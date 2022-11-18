Com promoção da Litoral FM, Vou pro Sereno faz show gratuito neste sábado (19)

Vou Pro Sereno faz show na Rede Gazeta com promoção da Rádio Litoral FM Crédito: Washington Possato/Divulgação

Se assistir a shows dos artistas que você gosta já é bom, imagina poder chegar pertinho deles para conversar, "tietar", pagodear e tirar muitas fotos?! Pensando nisso, a rádio Litoral FM, a emissora número um no coração dos capixabas, presenteia seus ouvintes com mais um "Encontro Marcado". Neste sábado (19), às 14 horas, chegou a vez de conferir a apresentação do Vou Pro Sereno.

Com mais de 20 anos de "estrada", o trio formado por Alex, Rodrigo e Paulinho é conhecido por grandes sucessos, como "Nada Pra Fazer" e "Fenomenal". O grupo promete fazer um "showzaço" para cerca de 150 ouvintes, em evento que acontece no auditório da Rede Gazeta, em Vitória. A procura por ingressos foi tanta, que os convites se esgotaram rapidamente nesta sexta-feira (18).

SURPRESAS

E para os fãs, as novidades não param por aí. Gerente de Rádios da Rede Gazeta, Carlos Gonzaga deu um spoiler de uma agenda repleta de surpresas para este sábado.