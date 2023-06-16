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Confira a lista de festas julinas agendadas pelo ES

Arraiás, festas de santos e programações infantis animam o Estado a partir desta sexta (7)
Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 16 de Junho de 2023 às 18:11

Festas Juninas prometem agitar o ES a partir deste final de semana
Festas Juninas prometem agitar o ES a partir deste final de semana Crédito: Shutterstock
O mês de julho e a programação caipira continua rolando por todo o Espírito Santo. Para te ajudar a se organizar e participar de todas as festas julinas e arraiás que desejar, a equipe de 'HZ' preparou uma lista com todas as informações de horário, local e entrada.
De sexta (7) a domingo (9), o final de semana está repleto de opções, com programação para a criançada, quermesses em igrejas, festas de padroeiros e até shows musicais. Os detalhes estão todos abaixo.
Ao todo, são mais de 40 festas juninas já agendadas pelo Espírito Santo, com programação até o mês de agosto. Curtiu? Agora, é só separar o chapéu de palha e se preparar para gritar "Olha a cobra!" por aí.

Divulgue seu arraiá em "HZ"

Chegou a hora de pendurar as bandeirolas, pular fogueira e curtir as gostosuras das festas juninas/julinas! Se você faz parte da organização de algum arraiá no Espírito Santo, conte pra gente! Iremos divulgar as informações em um guia para que ninguém perca a festança. Para divulgar sua festa, basta acessar o link disponível na internet

NESTE FINAL DE SEMANA

  • ARRAIÁ DO MESTRE
  • Com Trio Virgulino, Forró Fiá, Romulo Arantes, Circo Mágico e Forró Raiz
  • QUANDO: 7 a 9 de Julho
  • HORÁRIO: A partir das 19h
  • ONDE: Shopping Mestre Álvaro, na Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra
  • ARRAIÁ DO SANTUÁRIO
  • QUANDO: 7 e 8 de Julho
  • HORÁRIO: Não foi divulgado
  • ONDE: Pracinha do Santuário Nossa Senhora do Rosário de Fátima, em Bairro de Fátima - Serra
  • FESTA JULINA DE JARDIM DA PENHA
  • QUANDO: 7 de Julho
  • HORÁRIO: A partir das 18h
  • ONDE: Praça Regina Frigeri Furno - Jardim da Penha.
  • ENTRADA: Gratuita
  • ARRAIÁ UNIÃO ROMÃO E FORTE
  • QUANDO: 7 e 8 de Julho
  • HORÁRIO: A partir das 18h
  • ONDE: Rua Ormando de Aguiar - Bairro Romão
  • ENTRADA: Gratuita
  • ARRAIÁ DO KAÍ DURO
  • QUANDO: 8 de Julho
  • HORÁRIO: 19h
  • ONDE: Rua Santa Luzia, bairro Santa Luzia - Serra
  • ENTRADA: Gratuita
  • FESTA JULINA PENIEL NA ROÇA
  • QUANDO: 8 de Julho
  • HORÁRIO: 14h
  • ONDE: Rua Desembargador Américo de Oliveira, 364 - Bairro Consolação / Gurigica
  • ENTRADA: Gratuita
  • FESTA JULINA DO BAIRRO GRANDE VITÓRIA
  • QUANDO: 8 de Julho
  • HORÁRIO: 16h
  • ONDE: Rua do Canal (entre o coqueiro até o Bar do Manel - Grande Vitória)
  • ENTRADA: Gratuita
  • FESTA JULINA DA ASSOCIAÇÃO DE EMPRESÁRIOS E MORADORES DO BAIRRO SANTA LÚCIA
  • QUANDO: 8 de Julho
  • HORÁRIO: 16h
  • ONDE: Rua Eurico de Aguiar, esquina com Avenida Rio Branco - Santa Lúcia
  • ENTRADA: Gratuita
  • FESTA JULINA DE JUCUTUQUARA
  • QUANDO: 8 de Julho
  • HORÁRIO: 17h
  • ONDE: Praça Asdrubal Soares - Jucutuquara
  • ENTRADA: Gratuita
  • ARRAIÁ DU ZÉ
  • QUANDO: 8 de Julho
  • HORÁRIO: 18h
  • ONDE: Comunidade Matriz São José, na Rua dos Morangos S/N, Morada de Laranjeiras - Serra
  • ENTRADA: Gratuita
  • 3º ARRAIÁ DOS AMIGOS DE FRADINHOS
  • QUANDO: 8 de Julho
  • HORÁRIO: 19h
  • ONDE: Praça Ilda de Lima Passos
  • ENTRADA: Gratuita
  • ARRAIÁ DE MONTE BELO
  • QUANDO: 8 de Julho
  • HORÁRIO: 19h30
  • ONDE: Quadra da Ilha de Monte Belo, na Rua Augusta Mendes - Vitória
  • ENTRADA: Gratuita
  • ARRAIÁ DO FERINHA
  • QUANDO: 8 de Julho
  • HORÁRIO: Não foi divulgado
  • ONDE: Parque de Exposição, Novo Horizonte, Linhares - ES
  • INGRESSOS: À venda na loja do Pé Quente
  • FESTA JULINA DE SÃO BENEDITO
  • QUANDO: 8 e 9 de Julho
  • HORÁRIO: 18h
  • ONDE: Praça Jair de Andrade - Rua Tenente Setubal
  • ENTRADA: Gratuita
  • ARRAIÁ DA UNIDADE
  • QUANDO: 8 e 9 de Julho
  • HORÁRIO: A partir das 18h
  • ONDE: Paróquia Nossa Senhora da Conceição, na Av. Getúlio Vargas, 42 - Serra Centro, Serra
  • ENTRADA: Gratuita
  • FESTA JULINA DO BAIRRO CONQUISTA
  • QUANDO: 9 de Julho
  • HORÁRIO: 12h
  • ONDE: Rua Wilson Toledo, 641 - Bairro Conquista
  • ENTRADA: Gratuita
  • FESTA JULINA DO CENTRO DE VITÓRIA
  • QUANDO: 9 de Julho
  • HORÁRIO: 15h
  • ONDE: Praça Dom Luiz Scortegagna (Praça da Catedral)
  • ENTRADA: Gratuita

PRÓXIMAS FESTAS 

  • FESTA JULINA DA APAE DA SERRA
  • QUANDO: 14 de Julho
  • HORÁRIO: 18h
  • ONDE: Apae da Serra, na Rua Afonso Arinos de Mello e Franco, 133, Parque Residencial Laranjeiras - Serra
  • ENTRADA: R$ 2 (valor simbólico que será revertido para a instituição)
  • ARRAIÁ DA CABANA BRINCADEMIA
  • QUANDO: 15 de Julho
  • HORÁRIO: 15h
  • ONDE: Av. Saturnino Rangel Mauro 1067 Praia de Itaparica - Vila Velha
  • INGRESSOS: R$ 20 para adultos e R$ 10 para crianças, mais informações pelo número 99997-5798
  • ARRAIÁ SÃO FRANCISCO
  • QUANDO: 15 de Julho
  • HORÁRIO: Após a missa das 17h
  • ONDE: Praça Aníbal Antero Martins, 25 - Jardim da Penha, Vitória
  • PATAQUADA JUNINA
  • Com Banda Busco Esposa, Banda No Cover e Banda Transada Violenta
  • QUANDO: 15 de Julho
  • HORÁRIO: 18h
  • ONDE: Bar do Mãozinha, Av. Fernando Ferrari, em frente à UFES de Goiabeiras
  • ARRAIÁ DA SAGRADA FAMÍLIA
  • QUANDO: 15 de Julho
  • HORÁRIO: 19h
  • ONDE: Rua Evaristo da Veiga, 34, Chácara Parreiral, Serra
  • ENTRADA: Gratuita
  • ARRAIÁ DA CHEGOU - 2º FESTIVAL DE QUADRILHA JUNINA
  • QUANDO: 15 de Julho
  • HORÁRIO: A definir
  • ONDE: Em frente à quadra da Interativa de Goiabeiras, na Av. Prof. Fernando Duarte Rabelo, em Maria Ortiz
  • ARRAIÁ COLA-COLÁ
  • QUANDO: Entre os dias 12 e 16 de Julho
  • ONDE: no espaço de eventos da Avenida Beira Rio - Colatina
  • ENTRADA: Gratuita
  • FORRÓ DO PONTAL
  • Com Munhoz & Mariano, Filipe Fantin, Carlinhos Rocha e Trio Forrózão
  • QUANDO: 21 a 23 de julho
  • ONDE: Pontal do Ipiranga, Linhares
  • ARRAIÁ DA FAMÍLIA
  • QUANDO: 5 de Agosto
  • ONDE: Rua Belmiro Teixeira Pimenta, Jardim Camburi, Vitória/ES
  • ENTRADA: Gratuita

O QUE JÁ ROLOU

  • MOXUARA KIDS - ESPECIAL FESTA JUNINA
  • Com recreação infantil, quadrilha e brincadeiras
  • QUANDO: 25 de Junho
  • HORÁRIO: A partir das 16h
  • ONDE: Shopping Moxuara, na Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica
  • ENTRADA: Gratuita
  • OFICINA DE JOGO DE ARGOLA
  • QUANDO: 25 de Junho
  • HORÁRIO: A partir das 15h
  • ONDE: Piso L2 do Shopping Mestre Álvaro, na Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra
  • ENTRADA: Gratuita
  • ARRAIÁ DA DIVERSÃO
  • QUANDO: 24 e 25 de Junho
  • HORÁRIO: De 17h às 20h
  • ONDE: Shopping Praia da Costa, Pracinha do Praia, piso L1
  • ENTRADA: Gratuita
  • ARRAIÁ DE BAMBA
  • Com Samba da Lu
  • QUANDO: 24 de Junho
  • HORÁRIO: 20h
  • ONDE: Casa de Bamba Vix. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória
  • FESTA JUNINA OAB VILA VELHA
  • QUANDO: 24 de Junho
  • HORÁRIO: A partir de 19h30
  • ONDE: Estação Verde, na Rua Dr. Annor da Silva, 1000 - Res. Coqueiral, Vila Velha
  • INGRESSOS: Esgotados
  • RASTAPÉ DO MOXUARA - COM RICKSON MAIOLI
  • QUANDO: 24 de Junho
  • HORÁRIO: 19h
  • ONDE: Praça de Alimentação do Shopping Moxuara, na Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica
  • ENTRADA: Gratuita
  • FESTA DE SÃO JOÃO BATISTA
  • QUANDO: 24 de Junho
  • HORÁRIO: A partir de 18h
  • ONDE: Paróquia Santo Antônio de Pádua, na comunidade de Cachoeirinha, em Rio Novo do Sul
  • ENTRADA: Franca
  • ARRAIÁ DAS ATLÉTICAS
  • QUANDO: 24 de Junho
  • HORÁRIO: A partir de 14h
  • ONDE: Chácara Magistrado, na Rua Nove, 21 Das Laranjeiras - Serra
  • INGRESSOS: Disponíveis no site da Sympla por R$ 60 (+ taxa de conveniência)
  • FRATERNIDADE TABAJARA
  • QUANDO: 24 de Junho
  • HORÁRIO: A partir de 12h
  • ONDE: Rodovia Governador José Sette, 7, Vila Tabajara - Cariacica
  • ATRAÇÕES: Quadrilhas e comidas típicas
  • FORROSIANO JARDIM CAMBURI
  • QUANDO: 23 e 24 de Junho
  • HORÁRIO: 17h
  • ONDE: Colégio Salesiano Jardim Camburi, na Rua Deputado Otaviano Rodrigues de Carvalho, 360 - Jardim Camburi, Vitória
  • ENTRADA: Mediante compra de ingresso antecipadamente por R$ 20 ou no dia por R$ 25, na secretaria do colégio
  • FESTA JUNINA DE ITAPARICA E PORTAL DE SANTA CRUZ
  • QUANDO: 23 de Junho
  • HORÁRIO: 19h
  • ONDE: Campo do Itaparica - Santa Cruz
  • ENTRADA: Gratuita
  • ARRAIÁ DO SÃO BENEDITO DO ROSÁRIO
  • QUANDO: 23 de Junho
  • HORÁRIO: 19h
  • ONDE: Rua Pedro Araujo Leal - Vila do Riacho
  • ENTRADA: Gratuita
  • FESTA JUNINA DO BAIRRO PLANALTO
  • QUANDO: 23 de Junho
  • HORÁRIO: 18h
  • ONDE: Quadra do bairro Planalto - Aracruz
  • ENTRADA: Gratuita
  • ARRAIÁ JUNTOS E MISTURADOS
  • QUANDO: 23, 24 e 25 de Junho
  • HORÁRIO: A partir de 19h30
  • ONDE: Comunidade São João Batista, na Rua das Dálias, 9, Feu Rosa - ao lado do Neves Burguer
  • ENTRADA: Gratuita
  • OFICINA DE PESCARIA
  • QUANDO: 18 de Junho
  • HORÁRIO: A partir das 15h
  • ONDE: Piso L2 do Shopping Mestre Álvaro, na Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra
  • ENTRADA: Gratuita
  • ARENA SÃO JOÃO
  • Com Hugo & Guilherme, André Violette, Carlos & Jackson, Luiz Dias e Wellington & Rafael
  • QUANDO: 17 de Junho
  • HORÁRIO: 21h
  • ONDE: Arena North Star, Av. Adalberto de Castro Galvão, 1012 - Barbados - Colatina
  • ENTRADA: Mediante compra de ingressos, disponíveis no site da Le Billet por R$ 250 (premium meia), R$ 170 (open bar meia),  R$ 120 (VIP inteira) e R$ 60 (VIP meia)
  • SOCIEDADE PRAIANA DE ESTUDOS ESPÍRITAS
  • QUANDO: 17 de junho
  • HORÁRIO: 18h
  • ONDE: Rua Aleixo Netto, 40, Santa Lúcia - Vitória
  • ENTRADA: Gratuita
  • COMUNIDADE SANTO ANTÔNIO
  • QUANDO: 17 de Junho
  • HORÁRIO: 18h
  • ONDE: Atrás do Centro de Convivência de Morada de Laranjeiras, na Av. Copacabana, 14 - Morada de Laranjeiras
  • ATRAÇÕES: música, quadrilhas e comidas típicas  
  • ENTRADA: Gratuita
  • ESQUENTA ARRAIÁ DO MESTRE - COM TRIO FORROZÃO
  • QUANDO: 17 de Junho
  • HORÁRIO: A partir das 19h
  • ONDE: Pátio do Shopping Mestre Álvaro, na Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra
  • ENTRADA: Gratuita
  • FORROSIANO AV. VITÓRIA
  • QUANDO: 17 de Junho
  • HORÁRIO: 17h
  • ONDE: Colégio Salesiano Nossa Senhora de Vitória, na Av. Vitória, 950 - Forte São João, Vitória
  • ENTRADA: Mediante compra de ingresso antecipadamente por R$ 20 ou no dia por R$ 25, na secretaria do colégio
  • PARÓQUIA SÃO CAMILO DE LELLIS
  • QUANDO: 16 e 17 de junho
  • HORÁRIO: A partir das 18h
  • ONDE: Praça Jacobe Suaid, Mata da Praia, Vitória
  • ENTRADA: Gratuita
  • RASTAPÉ DO MOXUARA - COM TRIO FORROZÃO
  • QUANDO: 16 de Junho
  • HORÁRIO: 19h
  • ONDE: Praça de Alimentação do Shopping Moxuara, na Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica
  • ENTRADA: Gratuita
  • GRANDE FESTIVAL DE QUADRILHAS
  • QUANDO: Dia 16 de Junho, a partir das 19h30, e nos dias 17 e 18 de Junho, a partir das 17 horas.
  • ONDE: Rua José Himério, próximo ao Estádio da Desportiva, em Jardim América
  • ATRAÇÕES: Barbara Greco e Trio e Trio Clandestinos
  • ARRAIÁ DO FREDERICO (ESCOLA)
  • QUANDO: 28 de junho
  • HORÁRIO: A partir das 17h
  • ONDE: Vila nova do Bananal, Baixo Guandu-ES
  • ENTRADA: Gratuita
  • FESTA DE SÃO PEDRO
  • Com Família Lima e Grupo Pele Morena
  • QUANDO: 29 de junho a 2 de julho
  • HORÁRIO: A partir das 19h30
  • ONDE: R. Goiás, 10 - Estância Monazítica, Serra - ES
  • ENTRADA: Gratuita
  • FESTA JULINA DA PARÓQUIA DA PRAIA DO SUÁ
  • QUANDO: 30 de junho a 2 de julho
  • HORÁRIO: A partir das 18h
  • ONDE: Rua Neves Armond nº43 e Marechal Câmara entre as ruas Ferreira Coelho e Almirante Tamandaré - Praia do Suá.
  • ENTRADA: Gratuita
  • FESTA JUNINA DA EAMES
  • QUANDO: 30 de junho
  • HORÁRIO: A partir das 18h
  • ONDE: Rua Inhoa, SN, Prainha, Villa Velha, no interior da Escola de Aprendizes - Marinheiros do Espírito Santo
  • INGRESSOS: A partir de R$ 15, mais informações no número (27) 98849-5153
  • 95ª FESTA DE SÃO PEDRO
  • QUANDO: 30 de junho a 2 de julho
  • HORÁRIO: A partir das 19h
  • ONDE: Praça do Papa, na  Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, Enseada do Suá, Vitória
  • ENTRADA: Gratuita
  • ATRAÇÕES: Raça Negra e Emerson Xumbrega na sexta (30), Falamansa e Evadnro & Raniery no sábado (1º) e Alison & Herlon, Desafio do Banjo e Carol & Priscila no domingo (2)
  • FESTA DE SÃO PEDRO
  • QUANDO: de Julho
  • HORÁRIO: 20h30
  • ONDE: Comunidade Nossa Senhora Aparecida, Rua Piauí, S/N, Praia Grande - Fundão
  • ENTRADA: Gratuita
  • FESTA DO PAROEIRO SÃO PAULO APÓSTOLO
  • QUANDO: de Julho
  • HORÁRIO: 19h
  • ONDE: Igreja Matriz de Porto Canoa, na Rua dos Bem Te Vis, Porto Canoa, Serra
  • ENTRADA: Gratuita
  • ARRAIÁ DE SANTA TEREZINHA
  • QUANDO: 1º de Julho
  • HORÁRIO: A partir das 19h
  • ONDE: Rua Carlos Gomes, em frente ao Colégio Alternativo Kids, Parque Res. Laranjeiras, Serra
  • ENTRADA: Gratuita
  • ARRAIÁ BARRO VERMELHO
  • QUANDO: 1º de Julho
  • HORÁRIO: A partir das 19h
  • ONDE: Paróquia Santa Luzia, Rua Vitalino dos Santos Valadares, 353, Barro Vermelho - Vitória
  • ENTRADA: Gratuita
  • COMUNIDADE SAGRADA FAMÍLIA
  • QUANDO: 1º de julho
  • HORÁRIO: 18h
  • ONDE: Rua Joana Folegatti, Bairro Olaria - Vila Velha
  • ENTRADA: Gratuita
  • 2º ARRAIÁ PET
  • QUANDO: 1º de julho
  • HORÁRIO: 16h
  • ONDE: Subsolo Oriundi Supermercados, na Av. Étore Pedroni, 235 - Três Barras, Linhares
  • ENTRADA: Gratuita

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