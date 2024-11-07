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Cultura pop

CCXP 2024 vai trazer Anya Taylor-Joy, Miles Teller e Sandra Oh ao Brasil

Comic Con Experience, principal feira de cultura pop da América Latina, acontece em dezembro, em São Paulo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Novembro de 2024 às 11:40

A renomada atriz Sandra Oh
A renomada atriz Sandra Oh Crédito: Reuters/Folhapress
A CCXP, ou Comic Con Experience, principal feira de cultura pop da América Latina, anunciou nesta quarta-feira (6) uma nova leva de convidados internacionais que virão a São Paulo para a edição deste ano, que acontece entre 5 e 8 de dezembro no São Paulo Expo.
Anya Taylor-Joy e Miles Teller são os principais destaques do anúncio - ela retorna ao evento pelo segundo ano consecutivo. Eles vêm ao Brasil pelo Apple TV+, que marcou um painel dedicado ao filme "Entre Montanhas" -"The Gorge", no original-, dirigido por Scott Derrickson.
Também como convidados do serviço de streaming, Adam Scott, Britt Lower, Dan Erickson e Tramell Tillman participam do evento para falar da segunda temporada de "Ruptura", série de sucesso entre a crítica com novos episódios marcados para estrear em janeiro.
Já a Paramount promove um painel de "Sonic 3" com o ator James Marsden e o dublador do ouriço azul, Ben Schwartz. Jeff Fowler, Tika Sumpter, Neal Mortiz e Toby Asher também participam.
Na programação do Amazon Prime Video, seis filmes e séries do streaming ganham os holofotes. "Sua Culpa" inspira conversa com Nicole Wallace, Eva Ruiz e Victor Varona; "Invencível", com Sandra Oh, Gillian Jacobs e Robert Kirkman; "Secret Level", com Dave Wilson e Tim Miller; "Roda do Tempo", com Josha Stradowski, Madeleine Madden e Rafe Judkin, e o nacional "Tremembé", com Marina Ruy Barbosa, Bianca Comparato, Felipe Simas e Ullisses Campbell.
Quem também participa do lineup brasileiro da CCXP é Wagner Moura, anunciado como homenageado desta edição. Ele deve falar sobre a carreira no palco Thunder by Claro TV+.
Os novos nomes divulgados nesta quarta se juntam a Giancarlo Esposito e Matt Smith, que já haviam sido anunciados como convidados da própria feira.
Ainda há ingressos de terceiro lote disponíveis para venda, em valores que vão de R$ 200 a R$ 580 para um dos quatro dias de programação. Eles não dão direito a entrada nos painéis, que são acessados por ordem de chegada.

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