: Subsolo Oriundi Supermercados, na Av. Étore Pedroni, 235 - Três Barras, Linhares
- ENTRADA: Gratuita