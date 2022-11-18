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Música

Com promoção da Litoral FM, Vou pro Sereno faz show gratuito neste sábado (19)

Apresentação dos pagodeiros acontece no auditório da Rede Gazeta, em Vitória. Ingressos já estão esgotados
Thiago Jesus

Thiago Jesus

Publicado em 18 de Novembro de 2022 às 14:48

Vou Pro Sereno
Vou Pro Sereno faz show na Rede Gazeta com promoção da Rádio Litoral FM Crédito: Washington Possato/Divulgação
Se assistir a shows dos artistas que você gosta já é bom, imagina poder chegar pertinho deles para conversar, "tietar", pagodear e tirar muitas fotos?! Pensando nisso, a rádio Litoral FM, a emissora número um no coração dos capixabas, presenteia seus ouvintes com mais um "Encontro Marcado". Neste sábado (19), às 14 horas, chegou a vez de conferir a apresentação do Vou Pro Sereno.
Com mais de 20 anos de "estrada", o trio formado por Alex, Rodrigo e Paulinho é conhecido por grandes sucessos, como "Nada Pra Fazer" e "Fenomenal". O grupo promete fazer um "showzaço" para cerca de 150 ouvintes, em evento que acontece no auditório da Rede Gazeta, em Vitória. A procura por ingressos foi tanta, que os convites se esgotaram rapidamente nesta sexta-feira (18). 

SURPRESAS

E para os fãs, as novidades não param por aí. Gerente de Rádios da Rede Gazeta, Carlos Gonzaga deu um spoiler de uma agenda repleta de surpresas para este sábado.
"Estamos preparando uma programação especial. Na hora do almoço, o grupo estará ao vivo no 'ES1', da TV Gazeta. A partir das 14h, é a hora do show para os nossos ouvintes, que terá transmissão ao vivo na rádio, dentro do 'Pago10', proporcionando uma experiência completa do evento com a programação da rádio", complementa.

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