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Teatro

Com sessões esgotadas, Denise Fraga traz peça "Eu de Você" a Vitória

Encontros com o público capixaba estão marcados para sábado (5) e domingo (6), no Teatro Universitário da Ufes
Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 05 de Agosto de 2023 às 10:00

Denise Fraga estrela monólogo
Denise Fraga estrela monólogo "Eu de Você" Crédito: Cacá Bernardes
Depois de uma temporada em São Paulo e prestes a começar outra no Rio de Janeiro, Denise Fraga chega neste final de semana ao Teatro Universitário, na Ufes, Vitória, com a peça "Eu de Você". As sessões estão marcadas para sábado (5), às 20h, e domingo (6), às 17h, ambas com ingressos esgotados.
Reconhecido como Melhor Monólogo, conforme o Guia Folha 2019, o espetáculo se propõe a refletir o que nos mantém humanos, em um mundo onde as relações e os afetos ganham cada vez mais complexidade.
Com produção de José Maria e direção de Luiz Villaça, a montagem faz uma colagem entre narrativas reais do público e de brasileiros célebres com referências da literatura, música, imagens e poesia. É a intersecção da vida comum e da arte em cima do palco.
"A plateia é minha aliada na minha peça. Não quero falar muito porque não quero dar spoiler, mas a peça é um grande acontecimento, um ritual, um convite à empatia, um convite para você se deixar ser o outro, se deixar atravessar pela experiência do outro", detalhou Denise, à HZ.
Em 80 minutos sozinha em cima do palco, Fraga se propõe a fazer com que a comédia dramática arranque boas risadas do público, mas, principalmente, que ajude a transformar a plateia, de alguma maneira, missão que acredita ser ofício da arte. 
O que o teatro mais me ensinou é que fico feliz mesmo quando faço alguém se divertir, ao mesmo tempo que faço essa pessoa entrar em estado de reflexão e, quiçá, transformar a vida do jeito que gostaria. Acredito na transformação pela arte, que uma pessoa pode ver uma peça que a faça sair dali com vontade agarrar o touro pelo chifre, ter gana de viver. A arte aduba a terra humana, o canteiro para a gente florescer. Faz a gente compreender que está aqui para uma coisa muito maior. O teatro me ensinou a gostar, cada vez mais, de gente e da vida

SERVIÇO

  • "EU DE VOCÊ", COM DENISE FRAGA
  • QUANDO: Sábado (5), às 20h; Domingo (6), às 17h
  • ONDE: Teatro Universitário da Ufes, na Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória
  • GÊNERO: Comédia dramática
  • CLASSIFICAÇÃO: 12 anos
  • INGRESSOS: Esgotados para os dois dias de apresentação

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