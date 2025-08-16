Tradição

Concurso de Quadrilhas da Serra começa neste sábado (16) com entrada gratuita

Evento reúne 25 grupos em seis bairros da Serra até setembro e valoriza a tradição das quadrilhas, fortalecendo a cultura capixaba

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 15:00

Concurso de Quadrilhas da Serra Crédito: Ranieri Aguiar

A temporada de festas juninas ainda não acabou! Neste sábado (16), a Serra dá início ao Serraiá Supermercados BH, concurso que promete movimentar seis bairros da cidade até setembro, reunindo 25 grupos de quadrilhas. A primeira etapa acontece em Barcelona, na Praça da Igreja Sagrado Coração de Jesus, com entrada gratuita.

O evento combina tradição, cultura popular e entretenimento para toda a família. Além das apresentações, o público poderá aproveitar barracas de comidas típicas, muito forró, shows musicais e atividades em clima de arraiá.

Na abertura, se apresentam os grupos Terra Nostra, Estrela Mirim, Arraia Arrastapé, Família Buscapé e Junina é Babado. As performances serão avaliadas por uma banca de jurados e pelo voto popular em categorias como “Casal Destaque”, “Melhor Noiva”, “Melhor Noivo”, “Melhor Rei” e “Melhor Rainha”. Figurinos caprichados, enredos criativos e coreografias vibrantes estão entre os critérios de avaliação. As melhores quadrilhas receberão premiação em dinheiro.

Concurso de Quadrilhas da Serra começa neste sábado (16) com entrada gratuita Crédito: Divulgação

De acordo com o curador do evento, Tiago Maia, o Serraiá vai além da festa. “É o momento de valorizar as tradições juninas, fortalecer os laços com a comunidade e dar visibilidade ao talento desses grupos. É um incentivo que mantém viva a cultura, atrai novas gerações e movimenta a economia local”, afirma.

As etapas eliminatórias seguem em agosto nos bairros Nova Almeida (22), Planalto Serrano (24), Feu Rosa (29) e Carapina Grande (31). A grande final será em Jacaraípe, entre os dias 5 e 7 de setembro, com shows musicais e programação para todas as idades.

Programação

16/08 – Barcelona – Praça da Igreja Matriz

22/08 – Nova Almeida – Praça Central

24/08 – Planalto Serrano – Praça do Bloco B

29/08 – Igreja São João de Carapina – Carapina Grande

31/08 – Feu Rosa – Praça Central

• 05, 06 e 07/09 – Shows e a grande final na Praça Encontro das Águas, Jacaraípe



Grande Final

• 5, 6 e 7 de setembro – Praça Encontro das Águas, Jacaraípe

