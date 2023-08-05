Com sessões esgotadas, Denise Fraga traz peça "Eu de Você" a Vitória

O que o teatro mais me ensinou é que fico feliz mesmo quando faço alguém se divertir, ao mesmo tempo que faço essa pessoa entrar em estado de reflexão e, quiçá, transformar a vida do jeito que gostaria. Acredito na transformação pela arte, que uma pessoa pode ver uma peça que a faça sair dali com vontade agarrar o touro pelo chifre, ter gana de viver. A arte aduba a terra humana, o canteiro para a gente florescer. Faz a gente compreender que está aqui para uma coisa muito maior. O teatro me ensinou a gostar, cada vez mais, de gente e da vida