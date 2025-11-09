Leitura em pauta

Sebos resistem e fortalecem o acesso à leitura no Espírito Santo

Veja a história e os endereços dos espaços que viraram alternativa para manter o hábito da leitura na Grande Vitória, mesmo em meio à era digital

Isadora Lima Reporter / [email protected]

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 13:00

Gabriel do Nascimento do sebo e livraria Catraia, Centro de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Os sebos se firmaram como uma ótima alternativa para quem quer ler gastando pouco. Na Grande Vitória, mesmo com os desafios trazidos pela internet e pelas novas formas de consumo, esses espaços seguem resistindo e mantendo viva a paixão dos capixabas pelos livros. HZ mapeou 10 endereços para você cultivar o hábito da leitura sem pesar no bolso. Confira:



VILA VELHA

Sebo Ponto de Cultura

Sebo Ponto de Cultura, Vila Velha Crédito: Acervo pessoal | Ivan

Ler por prazer é absolutamente válido, é claro, mas o acesso aos livros ultrapassa a esfera do lazer. Para muitas pessoas, os livros são também uma oportunidade de democratização do conhecimento e a possibilidade de emancipação social. Essa é visão do Sebo Ponto de Cultura, que, além de livros de ficção, possui um amplo acervo de livros didáticos e profissionais. Para o dono Ivan Pereira, essa é a maior alegria de manter um sebo:

O sebo tenta dar uma contribuição pequena, mas significativa, para reduzir o abismo entre quem tem acesso e quem não tem. A gente se enxerga como um negócio social, não como um comércio. Claro que precisamos de recursos para manter o espaço vivo, mas o dinheiro não é o nosso principal objetivo

E não é de hoje a relação do sebo com a educação. No início, o espaço era conhecido como “Sebo da Ufes”, com foco nos estudantes, e chegou a ter outras duas unidades em Vitória. Com o tempo, elas foram encerradas, e apenas o estabelecimento de Vila Velha permaneceu em atividade, o que contribuiu para a formação de um acervo extenso e diversificado.



Hoje o Sebo Ponto de Cultura ultrapassa 20 mil seguidores no Instagram, e Ivan acredita que o sucesso se deve, principalmente, aos bons preços praticados. Porém, ele reconhece que o livro ainda é visto como um objeto de luxo. “Nem todo mundo tem condição de pagar R$ 10, R$ 15 ou R$ 20 em um livro”, explica. Por isso, o sebo aposta em um mecanismo que tem dado muito certo: a troca. Levar um livro para trocar pode render um desconto de até 50%.

As vendas também ocorrem de outras formas. O sebo realiza leilões para que livros mais badalados sejam disputados. A dinâmica funciona assim: os lances começam na terça-feira e terminam no domingo. As pessoas podem dar lances a partir de um valor inicial, oferecer o valor máximo e arrematar o livro, ou esperar até o último minuto, às 17h59 de domingo, para tentar garantir o exemplar, tudo isso pelo perfil no Instagram @sebopontodecultura.leiloes. Também é possível adquirir livros de forma online pelo site Estante Virtual.

O espaço também busca homenagear os escritores icônicos do Espírito Santo. Além de sua própria existência que já é, por si só, uma celebração à leitura, o sebo planeja pintar quadros dedicados aos autores e montar uma galeria no local. O objetivo é valorizar a literatura capixaba.



Funcionamento: de segunda a sexta, das 13h às 18h, e nos primeiros sábados do mês das 9h às 17h

de segunda a sexta, das 13h às 18h, e nos primeiros sábados do mês das 9h às 17h Endereço: Avenida Henrique Moscoso, 1862 , Centro de Vila Velha

Avenida Henrique Moscoso, 1862 , Centro de Vila Velha Mais informações: @sebopontodecultura

Sebo na Feira

Bem no coração do icônico bairro de Aribiri está o Sebo na Feira. Com um horário diferenciado, o estabelecimento abre apenas aos domingos, das 5h às 13h, aproveitando o movimento da tradicional Feira de Aribiri. Por lá, é possível encontrar uma gama de livros por um preço acessível.

Funcionamento: aos domingos, das 5h às 13h

aos domingos, das 5h às 13h Endereço: Rua Dr. Antonio Bezerra de Farias - Rua da feira, Aribiri, Vila Velha

Rua Dr. Antonio Bezerra de Farias - Rua da feira, Aribiri, Vila Velha Mais informações: (27) 99943-5718

Sebo na Feira

Outra unidade do Sebo na Feira, desta vez localizada no Centro de Vila Velha, em frente ao Sesc. O espaço funciona como sebo, antiquário, bazar e brechó, e tem horário de funcionamento mais amplo que o da unidade de Aribiri.

Funcionamento : de segunda a sexta, das 11h às 17h30

: de segunda a sexta, das 11h às 17h30 Endereço: Rua Sete de Setembro, 256 - Centro de Vila Velha

Rua Sete de Setembro, 256 - Centro de Vila Velha Mais informações: (27) 99943-5718

VITÓRIA

Cheiro de Livro

Henrique Paris do sebo Cheiro de Livro, Centro de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

O sebo Cheiro de Livro integra o Espaço Thelema, uma casa cultural no Centro de Vitória que combina música, literatura, arte e economia criativa. Além de oferecer livros a preços acessíveis, o local abriga uma programação diversa, com oficinas, rodas de conversa, shows e ensaios.

Henrique Paris é livreiro e um dos donos do sebo e contou como tudo começou: "Há cerca de quatro anos, quando saímos do sebo em que trabalhávamos, eu e meu companheiro, que também é sócio, decidimos criar o Cheiro de Livro para colocar em prática o que realmente queríamos fazer, e não apenas repetir o que fazíamos antes. Assim, conseguimos ampliar o projeto para além da livraria: hoje realizamos eventos, saraus e outras atividades que vão muito além da venda de livros".



Mesmo com um espaço modesto, o acervo do estabelecimento é diverso e extenso, com livros clássicos até contemporâneos. O ambiente é colorido e aconchegante.

Funcionamento: de segunda a sexta, das 10h às 18h, e sábado, das 10h às 14h



de segunda a sexta, das 10h às 18h, e sábado, das 10h às 14h Endereço: Rua Graciano Neves, 90 - Centro, Vitória



Rua Graciano Neves, 90 - Centro, Vitória Mais informações: @cheirodelivrosebo

Leitura Fina Sebo e Livraria

Mateus Miranda do sebo Leitura Fina, Centro de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Mais do que um sebo, o espaço Leitura Fina é também livraria e editora, já que, além de vender livros novos e usados, também publica obras. Por ser regional, a editora publica muitos textos que falam especialmente sobre o Espírito Santo. Um dos títulos lançados por eles foi o “Aquele Dia na Praia”, que aborda a ditadura militar pelo ponto de vista de um jovem de Vitória. O livro foi finalista do Prêmio Jabuti em 2023.

Assim como o Cheiro de Livro, o sebo Leitura Fina também fica localizado no Centro de Vitória, bairro importantissímo para a cena cultural do Espírito Santo.

Funcionamento: de segunda a sexta, das 9h às 18h30, e sábado, das 9h às 13h



de segunda a sexta, das 9h às 18h30, e sábado, das 9h às 13h Endereço: Rua Gama Rosa, 94 - Centro, Vitória



Rua Gama Rosa, 94 - Centro, Vitória Mais informações: @leitura_fina_sebo_livraria



Catraia Livros e Leitura

Gabriel Barbosa do sebo Cousa, Centro de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

A Catraia Livros e Leitura vai além da definição de um sebo. O espaço se destaca pela curadoria cuidadosa das obras disponíveis, fruto da preocupação dos idealizadores em oferecer uma experiência única aos leitores. "Hoje, com o comércio cada vez mais voltado à comodidade, tudo entregue em casa, buscamos criar motivos para que as pessoas queiram vir até a livraria. Eu, a Ana e o Saulo oferecemos justamente essa experiência: a de encontrar um livro que combina com você, mas que um algoritmo jamais indicaria. É aí que entra o nosso trabalho como livreiros", explica Gabriel Barbosa, livreiro e idealizador do Catraia.

Além da venda de livros, o espaço mantém uma agenda cultural intensa, com sessões de filmes, lançamentos literários, bate-papos, rodas de leitura e oficinas. Ao lado, funciona a editora Cousa, que também integra o local e já publicou mais de 300 obras, com foco na valorização da literatura capixaba.



A editora é responsável pelo projeto Caravana Combiousa, uma kombi itinerante que promove oficinas de escrita, distribui livros e realiza um cineclube móvel, difundindo cinema e leitura por todo o Estado. O viés social também se estende ao sebo que se preocupa em disponibilizar livros acessíveis. "O acesso ao livro, por mais importante que seja, ainda é limitado, é um produto que envolve muito trabalho e, por isso, acaba custando caro. Em uma sociedade marcada pela desigualdade, muitas pessoas não conseguem ter acesso a esse tipo de bem".

Daí surgiu a proposta do sebo: oferecer uma curadoria de qualidade, com títulos novos e lançamentos que acreditamos que as pessoas buscam, mas também disponibilizar livros usados a preços mais acessíveis. Essas duas ideias se complementam e dão sentido ao nosso trabalho

Funcionamento: de terça a sexta, das 10h às 18h, e sábado, das 10h às 14h



de terça a sexta, das 10h às 18h, e sábado, das 10h às 14h Local: Casa Cousa | Catraia Livros e Leitura



Casa Cousa | Catraia Livros e Leitura Endereço: Rua Duque de Caxias, 121, Centro



Rua Duque de Caxias, 121, Centro Mais informações: @catraialivros



Torre de Papel

Em funcionamento desde 2002, o sebo e livraria Torre de Papel Livros reúne exemplares novos e usados. O espaço conta com uma estante dedicada a autores capixabas e também promove promoções, palestras e lançamentos literários.



Funcionamento: de segunda a sexta, das 9h às 18h, e sábado, das 9h às 12h



de segunda a sexta, das 9h às 18h, e sábado, das 9h às 12h Endereço: Rua Eugênio Netto, 488 - 01 - Praia do Canto, Vitória



Rua Eugênio Netto, 488 - 01 - Praia do Canto, Vitória Mais informações: @torredepapellivros



Sebo Veredas

Ao vistar o Sebo Veredas, você pode encontrar uma gama de livros (acadêmicos ou não), HQs, CDs e vinis usados. Localizado em uma região de grande concentração de universitários, o espaço é uma boa opção para quem quer estudar sempre precisar gastar muito.

Funcionamento: de segunda a sexta, das 9h às 19h, e sábado, das 9h às 14h

de segunda a sexta, das 9h às 19h, e sábado, das 9h às 14h Endereço: Avenida Alziro Zarur, 438, Jardim da Penha, Vitória

Avenida Alziro Zarur, 438, Jardim da Penha, Vitória Mais informações: (27) 98803-3973

GUARAPARI

Banca da Lua

Fora da Capital, também é possível encontrar livros a preços acessíveis. A Banca da Lua é um dos poucos espaços que vendem livros em Guarapari (que não possui livrarias). O acervo é variado e os preços são convidativos, com valor máximo de R$ 20 (salvo algumas exceções). O local ainda conta com um cantinho especial dedicado a obras de autores capixabas.



Funcionamento: de segunda a sexta, das 9h às 18h, e sábado, das 9h às 15h. No verão o horário costuma ser expandido

de segunda a sexta, das 9h às 18h, e sábado, das 9h às 15h. No verão o horário costuma ser expandido Endereço: Avenida Joaquim da Silva Lima, 90 - Centro, Guarapari

Avenida Joaquim da Silva Lima, 90 - Centro, Guarapari Mais informações: (27) 99743-0466

SERRA

JF Relojoaria e Sebo

Relojoaria + Sebo, Serra Crédito: Acervo Pessoal | Júlio Cesar Ferreira

O sebo, como o próprio nome indica, também funciona como relojoaria. Além dos livros e relógios, o espaço comercializa LPs, CDs, fitas cassete, fitas VHS e até toca-discos de vinil.



O acervo é bastante variado, com títulos de filosofia, religião, romances e outros gêneros literários. Segundo o proprietário, Júlio Cesar Ferreira, os livros são vendidos, em média, 60% mais baratos que nas livrarias convencionais.

Funcionamento: de segunda a sexta, das 9h às 18h, e sábado, das 9h às 13h

de segunda a sexta, das 9h às 18h, e sábado, das 9h às 13h Endereço : Rua Pará, 1209, Comercial Dias, Loja 7, Serra. Em frente ao Supermercado Casagrande

: Rua Pará, 1209, Comercial Dias, Loja 7, Serra. Em frente ao Supermercado Casagrande Mais informações: 27 99952-6964

Cenário capixaba

O Espírito Santo tem o maior percentual de leitores do Sudeste: 53% da população é considerada leitora, segundo a pesquisa Retratos da Leitura (2024). Apesar do dado animador, o Estado também tem o menor número de livrarias da região, com apenas 42 estabelecimentos, de acordo com levantamento de 2023 da Associação Nacional de Livrarias (ANL).

Proporcionalmente, o cenário também é desfavorável: há uma livraria para cada 100 mil habitantes, enquanto em Minas Gerais existe uma para cada 41 mil, no Rio de Janeiro uma para 68 mil e em São Paulo uma para 31 mil pessoas. Mas se há demanda, por que não temos mais livrarias?

A resposta é simples: com o avanço dos grandes sites de e-commerce, o mercado livreiro físico se tornou cada vez mais desafiador. Práticas como o dumping (vender produtos a preços muito abaixo do valor de mercado para eliminar a concorrência), adotadas pelas grandes empresas, vêm desestruturando o setor editorial e dificultando a sobrevivência das livrarias independentes.

Nem tudo está perdido. Além dos sebos, Vitória é a capital com maior acesso a bibliotecas no Brasil, segundo a pesquisa Cultura nas Capitais (2025), o que amplia o acesso à leitura mesmo diante da escassez.

Este vídeo pode te interessar