Concurso de Quadrilhas da Serra começa neste sábado (16) com entrada gratuita

Evento reúne 25 grupos em seis bairros da Serra até setembro e valoriza a tradição das quadrilhas, fortalecendo a cultura capixaba

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 15:00

Concurso de Quadrilhas da Serra
Concurso de Quadrilhas da Serra

A temporada de festas juninas ainda não acabou! Neste sábado (16), a Serra dá início ao Serraiá Supermercados BH, concurso que promete movimentar seis bairros da cidade até setembro, reunindo 25 grupos de quadrilhas. A primeira etapa acontece em Barcelona, na Praça da Igreja Sagrado Coração de Jesus, com entrada gratuita.

O evento combina tradição, cultura popular e entretenimento para toda a família. Além das apresentações, o público poderá aproveitar barracas de comidas típicas, muito forró, shows musicais e atividades em clima de arraiá.

Na abertura, se apresentam os grupos Terra Nostra, Estrela Mirim, Arraia Arrastapé, Família Buscapé e Junina é Babado. As performances serão avaliadas por uma banca de jurados e pelo voto popular em categorias como “Casal Destaque”, “Melhor Noiva”, “Melhor Noivo”, “Melhor Rei” e “Melhor Rainha”. Figurinos caprichados, enredos criativos e coreografias vibrantes estão entre os critérios de avaliação. As melhores quadrilhas receberão premiação em dinheiro.

Concurso de Quadrilhas da Serra começa neste sábado (16) com entrada gratuita
Concurso de Quadrilhas da Serra começa neste sábado (16) com entrada gratuita

De acordo com o curador do evento, Tiago Maia, o Serraiá vai além da festa. “É o momento de valorizar as tradições juninas, fortalecer os laços com a comunidade e dar visibilidade ao talento desses grupos. É um incentivo que mantém viva a cultura, atrai novas gerações e movimenta a economia local”, afirma.

As etapas eliminatórias seguem em agosto nos bairros Nova Almeida (22), Planalto Serrano (24), Feu Rosa (29) e Carapina Grande (31). A grande final será em Jacaraípe, entre os dias 5 e 7 de setembro, com shows musicais e programação para todas as idades.

Programação

  • 16/08 – Barcelona – Praça da Igreja Matriz
  • 22/08 – Nova Almeida – Praça Central
  • 24/08 – Planalto Serrano – Praça do Bloco B
  • 29/08 – Igreja São João de Carapina – Carapina Grande
  • 31/08 – Feu Rosa – Praça Central
  • • 05, 06 e 07/09 – Shows e a grande final na Praça Encontro das Águas, Jacaraípe

Grande Final

• 5, 6 e 7 de setembro – Praça Encontro das Águas, Jacaraípe

Serraiá Supermercados BH

  • Primeira etapa: 16 de agosto de 2025 – Praça da Igreja Sagrado Coração de Jesus, Barcelona
  • Demais etapas:
  • 22/08 – Nova Almeida – Praça Central
  • 24/08 – Planalto Serrano – Praça do Bloco B
  • 29/08 – Igreja São João de Carapina – Carapina Grande
  • 31/08 – Feu Rosa – Praça Central
  • Grande Final: 5, 6 e 7 de setembro – Praça Encontro das Águas, Jacaraípe
  • Entrada: gratuita
  • Atrações: Apresentações de quadrilhas, comidas típicas, forró e shows musicais
  • Classificação etária: Livre

