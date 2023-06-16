Confira a lista de festas julinas agendadas pelo ES

Festas Juninas prometem agitar o ES a partir deste final de semana Crédito: Shutterstock

O mês de julho e a programação caipira continua rolando por todo o Espírito Santo. Para te ajudar a se organizar e participar de todas as festas julinas e arraiás que desejar, a equipe de 'HZ' preparou uma lista com todas as informações de horário, local e entrada.

De sexta (7) a domingo (9), o final de semana está repleto de opções, com programação para a criançada, quermesses em igrejas, festas de padroeiros e até shows musicais. Os detalhes estão todos abaixo.

Ao todo, são mais de 40 festas juninas já agendadas pelo Espírito Santo, com programação até o mês de agosto. Curtiu? Agora, é só separar o chapéu de palha e se preparar para gritar "Olha a cobra!" por aí.

Divulgue seu arraiá em "HZ" Chegou a hora de pendurar as bandeirolas, pular fogueira e curtir as gostosuras das festas juninas/julinas! Se você faz parte da organização de algum arraiá no Espírito Santo, conte pra gente! Iremos divulgar as informações em um guia para que ninguém perca a festança. Para divulgar sua festa, basta acessar o link disponível na internet

NESTE FINAL DE SEMANA

ARRAIÁ DO MESTRE

Com Trio Virgulino, Forró Fiá, Romulo Arantes, Circo Mágico e Forró Raiz

QUANDO: 7 a 9 de Julho

7 a 9 de Julho HORÁRIO: A partir das 19h

A partir das 19h ONDE: Shopping Mestre Álvaro, na Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra

ARRAIÁ DO SANTUÁRIO

QUANDO: 7 e 8 de Julho

7 e 8 de Julho HORÁRIO: Não foi divulgado

Não foi divulgado ONDE: Pracinha do Santuário Nossa Senhora do Rosário de Fátima, em Bairro de Fátima - Serra

FESTA JULINA DE JARDIM DA PENHA

QUANDO: 7 de Julho

HORÁRIO: A partir das 18h

ONDE: Praça Regina Frigeri Furno - Jardim da Penha.

ENTRADA: Gratuita

ARRAIÁ UNIÃO ROMÃO E FORTE



QUANDO: 7 e 8 de Julho

7 e 8 de Julho HORÁRIO: A partir das 18h

A partir das 18h ONDE: Rua Ormando de Aguiar - Bairro Romão

Rua Ormando de Aguiar - Bairro Romão ENTRADA: Gratuita

ARRAIÁ DO KAÍ DURO

QUANDO: 8 de Julho

8 de Julho HORÁRIO: 19h

19h ONDE: Rua Santa Luzia, bairro Santa Luzia - Serra

Rua Santa Luzia, bairro Santa Luzia - Serra ENTRADA: Gratuita

FESTA JULINA PENIEL NA ROÇA

QUANDO: 8 de Julho

8 de Julho HORÁRIO: 14h

14h ONDE: Rua Desembargador Américo de Oliveira, 364 - Bairro Consolação / Gurigica

Rua Desembargador Américo de Oliveira, 364 - Bairro Consolação / Gurigica ENTRADA: Gratuita

FESTA JULINA DO BAIRRO GRANDE VITÓRIA

QUANDO: 8 de Julho

8 de Julho HORÁRIO: 16h

16h ONDE: Rua do Canal (entre o coqueiro até o Bar do Manel - Grande Vitória)

Rua do Canal (entre o coqueiro até o Bar do Manel - Grande Vitória) ENTRADA: Gratuita

FESTA JULINA DA ASSOCIAÇÃO DE EMPRESÁRIOS E MORADORES DO BAIRRO SANTA LÚCIA

QUANDO: 8 de Julho

8 de Julho HORÁRIO: 16h

16h ONDE: Rua Eurico de Aguiar, esquina com Avenida Rio Branco - Santa Lúcia

Rua Eurico de Aguiar, esquina com Avenida Rio Branco - Santa Lúcia ENTRADA: Gratuita

FESTA JULINA DE JUCUTUQUARA

QUANDO: 8 de Julho

8 de Julho HORÁRIO: 17h

17h ONDE: Praça Asdrubal Soares - Jucutuquara

Praça Asdrubal Soares - Jucutuquara ENTRADA: Gratuita

ARRAIÁ DU ZÉ

QUANDO: 8 de Julho

8 de Julho HORÁRIO: 18h

18h ONDE: Comunidade Matriz São José, na Rua dos Morangos S/N, Morada de Laranjeiras - Serra

Comunidade Matriz São José, na Rua dos Morangos S/N, Morada de Laranjeiras - Serra ENTRADA: Gratuita

3º ARRAIÁ DOS AMIGOS DE FRADINHOS

QUANDO: 8 de Julho

8 de Julho HORÁRIO: 19h

19h ONDE: Praça Ilda de Lima Passos

Praça Ilda de Lima Passos ENTRADA: Gratuita

ARRAIÁ DE MONTE BELO

QUANDO: 8 de Julho

8 de Julho HORÁRIO: 19h30

19h30 ONDE: Quadra da Ilha de Monte Belo, na Rua Augusta Mendes - Vitória

Quadra da Ilha de Monte Belo, na Rua Augusta Mendes - Vitória ENTRADA: Gratuita

ARRAIÁ DO FERINHA

QUANDO: 8 de Julho

8 de Julho HORÁRIO: Não foi divulgado

Não foi divulgado ONDE: Parque de Exposição, Novo Horizonte, Linhares - ES

Parque de Exposição, Novo Horizonte, Linhares - ES INGRESSOS: À venda na loja do Pé Quente

FESTA JULINA DE SÃO BENEDITO

QUANDO: 8 e 9 de Julho

8 e 9 de Julho HORÁRIO: 18h

18h ONDE: Praça Jair de Andrade - Rua Tenente Setubal

Praça Jair de Andrade - Rua Tenente Setubal ENTRADA: Gratuita

ARRAIÁ DA UNIDADE

QUANDO: 8 e 9 de Julho

8 e 9 de Julho HORÁRIO: A partir das 18h

A partir das 18h ONDE: Paróquia Nossa Senhora da Conceição, na Av. Getúlio Vargas, 42 - Serra Centro, Serra

Paróquia Nossa Senhora da Conceição, na Av. Getúlio Vargas, 42 - Serra Centro, Serra ENTRADA: Gratuita

FESTA JULINA DO BAIRRO CONQUISTA

QUANDO: 9 de Julho

9 de Julho HORÁRIO: 12h

12h ONDE: Rua Wilson Toledo, 641 - Bairro Conquista

Rua Wilson Toledo, 641 - Bairro Conquista ENTRADA: Gratuita

FESTA JULINA DO CENTRO DE VITÓRIA

QUANDO: 9 de Julho

9 de Julho HORÁRIO: 15h

15h ONDE: Praça Dom Luiz Scortegagna (Praça da Catedral)

Praça Dom Luiz Scortegagna (Praça da Catedral) ENTRADA: Gratuita

PRÓXIMAS FESTAS

FESTA JULINA DA APAE DA SERRA

QUANDO: 14 de Julho

14 de Julho HORÁRIO: 18h

18h ONDE: Apae da Serra, na Rua Afonso Arinos de Mello e Franco, 133, Parque Residencial Laranjeiras - Serra

Apae da Serra, na Rua Afonso Arinos de Mello e Franco, 133, Parque Residencial Laranjeiras - Serra ENTRADA: R$ 2 (valor simbólico que será revertido para a instituição)

ARRAIÁ DA CABANA BRINCADEMIA

QUANDO: 15 de Julho

15 de Julho HORÁRIO: 15h

15h ONDE: Av. Saturnino Rangel Mauro 1067 Praia de Itaparica - Vila Velha

Av. Saturnino Rangel Mauro 1067 Praia de Itaparica - Vila Velha INGRESSOS: R$ 20 para adultos e R$ 10 para crianças, mais informações pelo número 99997-5798

ARRAIÁ SÃO FRANCISCO

QUANDO: 15 de Julho

15 de Julho HORÁRIO: Após a missa das 17h

Após a missa das 17h ONDE: Praça Aníbal Antero Martins, 25 - Jardim da Penha, Vitória

PATAQUADA JUNINA

Com Banda Busco Esposa, Banda No Cover e Banda Transada Violenta

Banda Busco Esposa, Banda No Cover e Banda Transada Violenta QUANDO: 15 de Julho

15 de Julho HORÁRIO: 18h

18h ONDE: Bar do Mãozinha, Av. Fernando Ferrari, em frente à UFES de Goiabeiras

ARRAIÁ DA SAGRADA FAMÍLIA

QUANDO: 15 de Julho

15 de Julho HORÁRIO: 19h

19h ONDE: Rua Evaristo da Veiga, 34, Chácara Parreiral, Serra

Rua Evaristo da Veiga, 34, Chácara Parreiral, Serra ENTRADA: Gratuita

ARRAIÁ DA CHEGOU - 2º FESTIVAL DE QUADRILHA JUNINA

QUANDO: 15 de Julho

15 de Julho HORÁRIO: A definir

A definir ONDE: Em frente à quadra da Interativa de Goiabeiras, na Av. Prof. Fernando Duarte Rabelo, em Maria Ortiz

ARRAIÁ COLA-COLÁ

QUANDO: Entre os dias 12 e 16 de Julho

Entre os dias 12 e 16 de Julho ONDE: no espaço de eventos da Avenida Beira Rio - Colatina

no espaço de eventos da Avenida Beira Rio - Colatina ENTRADA: Gratuita

FORRÓ DO PONTAL

Com Munhoz & Mariano, Filipe Fantin, Carlinhos Rocha e Trio Forrózão

QUANDO: 21 a 23 de julho

21 a 23 de julho ONDE: Pontal do Ipiranga, Linhares

ARRAIÁ DA FAMÍLIA

QUANDO: 5 de Agosto

5 de Agosto ONDE: Rua Belmiro Teixeira Pimenta, Jardim Camburi, Vitória/ES

Rua Belmiro Teixeira Pimenta, Jardim Camburi, Vitória/ES ENTRADA: Gratuita

O QUE JÁ ROLOU

MOXUARA KIDS - ESPECIAL FESTA JUNINA

Com recreação infantil, quadrilha e brincadeiras

QUANDO: 25 de Junho

25 de Junho HORÁRIO: A partir das 16h

A partir das 16h ONDE: Shopping Moxuara, na Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica

Shopping Moxuara, na Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica ENTRADA: Gratuita

OFICINA DE JOGO DE ARGOLA

QUANDO : 25 de Junho

: 25 de Junho HORÁRIO: A partir das 15h

A partir das 15h ONDE: Piso L2 do Shopping Mestre Álvaro, na Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra

Piso L2 do Shopping Mestre Álvaro, na Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra ENTRADA: Gratuita

ARRAIÁ DA DIVERSÃO

QUANDO: 24 e 25 de Junho

24 e 25 de Junho HORÁRIO: De 17h às 20h

De 17h às 20h ONDE : Shopping Praia da Costa, Pracinha do Praia, piso L1

: Shopping Praia da Costa, Pracinha do Praia, piso L1 ENTRADA: Gratuita

ARRAIÁ DE BAMBA

Com Samba da Lu

QUANDO: 24 de Junho

24 de Junho HORÁRIO: 20h

20h ONDE: Casa de Bamba Vix. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória

FESTA JUNINA OAB VILA VELHA

QUANDO : 24 de Junho

: 24 de Junho HORÁRIO: A partir de 19h30

A partir de 19h30 ONDE: Estação Verde, na Rua Dr. Annor da Silva, 1000 - Res. Coqueiral, Vila Velha

Estação Verde, na Rua Dr. Annor da Silva, 1000 - Res. Coqueiral, Vila Velha INGRESSOS: Esgotados

RASTAPÉ DO MOXUARA - COM RICKSON MAIOLI

QUANDO : 24 de Junho

: 24 de Junho HORÁRIO: 19h

19h ONDE: Praça de Alimentação do Shopping Moxuara, na Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica

Praça de Alimentação do Shopping Moxuara, na Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica ENTRADA: Gratuita

FESTA DE SÃO JOÃO BATISTA

QUANDO : 24 de Junho

: 24 de Junho HORÁRIO: A partir de 18h

A partir de 18h ONDE: Paróquia Santo Antônio de Pádua, na comunidade de Cachoeirinha, em Rio Novo do Sul

Paróquia Santo Antônio de Pádua, na comunidade de Cachoeirinha, em Rio Novo do Sul ENTRADA: Franca

ARRAIÁ DAS ATLÉTICAS

QUANDO: 24 de Junho

24 de Junho HORÁRIO: A partir de 14h

A partir de 14h ONDE: Chácara Magistrado, na Rua Nove, 21 Das Laranjeiras - Serra

Chácara Magistrado, na Rua Nove, 21 Das Laranjeiras - Serra INGRESSOS: Disponíveis no site da Sympla por R$ 60 (+ taxa de conveniência)

FRATERNIDADE TABAJARA

QUANDO: 24 de Junho

24 de Junho HORÁRIO: A partir de 12h

A partir de 12h ONDE: Rodovia Governador José Sette, 7, Vila Tabajara - Cariacica

Rodovia Governador José Sette, 7, Vila Tabajara - Cariacica ATRAÇÕES: Quadrilhas e comidas típicas

FORROSIANO JARDIM CAMBURI

QUANDO: 23 e 24 de Junho

23 e 24 de Junho HORÁRIO: 17h

17h ONDE: Colégio Salesiano Jardim Camburi, na Rua Deputado Otaviano Rodrigues de Carvalho, 360 - Jardim Camburi, Vitória

Colégio Salesiano Jardim Camburi, na Rua Deputado Otaviano Rodrigues de Carvalho, 360 - Jardim Camburi, Vitória ENTRADA: Mediante compra de ingresso antecipadamente por R$ 20 ou no dia por R$ 25, na secretaria do colégio

FESTA JUNINA DE ITAPARICA E PORTAL DE SANTA CRUZ

QUANDO: 23 de Junho

23 de Junho HORÁRIO: 19h

19h ONDE: Campo do Itaparica - Santa Cruz

Campo do Itaparica - Santa Cruz ENTRADA: Gratuita

ARRAIÁ DO SÃO BENEDITO DO ROSÁRIO

QUANDO: 23 de Junho

23 de Junho HORÁRIO: 19h

19h ONDE: Rua Pedro Araujo Leal - Vila do Riacho

Rua Pedro Araujo Leal - Vila do Riacho ENTRADA: Gratuita

FESTA JUNINA DO BAIRRO PLANALTO

QUANDO: 23 de Junho

23 de Junho HORÁRIO: 18h

18h ONDE: Quadra do bairro Planalto - Aracruz

Quadra do bairro Planalto - Aracruz ENTRADA: Gratuita

ARRAIÁ JUNTOS E MISTURADOS

QUANDO: 23, 24 e 25 de Junho

23, 24 e 25 de Junho HORÁRIO: A partir de 19h30

A partir de 19h30 ONDE: Comunidade São João Batista, na Rua das Dálias, 9, Feu Rosa - ao lado do Neves Burguer

Comunidade São João Batista, na Rua das Dálias, 9, Feu Rosa - ao lado do Neves Burguer ENTRADA: Gratuita

OFICINA DE PESCARIA

QUANDO: 18 de Junho

18 de Junho HORÁRIO: A partir das 15h

A partir das 15h ONDE: Piso L2 do Shopping Mestre Álvaro, na Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra

Piso L2 do Shopping Mestre Álvaro, na Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra ENTRADA: Gratuita

ARENA SÃO JOÃO

Com Hugo & Guilherme, André Violette, Carlos & Jackson, Luiz Dias e Wellington & Rafael

QUANDO: 17 de Junho

17 de Junho HORÁRIO: 21h

21h ONDE: Arena North Star, Av. Adalberto de Castro Galvão, 1012 - Barbados - Colatina

Arena North Star, Av. Adalberto de Castro Galvão, 1012 - Barbados - Colatina ENTRADA: Mediante compra de ingressos, disponíveis no site da Le Billet por R$ 250 (premium meia), R$ 170 (open bar meia), R$ 120 (VIP inteira) e R$ 60 (VIP meia)

SOCIEDADE PRAIANA DE ESTUDOS ESPÍRITAS

QUANDO: 17 de junho

17 de junho HORÁRIO: 18h

18h ONDE: Rua Aleixo Netto, 40, Santa Lúcia - Vitória

Rua Aleixo Netto, 40, Santa Lúcia - Vitória ENTRADA: Gratuita

COMUNIDADE SANTO ANTÔNIO

QUANDO: 17 de Junho

17 de Junho HORÁRIO: 18h

18h ONDE: Atrás do Centro de Convivência de Morada de Laranjeiras, na Av. Copacabana, 14 - Morada de Laranjeiras

Atrás do Centro de Convivência de Morada de Laranjeiras, na Av. Copacabana, 14 - Morada de Laranjeiras ATRAÇÕES: música, quadrilhas e comidas típicas

música, quadrilhas e comidas típicas ENTRADA: Gratuita

ESQUENTA ARRAIÁ DO MESTRE - COM TRIO FORROZÃO

QUANDO: 17 de Junho

17 de Junho HORÁRIO: A partir das 19h

A partir das 19h ONDE: Pátio do Shopping Mestre Álvaro, na Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra

Pátio do Shopping Mestre Álvaro, na Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra ENTRADA: Gratuita

FORROSIANO AV. VITÓRIA

QUANDO: 17 de Junho

17 de Junho HORÁRIO: 17h

17h ONDE: Colégio Salesiano Nossa Senhora de Vitória, na Av. Vitória, 950 - Forte São João, Vitória

Colégio Salesiano Nossa Senhora de Vitória, na Av. Vitória, 950 - Forte São João, Vitória ENTRADA: Mediante compra de ingresso antecipadamente por R$ 20 ou no dia por R$ 25, na secretaria do colégio

PARÓQUIA SÃO CAMILO DE LELLIS

QUANDO: 16 e 17 de junho

16 e 17 de junho HORÁRIO: A partir das 18h

A partir das 18h ONDE: Praça Jacobe Suaid, Mata da Praia, Vitória

Praça Jacobe Suaid, Mata da Praia, Vitória ENTRADA: Gratuita

RASTAPÉ DO MOXUARA - COM TRIO FORROZÃO

QUANDO: 16 de Junho

16 de Junho HORÁRIO: 19h

19h ONDE: Praça de Alimentação do Shopping Moxuara, na Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica

Praça de Alimentação do Shopping Moxuara, na Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica ENTRADA: Gratuita

GRANDE FESTIVAL DE QUADRILHAS

QUANDO: Dia 16 de Junho, a partir das 19h30, e nos dias 17 e 18 de Junho, a partir das 17 horas.

Dia 16 de Junho, a partir das 19h30, e nos dias 17 e 18 de Junho, a partir das 17 horas. ONDE: Rua José Himério, próximo ao Estádio da Desportiva, em Jardim América

Rua José Himério, próximo ao Estádio da Desportiva, em Jardim América ATRAÇÕES: Barbara Greco e Trio e Trio Clandestinos

ARRAIÁ DO FREDERICO (ESCOLA)

QUANDO: 28 de junho

28 de junho HORÁRIO: A partir das 17h

A partir das 17h ONDE: Vila nova do Bananal, Baixo Guandu-ES

Vila nova do Bananal, Baixo Guandu-ES ENTRADA: Gratuita

FESTA DE SÃO PEDRO

Com Família Lima e Grupo Pele Morena

QUANDO: 29 de junho a 2 de julho

29 de junho a 2 de julho HORÁRIO: A partir das 19h30

A partir das 19h30 ONDE: R. Goiás, 10 - Estância Monazítica, Serra - ES

R. Goiás, 10 - Estância Monazítica, Serra - ES ENTRADA: Gratuita

FESTA JULINA DA PARÓQUIA DA PRAIA DO SUÁ

QUANDO: 30 de junho a 2 de julho

30 de junho a 2 de julho HORÁRIO: A partir das 18h

A partir das 18h ONDE: Rua Neves Armond nº43 e Marechal Câmara entre as ruas Ferreira Coelho e Almirante Tamandaré - Praia do Suá.

Rua Neves Armond nº43 e Marechal Câmara entre as ruas Ferreira Coelho e Almirante Tamandaré - Praia do Suá. ENTRADA: Gratuita

FESTA JUNINA DA EAMES

QUANDO: 30 de junho

30 de junho HORÁRIO: A partir das 18h

A partir das 18h ONDE: Rua Inhoa, SN, Prainha, Villa Velha, no interior da Escola de Aprendizes - Marinheiros do Espírito Santo

Rua Inhoa, SN, Prainha, Villa Velha, no interior da Escola de Aprendizes - Marinheiros do Espírito Santo INGRESSOS: A partir de R$ 15, mais informações no número (27) 98849-5153

95ª FESTA DE SÃO PEDRO

QUANDO: 30 de junho a 2 de julho

30 de junho a 2 de julho HORÁRIO: A partir das 19h

A partir das 19h ONDE: Praça do Papa, na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, Enseada do Suá, Vitória

Praça do Papa, na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, Enseada do Suá, Vitória ENTRADA: Gratuita

Gratuita ATRAÇÕES: Raça Negra e Emerson Xumbrega na sexta (30), Falamansa e Evadnro & Raniery no sábado (1º) e Alison & Herlon, Desafio do Banjo e Carol & Priscila no domingo (2)

FESTA DE SÃO PEDRO

QUANDO: 1º de Julho

1º de Julho HORÁRIO: 20h30

20h30 ONDE: Comunidade Nossa Senhora Aparecida, Rua Piauí, S/N, Praia Grande - Fundão

Comunidade Nossa Senhora Aparecida, Rua Piauí, S/N, Praia Grande - Fundão ENTRADA: Gratuita

FESTA DO PAROEIRO SÃO PAULO APÓSTOLO

QUANDO: 1º de Julho

1º de Julho HORÁRIO: 19h

19h ONDE: Igreja Matriz de Porto Canoa, na Rua dos Bem Te Vis, Porto Canoa, Serra

Igreja Matriz de Porto Canoa, na Rua dos Bem Te Vis, Porto Canoa, Serra ENTRADA: Gratuita

ARRAIÁ DE SANTA TEREZINHA

QUANDO: 1º de Julho

1º de Julho HORÁRIO: A partir das 19h

A partir das 19h ONDE: Rua Carlos Gomes, em frente ao Colégio Alternativo Kids, Parque Res. Laranjeiras, Serra

Rua Carlos Gomes, em frente ao Colégio Alternativo Kids, Parque Res. Laranjeiras, Serra ENTRADA: Gratuita

ARRAIÁ BARRO VERMELHO

QUANDO: 1º de Julho

1º de Julho HORÁRIO: A partir das 19h

A partir das 19h ONDE: Paróquia Santa Luzia, Rua Vitalino dos Santos Valadares, 353, Barro Vermelho - Vitória

Paróquia Santa Luzia, Rua Vitalino dos Santos Valadares, 353, Barro Vermelho - Vitória ENTRADA: Gratuita

COMUNIDADE SAGRADA FAMÍLIA

QUANDO: 1º de julho

1º de julho HORÁRIO: 18h

18h ONDE: Rua Joana Folegatti, Bairro Olaria - Vila Velha

Rua Joana Folegatti, Bairro Olaria - Vila Velha ENTRADA: Gratuita