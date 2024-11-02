  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • 'Brat' é eleita a palavra do ano; entenda o termo usado por Charli XCX e Kamala Harris
Nome do sexto álbum da cantora foi empregado em campanhas eleitorais e, segundo dicionário, define um fenômeno cultural
Agência Estado

Publicado em 02 de Novembro de 2024 às 11:28

O dicionário Collins anunciou nesta sexta-feira, 1º, que a palavra do ano é "brat". O termo, que em tradução livre quer dizer "pirralho", foi usado pela cantora Charli XCX em seu último álbum e empregado em campanhas eleitorais no Brasil e nos Estados Unidos.
O dicionário definiu "brat" como algo "caracterizado por uma atitude confiante, independente e hedonista". "Mais do que um álbum de enorme sucesso, brat é um fenômeno cultural que ressoou nas pessoas globalmente, e o 'brat summer' se estabeleceu como uma estética e um modo de vida", justifica em nota sobre a escolha.
A cantora Charli XCX Crédito: Reuters/Folhapress
Outros termos que concorreram ao título de palavra do ano foram "delulu" (que caracteriza alguém com ideias e expectativas irrealistas), "romantasia" (gênero literário que une romance e fantasia) e "yapping" (termo que caracteriza o ato de falar muito sem pensar nas consequências).
Nenhuma, porém, superou "brat": "Canalizando autoaceitação e rebeldia, é uma palavra adequada para 2024, um ano em que hedonismo e ansiedade se combinaram para formar uma mistura inebriante", diz ainda a nota.

AFINAL, O QUE É 'BRAT'?

O termo foi escolhido por Charli XCX para seu sexto álbum de estúdio, lançado em junho. A capa do disco fez com que a palavra se popularizasse: a cantora optou por uma estética simples, com um fundo verde neon e a palavra escrita em Arial.
A ideia era provocar a indústria musical. Segundo uma publicação da própria artista, a escolha se deu porque "a demanda constante por acesso aos corpos e rostos de mulheres em capas de álbuns é misógina e entediante".
Charli já havia feito sucesso com músicas como Boom Clap, mas Brat, indiscutivelmente, se tornou o seu álbum de maior sucesso. Dele saíram hits como Von Dutch, 360 e Apple. Ela também chegou a lançar diversas versões do disco, em parcerias com Lorde e Billie Eilish.

O termo se popularizou na internet e foi usado por grandes marcas. Em um ano de eleições presidenciais nos Estados Unidos e municipais no Brasil, a palavra também foi utilizada por candidatos que queriam se aproximar dos jovens.
Guilherme Boulos (PSOL), candidato à Prefeitura de São Paulo, publicou vídeos em verde neon com a música 360 ao fundo e a palavra em destaque em sua conta no TikTok.
Kamala Harris também se apoia na estética "brat" para tentar se aproximar da Geração Z. O termo começou a ser usado em sua campanha depois que Charli escreveu "Kamala é brat" para apoiar a candidata. Desde então, vídeos de Kamala em verde neon passaram a circular na internet.
Por Sabrina Legramandi

