Editorias do Site
Redes Sociais

Concerto gratuito em Vitória percorre diferentes períodos da música clássica

Orquestra Jovem Vale Música apresenta o concerto “Guia da Orquestra para os Jovens – Benjamin Britten”

Felipe Khoury

Repórter / [email protected]

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 12:03

Orquestra Jovem Vale Música fará concerto especial nesta terça (11)
Orquestra Jovem Vale Música fará concerto especial nesta terça (11) Crédito: Mosaico Imagem

O Teatro da Ufes, em Vitória, recebe uma noite especial dedicada à música e à juventude nesta terça-feira (11). A Orquestra Jovem Vale Música, um dos grupos mais emblemáticos do Projeto Vale Música Espírito Santo, apresenta o concerto “Guia da Orquestra para os Jovens – Benjamin Britten”, às 19h30.

A entrada é gratuita, sendo necessário retirar o ingresso através da plataforma Sympla, a partir das 12h desta segunda (10). O espetáculo integra as comemorações dos 25 anos do Projeto Vale Música Espírito Santo, iniciativa do Instituto Cultural Vale.

Uma viagem musical

Sob a regência do maestro Lucas Anizio, a orquestra convida o público a percorrer diferentes períodos e estilos da música clássica, em um repertório que vai de Franz Schubert a Piotr Ilitch Tchaikovsky, chegando à peça que dá nome ao concerto, de Benjamin Britten.

Orquestra Jovem Vale Música fará concerto especial nesta terça (11)
Orquestra Jovem Vale Música fará concerto especial nesta terça (11) Crédito: Mosaico Imagem

A apresentação se abre com a “Sinfonia nº 8 em Si menor”, de Schubert - conhecida como “Inacabada” -, obra que impressiona pela emoção e pela melodia envolvente. Na sequência, a delicadeza da “Valsa das Flores”, de Tchaikovsky, leva a plateia ao universo encantado do balé “O Quebra-Nozes”.

Encerrando a noite, o público será conduzido pela célebre “Guia da Orquestra para os Jovens”, de Britten - uma composição lúdica e educativa que apresenta os instrumentos da orquestra e destaca a beleza de cada timbre.

“Esse concerto celebra não só o repertório clássico, mas o poder transformador da música. Cada jovem aqui representa dedicação, aprendizado e inspiração”, destaca o maestro Lucas Anizio.

Formação e trajetória

Com cerca de 50 integrantes entre 12 e 26 anos, a Orquestra Jovem Vale Música é um espaço de formação artística e humana. Desde 2022, conta com a orientação da renomada professora e violinista Carla Rincón, responsável pela consultoria pedagógica do núcleo de cordas do projeto.

Orquestra Jovem Vale Música fará concerto especial nesta terça (11)
Orquestra Jovem Vale Música fará concerto especial nesta terça (11) Crédito: Fabio Prieto

Ao longo de sua trajetória, o grupo já realizou apresentações marcantes, como os concertos em homenagem aos 50 anos de carreira de Milton Nascimento (2013), a Ivan Lins com participação do pianista Gilson Peranzzetta (2015), e aos 80 anos de Roberto Menescal (2016). A orquestra também participa regularmente de festivais, como o Festival de Música Erudita do Espírito Santo e o Festival de Inverno de Domingos Martins.

Além da sessão principal, uma apresentação especial às 15h será dedicada a projetos sociais e estudantes da rede pública, reforçando o compromisso do Vale Música com a inclusão e a democratização do acesso à arte.

Mais informações

  • Orquestra Jovem Vale Música – Concerto “Guia da Orquestra para os Jovens – Benjamin Britten”
  • Regência: Lucas Anizio
  • Mestre de cerimônias: Jace Theodoro
  • Data: Terça-feira (11) 
  • Horário: 19h30
  • Local: Teatro Universitário da Ufes - Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória 
  • Entrada Gratuita
  • Ingressos: disponíveis no Sympla a partir das 12h de segunda-feira (10)
  • Observação: ingressos limitados à capacidade do teatro

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Silva, Herança Negra, Renan e Alex Valle: os lançamentos do Tocou, Pocou

Silva, Herança Negra, Renan e Alex Valle: os lançamentos do Tocou, Pocou

Imagem - Surfe na ilha de Vitória vira ensaio fotográfico com ondas em locais inéditos

Surfe na ilha de Vitória vira ensaio fotográfico com ondas em locais inéditos

Imagem - Sebos resistem e fortalecem o acesso à leitura no Espírito Santo

Sebos resistem e fortalecem o acesso à leitura no Espírito Santo

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - 3 orações poderosas ao anjo da guarda para começar a semana com proteção e equilíbrio

3 orações poderosas ao anjo da guarda para começar a semana com proteção e equilíbrio
Imagem - Ex de Dado Dolabella diz que foi agredida, deixou o Brasil por medo e agora vai denunciá-lo

Ex de Dado Dolabella diz que foi agredida, deixou o Brasil por medo e agora vai denunciá-lo
Imagem - Entenda como Tremembé se tornou o 'presídio dos famosos'

Entenda como Tremembé se tornou o 'presídio dos famosos'