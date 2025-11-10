Cultura

Concerto gratuito em Vitória percorre diferentes períodos da música clássica

Orquestra Jovem Vale Música apresenta o concerto “Guia da Orquestra para os Jovens – Benjamin Britten”

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 12:03

Orquestra Jovem Vale Música fará concerto especial nesta terça (11) Crédito: Mosaico Imagem

O Teatro da Ufes, em Vitória, recebe uma noite especial dedicada à música e à juventude nesta terça-feira (11). A Orquestra Jovem Vale Música, um dos grupos mais emblemáticos do Projeto Vale Música Espírito Santo, apresenta o concerto “Guia da Orquestra para os Jovens – Benjamin Britten”, às 19h30.

A entrada é gratuita, sendo necessário retirar o ingresso através da plataforma Sympla, a partir das 12h desta segunda (10). O espetáculo integra as comemorações dos 25 anos do Projeto Vale Música Espírito Santo, iniciativa do Instituto Cultural Vale.

Uma viagem musical

Sob a regência do maestro Lucas Anizio, a orquestra convida o público a percorrer diferentes períodos e estilos da música clássica, em um repertório que vai de Franz Schubert a Piotr Ilitch Tchaikovsky, chegando à peça que dá nome ao concerto, de Benjamin Britten.

Orquestra Jovem Vale Música fará concerto especial nesta terça (11) Crédito: Mosaico Imagem

A apresentação se abre com a “Sinfonia nº 8 em Si menor”, de Schubert - conhecida como “Inacabada” -, obra que impressiona pela emoção e pela melodia envolvente. Na sequência, a delicadeza da “Valsa das Flores”, de Tchaikovsky, leva a plateia ao universo encantado do balé “O Quebra-Nozes”.

Encerrando a noite, o público será conduzido pela célebre “Guia da Orquestra para os Jovens”, de Britten - uma composição lúdica e educativa que apresenta os instrumentos da orquestra e destaca a beleza de cada timbre.

“Esse concerto celebra não só o repertório clássico, mas o poder transformador da música. Cada jovem aqui representa dedicação, aprendizado e inspiração”, destaca o maestro Lucas Anizio.

Formação e trajetória

Com cerca de 50 integrantes entre 12 e 26 anos, a Orquestra Jovem Vale Música é um espaço de formação artística e humana. Desde 2022, conta com a orientação da renomada professora e violinista Carla Rincón, responsável pela consultoria pedagógica do núcleo de cordas do projeto.

Orquestra Jovem Vale Música fará concerto especial nesta terça (11) Crédito: Fabio Prieto

Ao longo de sua trajetória, o grupo já realizou apresentações marcantes, como os concertos em homenagem aos 50 anos de carreira de Milton Nascimento (2013), a Ivan Lins com participação do pianista Gilson Peranzzetta (2015), e aos 80 anos de Roberto Menescal (2016). A orquestra também participa regularmente de festivais, como o Festival de Música Erudita do Espírito Santo e o Festival de Inverno de Domingos Martins.

Além da sessão principal, uma apresentação especial às 15h será dedicada a projetos sociais e estudantes da rede pública, reforçando o compromisso do Vale Música com a inclusão e a democratização do acesso à arte.

Mais informações

Orquestra Jovem Vale Música – Concerto “Guia da Orquestra para os Jovens – Benjamin Britten”

Regência: Lucas Anizio

Lucas Anizio Mestre de cerimônias: Jace Theodoro

Jace Theodoro Data: Terça-feira (11)

Terça-feira (11) Horário: 19h30

19h30 Local: Teatro Universitário da Ufes - Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória

Teatro Universitário da Ufes - Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória Entrada Gratuita

Ingressos: disponíveis no Sympla a partir das 12h de segunda-feira (10)

disponíveis no Sympla a partir das 12h de segunda-feira (10) Observação: ingressos limitados à capacidade do teatro

Este vídeo pode te interessar